Der Vorspann wirft unerbittliche Schlaglichter auf die Gesichter unzähliger Frauen. Junge, alte, braune, schwarze, weiße, sommersprossige, tätowierte, breite, schmale, faltige, vernarbte, gepflegte, verwahrloste. Frauen in allen Formen, die das Leben hervorbringt. Und vor allem solche, die im Fernsehen außerhalb von sozialdokumentarischen Reality-Sendungen kaum auftauchen. Die Netflix-Dramedy Orange Is the New Black hat die Vorstellung davon, wie eine Serie über Frauen auszusehen hat, grundlegend verändert.

In sechs Staffeln behandelte OITNB, so das amerikanische Akronym, auf tragikomische Weise Rassismus, Klassismus, Homophobie, Missbrauch, instabile Machtverhältnisse, religiösen Fanatismus und die Privatisierung von US-Gefängnissen. Nicht zu vergessen: die weibliche Sexualität in allen Altersgruppen. Mit der siebten Staffel geht die Serie nun zu Ende und auch diese verweist unverblümt auf die klaffenden Wunden der US-amerikanischen Gesellschaft.

Alles begann 2013 mit der Protagonistin Piper Chapman, einer blonden New Yorkerin aus der oberen Mittelschicht, die wegen einer wirklich blöden Dummheit zur Haft im Frauengefängnis von Litchfield verurteilt wurde. Hier galten andere Regeln als im Yuppie-Brooklyn, und man konnte beobachten, wie sich Chapman, gespielt von Taylor Schilling, langsam mit ihnen vertraut machte und schließlich selbst die Regeln bestimmte. Erst Mauerblümchen, dann Schmugglerin getragener Unterhöschen ("Ich brauche euren Vaginaschweiß!"), schließlich unfreiwillige Anführerin einer Neonazi-Bande.

Jenji Kohan, die Drehbuchautorin und Produzentin der Serie, nannte die hübsche Piper ihr "trojanisches Pferd". "Ich glaube nicht, dass ich diese Serie hätte verkaufen können, wenn ich erklärt hätte, es ginge um Schwarze, Latinos und alte Frauen im Gefängnis", hat die heute 50-jährige einmal gesagt. "Aber wenn du dieses blonde Mädchen ins Gefängnis bringst, kannst du alle Geschichten erzählen." OITNB basiert auf der Geschichte von Piper Kerman, deren 2010 erschienene Gefängnismemoiren als Grundlage für die erste Staffel dienten. Im Laufe der sechs weiteren Staffeln allerdings wurden die Nebencharaktere zu den eigentlichen Stars, für deren psychologische Ausleuchtung sich die Serie viel Zeit nahm.

Jenji Kohans Skript stellte vor sechs Jahren ganz neue Anforderungen an die Branche: minimales Make-up, orangefarbene Sträflingskluft, im Fokus steht also die darstellerische Tiefe. So viele charakterlich differenzierte weibliche Rollen bekommen die meisten Casting-Direktoren in Hollywood während eines ganzen Jahres nicht auf den Tisch, geschweige denn das Fernsehpublikum zu sehen. Frauen über vierzig, dünne, dicke, heterosexuelle, lesbische und Gelegenheitswechsler – gay for the stay. Der Friseursalon im Gefängnis wurde von der afroamerikanischen Transfrau Sophia geleitet, gespielt von Laverne Cox, einer echten Transaktivistin. Die Küche stand unter dem Kommando einer russischen unerschrockenen Matrone namens "Red" (Kate Mulgrew). Und die Figur der psychisch kranken "Crazy Eyes", die Piper zunächst verfolgte, entwickelte sich zu der mit großen Augen und Hoffnungen ausgestatteten Suzanne. Uzo Aduba wurde für ihre Darstellung mit Emmys in den Kategorien Comedy und Drama ausgezeichnet.

Orange Is the New Black hat auch den Mythos demontiert, dass sich weibliche Charaktere nur durch Tugendhaftigkeit Sympathie erwerben können. Hier sind sie Drogenkurierinnen, Mörderinnen, Diebinnen und sehen dabei noch nicht einmal gut aus. Jenji Kohan hat Kriminelle zu Frauen gemacht, die dennoch Empathie verdient haben. Ihre Charaktere sind dreidimensional, mitunter gefährlich, aber immer menschlich. Das ist eine zutiefst humanistische Perspektive, die in den USA selten ist.