Es ist viel passiert in Deutschland: Luke Mockridge hat sich beim Fernsehgarten blamiert, das Literarische Quartett hat die schlechteste Quote aller Zeiten gehabt, der Sender ARD One kündigt ein "Serienquartett" an und Hans-Georg Maaßen schaut nie fern.

Aber die Schaulustigen sprechen auch über wichtige Dinge, zum Beispiel über die neue Amazon-Prime-Show Inside Borussia Dortmund. Kalle ist ja bekennender Dortmund-Fan und damit absolut unkritisch, Passmann wiederum interessiert sich nicht für Fußball und hat viele Fragen: Wer ist dieser ältere Schweizer Herr am Spielfeldrand der Borussen? Gibt es echt einen Menschen, der "Axel Witsel" heißt? Wieso sind die alle tätowiert?

Außerdem geht die sehr gute Netflix-Serie Mindhunter in die zweite Staffel; Kalle spoilert schon wieder und Passmann hat eine Top 3 erstellt. Und in der neuen Erfolgsrubrik "Serien für Kevin" geht es diesmal um Derry Girls. Und die Schaulustigen schwärmen von The Crown (kurz), Fleabag (schon wieder) und gehen der Frage nach, wer den Nachruf auf Matthias Kalle schreiben soll.