Der niederländische Schauspieler Rutger Hauer ist nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. Er sei am Freitag in seinem Wohnort in Beetsterzwaag in der niederländischen Provinz Friesland gestorben. Das teilte seine Familie der Nachrichtenagentur ANP mit. Hauer ist laut der Mitteilung im engsten Familienkreis beigesetzt worden.

Er gilt als einer der berühmtesten niederländischen Filmschauspieler. International war Blade Runner (1982) sein größter Erfolg. Dort spielte er den "Replikanten" Roy Batty, der verzweifelt versucht, sein künstlich verkürztes Leben in einem postapokalyptischen Los Angeles des 21. Jahrhunderts zu verlängern.



Hauer spielte außerdem einen Terroristen in Nachtfalken (Nighthawks) mit Sylvester Stallone und einen ehemaligen Chef von Wayne Enterprises in Batman Begins. Er wirkte bei dem Fantasyfilm Ladyhawke von 1985 mit und 1988 gewann er für seinen Auftritt in Flucht aus Sobibor (Escape from Sobibor) einen Golden Globe als bester Nebendarsteller.



In den Niederlanden war er mit der populären TV-Serie Floris bekannt geworden. Die Kinofilme Türkische Früchte (1973) und Soldat von Oranje (1977) bedeuteten seinen internationalen Durchbruch. Hauer spielte in seiner mehr als 50 Jahre andauernden Karriere als Schauspieler in über 100 Filmen mit.