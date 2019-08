Wenn man die Schauspielerei als einen Undercover-Einsatz in eigener Sache betrachtet, dann ist der Film Die Agentin gleich in vielerlei Hinsicht interessant. Diane Kruger spielt eine Spionin, die vom israelischen Geheimdienst als Sprachlehrerin in den Iran geschleust wird. Ihre Figur wird die Grenzen des Einsatzes überschreiten, weil sie mit ihrer Zielperson – dem Manager eines mit dem Regime kooperierenden Elektronikunternehmens – eine Beziehung eingeht. Für ihren Führungsagenten Thomas (Martin Freeman) ist sie nicht mehr kontrollierbar, und irgendwann wird sich die Frage stellen, ob sie es je war.

Der Regisseur Yuval Adler gibt dieser Geschichte – die den Iran eher als Kulisse denn als politisches Dispositiv nutzt – die Struktur eines Kaleidoskops. Er durchbricht sie mit Vor- und Rückblenden, die sich um ein Zentrum anordnen: Diane Kruger, die als Agentin Rachel Curren das Handwerk des Verstellens, Lügens, Bluffens beherrscht.

Tatsächlich belügt Rachel nicht nur ihren iranischen Geliebten, auch gegenüber ihrem Führungsagenten oszilliert sie zwischen fast brutaler Ehrlichkeit und kleinen Lügen, mit denen sie sich entzieht. Die Treffen der beiden sind mal Flirt, mal Duell, mal Verhör, mal eine Art Beziehungsgespräch und dann wieder alles zugleich.

Diane Kruger schlägt uns in diesem Film in den Bann, weil wir nie wissen, ob ihre Figur in einem bestimmten Moment glaubt, was sie sagt. Die disruptive Zeitlichkeit des Films verleiht jeder ihrer Szenen eine intensive Gegenwärtigkeit. Und ein Geheimnis: Rachel scheint aus dem Nichts zu kommen und ins Nichts zu gehen. Dazwischen liegt ein Einsatz, bei dem sie sich fortwährend neu und anders entwirft: als abgebrühte Agentin, die in einer riskanten nächtlichen Aktion den Server des Elektronikunternehmens ausspäht. Als Mörderin fast wider Willen, die einen unfreiwilligen Zeugen umbringt. Als Liebende, die das Gefüge aus Thrill und Sex genießt. Als Fremde, die in einem Land heimisch wird. Oder einfach als eine Frau, die allein in ihrem Apartment bodenlos verloren wirken kann und in der nächsten Sekunde wie eine überlebensentschlossene Einzelkämpferin. Was geht hinter Rachels zunehmend blasser wirkenden Stirn vor? Verliert sie sich in ihren wechselnden Identitäten? Oder findet sie zu sich?

Die Story von Yuval Adlers Film nimmt die eine oder andere überflüssige Abzweigung – etwa wenn Rachel für einen, gelinde gesagt, unplausiblen Einsatz in die Türkei geschickt wird. Oder wenn ein Grüppchen Mossad-Agenten in einer konspirativen Wohnung mit düsteren Mienen über Rachels Eskapaden rätselt. Solche Szenen wirken ein bisschen so, wie sich Produzenten vorstellen, wie sich Zuschauer Spionage vorstellen.

Aber das spielt alles keine Rolle, weil Diane Kruger auch die ein wenig vor sich hin flatternden Anteile dieses Films zusammenhält. Weil sie uns mitnimmt, mitzieht, hinein in den Undercover-Einsatz einer Schauspielerin, der man hier auf sehr besondere Weise beim Spielen zuschauen kann.