Der Junge kippt einfach um, er fällt vom Stuhl, mit fiebriger Stirn. Eigentlich hatte Salvador mit seinen neun Jahren bloß dagesessen, mit einem Buch in der Hand. Die Sonne scheint durch das Oberlicht der Höhlenwohnung auf den Stuhl und die Blumenkübel, und Eduardo, der junge Anstreicher, der gerade die Küchenwand verkachelt, greift sich ein Stück Zementsackpapier, um das lesende Kind zu zeichnen. Der Handwerker schwitzt, er zieht sich aus, um sich zu waschen, und Salvador schwinden die Sinne.

Begierde und Erkenntnis: Pedro Almodóvar hat daraus schon immer Melodramen geschaffen, wilde, sanfte Kinomomente. Dieser hier erzählt von dem allerersten, noch unbewussten Begehren eines Jungen, der einmal ein berühmter Filmemacher werden wird, und es ist einer der schönsten Momente im Werk des spanischen Regisseurs. Ein ikonischer Augenblick, eine romantische Epiphanie, ein bisschen kitschig, wortlos, sonnendurchflutet. Als ob das Kino den Atem anhält.

Jahre später landet die kolorierte Zeichnung auf einer Vernissage-Einladung in Salvadors Post. Es ist reiner Zufall: Der Kurator der Volkskunst-Ausstellung hatte das Bild auf einem Flohmarkt erworben. Salvador kauft es, findet auf der Rückseite ein paar ungelenke Zeilen von Eduardo – und erinnert sich. Seine fürsorgliche Mutter (Penélope Cruz) hatte ihm den Brief damals vorenthalten.

Salvador erinnert sich oft in diesem Film. Immer wenn er träumt oder Drogen nimmt, gleitet er in jenen Dämmerzustand hinüber, der dem Kinoerlebnis so nahe kommt. Im Nu ist alles da, was Pedro Almodóvars Filme ausmacht: die Feier der Liebe, die Homosexualität, die enge Beziehung zur Mutter, der Sinnesrausch. Und die Kunst, das Leben in Bildern zu vergegenwärtigen, in Szenen von schriller, mitreißender Vitalität und Tableaus von eigentümlicher Schönheit.

Leid und Herrlichkeit – mit dem besseren Originaltitel Dolor y gloria, Schmerz und Ruhm – ist das erste Altersmeisterwerk des 69-jährigen Almodóvar. Jenes Regisseurs aus der Provinz von La Mancha, der mit Filmen wie Im Labyrinth der Leidenschaft und Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs zum Protagonisten der Movida wurde, der freiheitstrunkenen, hedonistischen Post-Franco-Ära im Madrid der Achtzigerjahre.

Auch wenn Almodóvar in letzter Zeit ins sentimentale Fach abzudriften drohte: Spanien verdankt ihm verwegenes Autorenkino, exzentrische Heldinnen, den ersten schwulen Kuss der spanischen Filmgeschichte, eine Abrechnung mit dem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche (La mala educación) – und den Aufstieg des Polizistensohns Antonio Banderas zum Leinwandweltstar. Als der Film im Mai in Cannes Premiere feierte, bescherte er Banderas eine Goldene Palme.

Schmerz und Ruhm: So hat man den Pistolero- und Zorro-Darsteller noch nicht gesehen. Mit steifen Bewegungen, bedächtiger Gestik und todernstem Blick verkörpert Banderas das Alter Ego seines Weggefährten Almodóvar und strahlt eine derart intensive Traurigkeit aus, dass sie geradezu betörende Wirkung entfaltet. "Ich will, dass du jemanden spielst, der ungefähr 60 Prozent des Films high ist, aber ich möchte es nicht sehen", sagte Almodóvar zu ihm, wie Banderas im Interview mit der ZEIT erzählt. "Du hast ständig Schmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Migräne, kannst kaum aus dem Auto aussteigen, aber ich möchte es nicht sehen. Außerdem will ich, dass du mich spielst, aber ich möchte es nicht sehen." Keine Hollywoodtricks, das war die Ansage. Banderas fördert die Essenz seines Metiers zutage, er transzendiert die Schauspielerei.

Am Anfang schwebt dieser einst gefeierte Movida-Regisseur Salvador Mallo (fast ein Anagramm auf Almodóvar) im Hallenschwimmbad unter Wasser, reglos, mit einer großen Operationsnarbe auf Brust und Bauch. Erste Kindheitserinnerung: Die Mutter wäscht mit anderen Frauen am Bach, sie trällern und tanzen ein wenig, als sie die strahlend weißen Laken auf dem Gras zum Trocknen ausbreiten. Im Wasser glänzt die Seife, als sei sie ein Fisch. Eine verklärende Reminiszenz, wobei die leicht geschönten Bilder keinen Hehl aus ihrer Verklärung machen.

Zurück in der Gegenwart wird Salvador zur Premiere seines restaurierten Klassikers Sabor in die Kinemathek eingeladen, sucht seinen damaligen Hauptdarsteller Alberto (Asier Etxeandia) auf, mit dem er sich vor 32 Jahren zerstritten hat, und sieht sich mit den schmerzlichen, verdrängten Seiten seiner Biografie konfrontiert. Alberto wird eine Kurzgeschichte von ihm als Solo auf die Bühne bringen, und Salvador fängt an, sich mit seinen Versäumnissen zu versöhnen.