"Und dann hütest du dich davor, dich im Wald zu verirren", sagte Mattis. – "Was tue ich, wenn ich mich im Wald verirre?", fragte Ronja. – "Suchst dir den richtigen Pfad", antwortete Mattis. – "Na, dann", sagte Ronja. "Sonst noch was?" – "Oh ja", sagte Mattis. "Aber das merkst du schon selber so allmählich. Geh jetzt."

Als erwachsene Leserin kann man in Astrid Lindgrens Jugendroman Ronja Räubertochter eine erstaunliche Entdeckung machen: Sie hat das Buch gar nicht in erster Linie für Kinder geschrieben. Sondern für Eltern, die dabei sind, ihr Kind loszulassen. Die Schriftstellerin thematisiert hier die Urängste aller Mütter und Väter: dass ihr Kind sich verirrt, nicht wieder nach Hause findet, verunglückt, entführt oder missbraucht wird. Trotz der vielen Gefahren, die da draußen lauern, fordert Lindgren alle Eltern auf: Schickt Euer Kind in den tiefen Wald und vertraut darauf, dass es allein wieder hinausfindet.

Es ist die klassische Hänsel-und-Gretel-Geschichte, die seit den Gebrüdern Grimm immer wieder neu erzählt wird, in Tom Sawyer, Emil und die Detektive, Fünf Freunde, in fast allen Büchern Astrid Lindgrens: Kinder, die auf sich gestellt sind, müssen allein Gefahren meistern und wachsen dabei über sich hinaus, werden erwachsen.

Auch Biff und Löle haben ihren Hänsel-und-Gretel-Moment. Sie werden von ihrer Pfadfinderinnenleiterin in den Wald geschickt, um Steine für die Feuerstelle zu sammeln. Taschenlampen sind nicht erlaubt, daher müssen sie sich ins Stockdunkle, ins Unbekannte wagen. Und dann verirren sie sich. Kläglich schallen ihre Rufe durch die Nacht, die Gruppenleiterin sammelt die verängstigen Mädchen schließlich wieder ein.

"Für mich waren die Dreharbeiten eine zwiespältige Sache", sagt die Filmemacherin Antje Büll, die im vergangenen Sommer eine Woche lang die sechs Hamburger Pfadfinderinnen auf ihrer Tour an der französischen Atlantikküste begleitet hat. "Ich musste mir ganz oft auf die Zunge beißen, den Mädchen keine Ratschläge zu geben." Ihr knapp 30-minütiger Dokumentarfilm, der nun in der ARD-Reportagereihe Echtes Leben läuft, heißt Freiheit ohne Eltern. Man sieht darin, wie sich die Mädchen, gebeugt von der Last ihrer 25 bis 30 Kilo schweren Rucksäcke, bei 40 Grad über den Strand schleppen. Wie sie mit den einfachsten Mitteln Feuer machen – einmal auch mitten im Wald –, in Restaurants und Privathäusern nach Trinkwasser fragen, ihr Zelt aufbauen, ihre Schaffelle ausbreiten, singen, ihre Wundblasen pflegen, singen. Die älteste der Gruppe, die 18-jährige Evali, trägt die Verantwortung für die anderen Mädchen, die jüngste, die elfjährige Biff, kann zeitweise nicht mal mehr ihren eigenen Rucksack tragen. Oft sehen die Mädchen in diesem Film sehr erschöpft aus. Und oft sehr glücklich.

"Der Arbeitstitel des Films war Lasst die Kinder frei", sagt Büll. Sie möchte Eltern Mut machen, ihre Kinder einfach mal loszuschicken ins Unbekannte. Ihre eigene Tochter sei schon mit zehn Jahren mit den Pfadfinderinnen verreist, damals sei die Älteste in der Gruppe 16 Jahre alt gewesen. Man muss das aushalten können als Vater und Mutter. Während der dreiwöchigen Reisezeit erfahren die Eltern nur, dass ihre Kinder gut angekommen sind, danach kommt vielleicht noch mal ein Brief an. Der aber dann schon mindestens eine Woche alt ist.

