Mohammad Rasoulofs Filme werden international gefeiert, seine letzten drei liefen bei den Filmfestspielen in Cannes, wo er im Jahr 2017 für seinen aktuellen Film "A Man of Integrity" den Hauptpreis der Sektion "Un certain regard" gewann. Der Film handelt von einem Bauern, der im Nordiran eine Fischzucht betreibt, aber von seinem Land vertrieben werden soll von einem Unternehmen, das die Beamten in der Gegend bestochen hat. Als Rasoulof nach Cannes 2017 in sein Heimatland Iran zurückkehrte, wurde ihm noch am Flughafen der Pass abgenommen. Es folgte eine Anklage, der Vorwurf lautete: Rasoulofs letzten drei Filme – neben "A Man of Integrity" noch "Auf Wiedersehen" (2011) und "Manuscripts Don't Burn" (2013) – verstießen gegen den Straftatbestand "Propaganda gegen den Staat".



Nun kam es zur Gerichtsverhandlung, am 20. Juli wurde der Regisseur in Teheran zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Es ist bereits seine zweite Verurteilung: Rasoulof stand 2010 zusammen mit seinem Kollegen Jafar Panahi wegen des gleichen Vorwurfs schon einmal vor Gericht, die beiden Filmregisseure wurden damals zu je sechs Jahren Haft und 20 Jahren Berufsverbot verurteilt. Letzteres wurde in der nachfolgenden Berufung verworfen, die Haftlänge wurde reduziert; am Ende mussten weder Rasoulof noch Panahi ins Gefängnis, sie blieben gegen Kaution auf freiem Fuß.



Mohammad Rasoulof hält sich derzeit in Teheran auf und ist (noch) in Freiheit. Das Interview mit ihm wurde fünf Tage nach dem aktuellen Urteilsspruch telefonisch geführt.

ZEIT ONLINE: Herr Rasoulof, wie ist es eigentlich zu der Anklage gegen Sie gekommen?

Mohammad Rasoulof: Die existierte schon seit zwei Jahren. Es hat nur ungewöhnlich lange gedauert bis zum Prozess, das Urteil erfolgte aber sehr schnell, nach 90 Minuten Verhandlung. Der Richter war keineswegs aggressiv, doch es war völlig klar: Er handelte im Sinne der iranischen Regierung, daran hat er keine Zweifel gelassen. In der Urteilsbegründung nahm er Bezug auf eine Aussage von Ajatollah Chomeini: Das Wichtigste sei die Erhaltung des islamischen Regimes im Iran, dem habe sich alles unterzuordnen. Zum Beispiel Gerechtigkeit oder Menschenrechte, so konnte man den Richter verstehen. Er hat auch ganz klar gesagt, dass ich eigentlich gar keinen Anwalt vor Gericht gebraucht hätte. Das Urteil gegen mich stand von vornherein fest.

ZEIT ONLINE: Auf welcher Grundlage denn?

Rasoulof: Das habe ich den Richter auch gefragt. Und ob er meine Filme überhaupt gesehen habe. Das sei nicht wichtig, hat er geantwortet. Für ihn reichte, was in meiner Akte steht, die der Geheimdienst der Revolutionsgarden über mich erstellt hat.

ZEIT ONLINE: Ihnen wurde, wie bereits im Jahr 2010, "Propaganda gegen den Staat" vorgeworfen. War der neue Prozess nun im Wesentlichen eine Wiederholung desjenigen vor neun Jahren?

Rasoulof: Im Prinzip, ja. Nur stammten die vermeintlichen Informationen, die damals gegen Jafar Panahi und mich verwendet wurden, nicht wie jetzt vom Geheimdienst der Revolutionswächter, sondern vom staatlichen Geheimdienst. Die aktuelle Anklage wurde ebenfalls von den Revolutionswächtern angestrengt.

ZEIT ONLINE: Zu deren Aufgaben gehört es eigentlich, oppositionelle politische Kräfte im Iran zu bekämpfen.



Rasoulof: Eben. Was hat eine militärische Organisation mit Filmen und Kunst zu tun? In den Verhören sagten deren Leute zu mir: "Wir entscheiden, welche Filme im Iran gedreht werden und welche nicht." Dahinter steht die Idee der Revolutionsgarden, tatsächlich eine Art iranisches Hollywoodkino zu etablieren. Sie wollen, dass im Iran große, bombastische Propagandafilme gedreht werden, die dem Regime gefallen. Sozusagen islamisches Hollywood. Unabhängige Filmemacher wie ich sind Gegner dieser Idee. Auch deshalb mag das Regime mich nicht.

ZEIT ONLINE: Bereits seit 2017 können Sie faktisch nicht reisen, weil Sie keinen Pass mehr besitzen. Teil des aktuellen Urteils ist auch, dass Ihnen jetzt offiziell zwei Jahre Ausreiseverbot auferlegt wurde. Soll das den Zustand legitimieren, unter dem Sie schon seit zwei Jahren leben, und in weiteren zwei Jahren bekommen Sie dann aber Ihren Pass zurück?

Rasoulof: Das ist leider völlig unklar. Ich habe meinem Anwalt dieselbe Frage gestellt, und er konnte sie nicht beantworten.