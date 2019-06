Carlos Reygadas (rechts) spielt den Mann, der sich mit einem Nebenbuhler (Phil Burgers) konfrontiert sieht. © Grandfilm

Die Luft dampft wie heiße Milch. Auf einer Weide tänzeln Stiere, rennen gegeneinander an, verkeilen sich – ein Ballett aus Aggression und visueller Poesie. Minutenlang geht das so, und es müsste auch gar nicht mehr aufhören, weil es so gewaltig ist, so allegorisch und vielleicht nicht für alle ein gutes Ende findet. Der Bullentanz ist nur eines dieser Bilder aus Nuestro Tiempo, die Leben und Bedeutung geradezu ausdünsten, weil sie letztlich nie ganz verraten, wie sie zu entschlüsseln sind. Es ist einer dieser besonderen Kinomomente des Filmemachers Carlos Reygadas, der arbeitet wie ein Bildhauer oder ein Maler, voller Naturgewalt und kruder Schönheit.

Im Zentrum seines jüngsten Films, Nuestro Tiempo, stehen Juan und Ester. Sie leben mit ihren Kindern in Mexiko auf dem Land. Juan ist Schriftsteller und gemeinsam mit seiner Frau Ester züchten sie Rinder für den Stierkampf. Sie führen eine offene Ehe: Alles ist erlaubt, solange darüber geredet wird. Ester hat was mit Phil, dem Gringo-Naturburschen, der so gut mit Pferden kann. Juan hat Angst, dass es mehr ist als eine Bettgeschichte. Misstrauen befällt ihn. Zunehmend verzweifelt versucht er, die Kontrolle über die Beziehung zu behalten, und verliert dabei seine Selbstachtung, sein Händchen für Tiere, seine Kreativität als Schriftsteller, seine Freude am Leben. Man sieht ihm dabei zu, wie sich dieser intellektuelle Macho langsam selbst zerlegt, der zwar merkt, dass er sich zum Affen macht, und doch nicht anders kann. Es bleibt kaum etwas übrig von diesem Cowboy-Poeten.

Achten Sie auf das Licht!

Damit ist das Wesentliche über den Inhalt von Nuestro Tiempo gesagt, aber im Grunde nichts über den Film. Reygadas Werke auf ihre Handlung zu reduzieren, hieße, sich nicht auf sie einzulassen. Im Anfang ist immer das Licht. So banal das auch klingt, es ist tatsächlich so symbolisch aufgeladen und so überwältigend, als hätte man im Kino noch nie die Sonne aufgehen sehen. Schon sein Drama Stellet Licht um einen Mann, der zwei Frauen liebt, aus dem Jahr 2007 fängt so an. Reygadas macht aus einem Sonnenaufgang ein existenzielles Ereignis. Die Kraft des Lichts, der Natur, der Klänge werden eins. Sie schaffen Raum für ästhetische Wunder und eine Spiritualität, die das Religiöse transzendiert.

Reygadas eigene Erscheinung während eines Treffens im Juni in Berlin ist dagegen vergleichsweise profan. Der Mexikaner trägt ein T-Shirt mit dem Logo der Fußball-WM von 1970. Seine Sneakers sind mit Palmen vor orange leuchtendem Hintergrund bedruckt. Im Berliner Arsenal, dem Institut für Film und Videokunst, findet dieser Tage eine Werkschau seiner bisherigen fünf Langfilme statt. Reygadas hat seine beiden Kinder im Grundschulalter mit zum Interview gebracht. Sie sind gewissermaßen seine Stars, denn sie waren bereits in Post Tenebras Lux von 2012 zu sehen, einem Film, den Reygadas in seinem eigenen Haus gedreht hat, und jetzt wieder in Nuestro Tiempo. Dabei mögen sie es gar nicht, vor der Kamera zu stehen. Sie machen es aus Loyalität, erklärt der Regisseur. "Jetzt kann ich immerhin sicher sein, dass ich eine Sache in meinem Leben richtig gemacht habe: Sie werden nicht Schauspieler werden", sagt er und lacht.

Reygadas wurde 1971 in Mexiko-Stadt geboren. Wenn ihm ein Wort auf Englisch nicht gleich einfällt, nimmt er das französische. Er hat internationales Recht studiert, lebte mehrere Jahre in Europa und arbeitete in Brüssel als Anwalt. Mit Mitte zwanzig wollte er aus dieser Routine ausbrechen. Das Kino erschien ihm, der als Teenager die Filme Andrei Tarkowskis entdeckt hatte, ein Ausweg. Allein am Sehen geschult und von keiner Filmhochschule verbildet, gelang ihm schon 2002 mit seinem Debüt Japón über einen lebensmüden Maler ein bemerkenswerter Film. Seither hat er dem Kino viele neue Landschaften erschlossen, äußere ebenso wie innere.

Seine Filme erzählen viel, sind im konventionellen Sinn aber nicht narrativ. "Die Kraft des Kinos geht weit über Storytelling hinaus", sagt Reygadas. "Es geht um das, was man direkt sieht und hört." Er arbeitet fast ausschließlich mit Laiendarstellern, deren Präsenz vor der Kamera unverstellt, fast traumwandlerisch wirkt. Es gibt ewig lange Einstellungen, enorme Totalen, in denen sich irgendwo im Bild ein einzelner Punkt bewegt, verloren im Immensen und doch auf dem Weg irgendwohin. "Ich bin überrascht, wenn ich manchmal höre, meine Filme seien sehr radikal", erklärt er und scheint das nicht kokett zu meinen. "Für mich sind sie in vielerlei Hinsicht fast gewöhnlich. Aber ich verstehe, dass vor allem für Filmkritiker, die so schnell wie möglich ein Urteil fällen müssen, viele der Dinge, die ich mache, schwierig sein können."