Die Briefschreibeszene ist eine der anrührendsten in Bülls Dokumentation. Die sechs Mädchen sitzen im Kreis und zeigen sich gegenseitig ihr Briefpapier und beginnen dann, "Liebe Mama…" zu schreiben. "Ich finde es viel persönlicher als eine WhatsApp", sagt Elalü (die Mädchen benutzen alle ihre Pfadfinderinnennamen), "da weiß der andere, dass man wirklich an ihn denkt". Handys sind auf dieser Reise nicht erlaubt, nur die Leiterin hat ein Notfalltelefon dabei, eingewickelt in ein Erste-Hilfe-Set. Auch das empfinden die Mädchen als positiv. "Ich bin sehr oft am Handy, obwohl ich das gar nicht möchte", sagt etwa die zwölfjährige Mijama vor der Abreise. Sie ist froh, dass niemand sein Smartphone mitnimmt. Denn das bedeutet: kein Mitteilungsdruck, kein Selbstdarstellungszwang, keine Überwachung durch die Eltern.



Wer geht noch unbegleitet zur Schule?

Wie Kinder aufwachsen, hat sich fundamental geändert im Laufe der vergangenen 40 Jahre. Dass Siebenjährige unbeaufsichtigt ihre Nachbarschaft entdecken, Neunjährige sich allein Baumhäuser im Wald bauen, Kinder generell unbegleitet zur Schule gehen, ist nicht mehr selbstverständlich. Der Bewegungsradius von Mädchen und Jungen hat sich seit den Siebzigerjahren um bis zu 90 Prozent verringert. Zudem sind die Familienstrukturen heute anders. Statt der Großfamilien, die ihre Kinder, angeführt von den ältesten Geschwistern, losschickten, bleibt die neue Kleinfamilie eher unter sich. Divergierende Erziehungsstile verkomplizieren den Kontakt zu anderen Eltern. Ähnlich wie bei der Ernährung oder dem Umweltverhalten erhält auch die Art, wie man mit seinem Kind umgeht, einen immer politischeren und exkludierenden Charakter. Die wenigsten Kinder gehen zum Spielen einfach in den Hinterhof oder auf die Wiese nebenan, sondern werden von ihren Eltern zu playdates verabredet – und im Zweifel auch dorthin begleitet.

Dabei ist es für Kinder überaus wichtig, soziales Verhalten zusammen mit anderen Kindern zu erproben. Und zwar, ohne dass sich ständig ein Erwachsener einmischt. Die meisten Kinder stünden "24 Stunden am Tag unter der Kontrolle von Erwachsenen", schrieb die Psychologin und Autorin Oggi Enderlein schon 2001 in ihrem Plädoyer Lasst die Kinder allein! im Tagesspiegel. "Die selbst gewählte Gruppe – und die rivalisierende Gegengruppe! – der Gleichaltrigen ist nicht etwa ein schreckliches Übel, sondern für eine gesunde soziale und emotionale Entwicklung außerordentlich wichtig", schreibt Enderlein weiter. "Und wenn Kinder zu mehreren sind (mindestens zu dritt), passiert in der Regel wenig, weil sie gut aufeinander aufpassen. Voraussetzung ist aber, dass kein 'zuständiger' Erwachsener in Sichtweite ist, weil dann die Verantwortung für die Einhaltung von Regeln und Grenzen automatisch an ihn delegiert wird."

Das bestätigt auch die Filmemacherin Büll: Für die Mädchen sei das Wichtigste an der Reise gewesen, den Tag selbstbestimmt und ohne Blick auf die Uhr zu erleben. "Nach dem Dreh hatte ich eine ganz andere Sicht auf Eltern und Kinder", sagt sie. "Dann fiel mir erst auf, wie viele Anweisungen man seinen Kindern täglich gibt: Mach dies nicht, mach das nicht so…"

Glaubt man, was die Mädchen im Film erzählen, fällt es ihnen wesentlich leichter, sich den Regeln der Gleichaltrigen-Gemeinschaft zu unterwerfen, obwohl die zum Teil viel härter sind als das, was sie zu Hause erfahren: Sie müssen eine bestimmte Strecke laufen pro Tag (insgesamt ging die Wanderung über 150 Kilometer), gegessen wird erst, wenn das Zelt aufgebaut und der Schlafplatz fertig ist. Und über Blasen an den Füßen spricht man nicht.