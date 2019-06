Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Martinek starb während eines Aufenthalts in Italien. Das teilte der Anwalt der Familie, Christian Schertz, mit. Weitere Angaben wollte der Anwalt mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familie nicht machen. Martinek wurde 47 Jahre alt.

Martinek absolvierte ihre Schauspielausbildung für Musik und Theater in Hamburg. Noch während ihrer Ausbildung arbeitete sie am Thalia-Theater und wirkte in Fernseh- und Kinoproduktionen mit. Ab 1997 war Martinek fest am Schauspielhaus Leipzig engagiert. Sie spielte unter anderem die Helena in einer achstündigen Aufführung von Goethes Faust, die Regisseur Armin Petras inszenierte.

Für ihre Rolle als Fahrradkurierin Lena in Janek Riekes Kinofilm "Härtetest" bekam sie eine Nominierung zum Bundesfilmpreis. In der ZDF-Krimireihe "Das Duo" spielte sie sechs Jahre lang die Kommisssarin Clara Hertz. Nur sie sei für diese Rolle infrage gekommen, sagte Charlotte Schwab, der zweite Part im Duo, "mit ihrer Chuzpe, ihrem Charme und ihrem Pepp".



Zuletzt wirkte sie neben zahlreichen TV-Produktionen auch in einem "Tatort" aus München mit. Insgesamt hat ihre Filmographie mehr als 50 Einträge. Damit war sie eine der gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands.

Martinek lebte mit ihrem Partner Giulio Ricciarelli in Berlin und München. Aus der Ehe gingen zwei Töchter, Ella (geb. 2011) und Clara (geb. 2012), hervor.