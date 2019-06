Eines ist von vornherein klar: Ein Film mit dem Titel Murder Mystery hat es nicht darauf angelegt, mit Originalität zu punkten. Im Gegenteil, ein solcher Titel will den Zuschauer in Sicherheit wiegen, ihm zu verstehen geben, dass hier etwas nach bewährten Genrerezepten zusammengestellt wurde und keine wilden, unbekannten Zutaten zu befürchten sind. Wie Spaghetti mit Tomatensoße: Da weiß man, was man hat, und es macht satt. Das perfekte Menü für einen gemütlichen Fernsehabend, dessen Übersetzung ins Englische heutzutage bekanntlich Netflix and chill lautet.



Die Netflixproduktion Murder Mystery dafür zu kritisieren, dass sie sich bei allen möglichen Genrevorbildern von Mord im Orientexpress bis zu Mord ist ihr Hobby bedient, ist also in etwa so, wie der Tomatensoße übel zu nehmen, dass Tomaten drin sind.



Harmlos und hauptverdächtig

Die Ausgangsidee zu Murder Mystery – der Drehbuchschreiber James Vanderbilt macht daraus gar keinen Hehl – ist so simpel wie schlagend: Was wäre, wenn Jennifer Aniston und Adam Sandler sich als grundsolides amerikanisches Ehepaar auf einmal in einer jener mondänen Agatha-Christie-Geschichten wiederfänden? Eben schlürfen sie noch als falsch gekleidete Touristen Champagner im Kreise von hochnäsigen Adligen, raubeinigen Generälen und windigen Erbschleichern, da geht plötzlich das Licht aus und einen Takt später liegt ein Fürstenpatriarch mit Messer in der Brust am Boden. Wie es das Genre so will, finden sich die harmlosen Amerikaner plötzlich in der Rolle der Hauptverdächtigen wieder.

Noch davor aber wird in einem kurzweiligen Intro erst mal das Ehepaar Spitz vorgestellt, wohnhaft in Brooklyn und seit 15 Jahren verheiratet. Anistons Figur der Audrey ist Frisörin und spottet vor versammelter Runde von Kolleginnen und Kundinnen vorsorglich darüber, was ihr der werte Gatte wohl zum Hochzeitstag schenken werde. Vielleicht ja endlich die damals zum Honeymoon versprochene Reise nach Europa? Wohl kaum! Sandlers Nick wägt unterdessen zwischen zwei Geschenkgutscheinen eines Onlineversandhandels ab – 100 oder 50 Dollar? – und greift zu letzterem. Schließlich hat der Polizist gerade zum dritten Mal die Prüfung verhauen, die ihn zum Detective befördern würde. Dementsprechend knapp ist seine Kasse. Aber dann macht er am Abend die falsche Anspielung, muss sich durch eine Lüge retten – und prompt tritt das Ehepaar den lang versprochenen Flug ans Mittelmeer an.

Diese Einführung ist das reine Vergnügen: Aniston und Sandler funktionieren so perfekt zusammen, dass man sich beim Wunsch ertappt, es gäbe noch mehr Filme mit ihnen. Was in ihrer ersten Zusammenarbeit vor acht Jahren, im Kaktusblüte-Remake Meine erfundene Frau, noch nicht so sichtbar war, haben die Jahre und eine gewisse Lebenserfahrung zu einem wunderbaren Hin und Her zurechtgeschliffen. Aniston, wie sie glamouröse Schönheit mit geradezu prolliger Bodenständigkeit verbindet und glaubhaft die äußerst schlagfertige Brooklyner Frisörin gibt. Sandler, wie er seine Ewige-Kindskopf-Persona mittels melancholischer Trägheit vermenschlicht und mit der genau richtigen Dosis maskuliner Resignation unterlegt.



Man nimmt ihren Figuren ab, dass sie sich auf die Nerven gehen, genauso wie man ihnen abnimmt, dass sie sich mögen. Und dass ihre Charakterisierungen ein bisschen zu stereotyp entlang der heteronormativen Männlich-weiblich-Schiene geraten – sein Geschnarche, ihr Geschnatter – wird angenehm dadurch konterkariert, dass in jeder Situation, in der es drauf ankommt, sich Sandler willentlich, fast mit Verneigung, von der wunderbaren Comedienne Aniston die Schau stehlen lässt.