© Paula Winkler

Es geht um das große Finale von The Masked Singer und um die Frage, welche Promis bei der nächsten Staffel mal besser mitsingen sollen. Kalle erklärt, wieso die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle Menschen endlich die Comedyserie Brooklyn Nine-Nine gucken würden. Und die Schaulustigen geben Musik- und Instagram-Tipps für alle, die nach dem Staffelende von Stranger Things auch ein wenig traurig sind.

Vor allem aber geht es um einen der besten Drehbuchautoren aller Zeiten: Aaron Sorkin. Er hat Klassiker wie The West Wing geschrieben, den Oscar für sein Drehbuch von The Social Network bekommen, und ein paar Mal ist er mit Serien auch schlimm gescheitert. Passmann hat trotzdem alles von ihm mindestens dreimal gesehen. Zusammen mit Kalle feiert sie einige seiner besten Serien und einige seiner okaysten Filme: The Newsroom, Studio 60 on the sunset Strip, The Social Network und Molly's Game.

Und dann werden noch wild Rubriken getauscht: Kalle spoilert und Passi hat auf einmal eine Top 3. Vielleicht kommt die Verwirrung daher, dass die Schaulustigen eine ganz neue Rubrik vorstellen, in der sie endlich die Frage beantworten: Welche Serien sollte Kevin Kühnert in der Badewanne schauen?