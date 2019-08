Jeff Bezos will zum Mond fliegen und später auch zum Mars, aber das sind nicht einmal seine wildesten Projekte. Offenbar hat der 109 Milliarden Dollar reiche CEO von Amazon auch den Streamingdienst seines Unternehmens damit beauftragt, eine Fernsehserie zu drehen, die alle anderen Fernsehserien bereits beinhaltet und sie damit in Zukunft überflüssig macht. Carnival Row ist schon ein ziemlich guter erster Versuch. Feen, Kobolde und Polizisten jagen darin einen Jack-The-Ripper-Verschnitt mit Superschurkenkräften durch eine Steampunk-Version des Game of Thrones-Molochs King's Landing. Es gibt keusche Sexszenen und nicht ganz so keusche Gewaltszenen. Einmal wird außerdem ein Bär geschlachtet.

Das Wichtigste kurz und knapp: Carnival Row spielt in einer entwicklungstechnisch schwer greifbaren Fantasiewelt, irgendwann nach der Erfindung des elektrischen Lichts und vor der Erfindung des E-Rollers. Menschen und mythische Kreaturen leben auf ihren jeweiligen Kontinenten aneinander vorbei, bis sich die Konflikte zwischen dem Militärverbund The Pact (angelehnt an die Mittelmächte des Ersten Weltkriegs) und dem Stadtstaat The Burgue (angelehnt an das britische Empire) in die schönen Landschaften der Feenwelt Tirnanoc verlagern. Das dort angerichtete Unheil macht nicht nur zahlreiche artenübergreifende Familiengründungen zunichte. Es führt auch zu einer Flüchtlingskrise der Fabelwesen.



Die Einwohner von The Burgue nehmen die geflügelten, gehörnten und in jedem Fall gebeutelten Asylsuchenden aus Tirnanoc mit menschentypischer Gastfreundschaft in Empfang. Feen und Kobolde werden entweder als Haushälterinnen in die viktorianischen Familien- und Eifersuchtsdramen der Oberklasse eingepflegt – oder auf jener Sündenmeile, nach der Carnival Row benannt ist, zu Gauklern und Sexarbeiterinnen umfunktioniert. Raue Umgangsformen herrschen jedoch überall in The Burgue: Als es zu einer Mordserie unter Geflüchteten und anderen Schutzlosen kommt, hält sich die Erschütterung von Polizei und Mehrheitsgesellschaft in Grenzen.



Einzig Rycroft Philostrate scheint sich für eine Aufklärung des Falls zu interessieren. Der Kriegsveteran und Kriminalkommissar markiert zunächst den letzten aufrechten Polizisten in Carnival Row. Seine Freunde nennen ihn Philo – aber eigentlich hat er gar keine Freunde, und auch sein Mitgefühl für die Opfer des Serienkillers erweist sich als Produkt eines nicht vernünftig austherapierten Schuldkomplexes. Noch zu Soldatenzeiten hatte sich Philostrate scheinbar unsterblich in die Fee Vignette Stonemoss verliebt. Als The Burgue den Krieg verlor, ließ er seine Partnerin jedoch allein im besetzten Tirnanoc zurück. Jahre später kommt es zur Reunion, natürlich unter frostigen Vorzeichen.



Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass ausgerechnet Orlando Bloom den einzigen kantigen Helden in einer Serie voller Fabelwesen spielt. Der einstige Vorzeige-Elb aus Peter Jacksons Herr der Ringe-Filmen interpretiert den Ermittler Philostrate zwischen widerwilliger Jon-Snow-Aufopferung und hard-boiled detective nach US-amerikanischer Schundromanprägung. Ebenso abenteuerlich stürzt sich Cara Delevingne in die Rolle der geliebten Antagonistin Stonemoss. Aussehen mag sie anfangs noch wie eine Klischee-Fee. Als rachsüchtige Untergrund-Amazone hebelt sie jedoch alle Beschützerinstinkte aus, die Fantasy-Fans (und -Autoren) für gewöhnlich mit feingliedrigen Flügelträgerinnen verbinden.

Um die Chemie seines Hauptdarstellerduos zu beschwören, schreckt Carnival Row auch nicht vor Softpornoszenen mit Panflötenbegleitung zurück. Immer wieder wirft der wilde Stil- und Stimmungsmix der Serie Fragen auf, die zumindest von den acht Folgen der ersten Staffel noch nicht beantwortet werden. Soll das hier Jane Austen für Kobold-Connaisseure sein oder Mary Shelley für Steampunk-Freaks? Wie viele überkandidelte britische Akzente kann man der Bevölkerung einer einzigen Stadt unterjubeln? Und warum müssen alle Figuren der Serie solch dämliche Benedict-Cumberbatch-Namen tragen?