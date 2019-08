Mit der Menschheit ist es einmal wieder zu Ende gegangen, der Planet ist verwüstet, unter einem giftigen Himmel stehen bloß noch ein paar Baumstümpfe in schlierigem Bodennebel herum. Doch in einem hermetisch abgeriegelten Hochtechnologiebunker regt sich neues Leben. Hier haben zukunftsorientierte Teile der menschlichen Spezies vor ihrem Verlöschen ein paar Tausend Embryonen eingeweckt zwecks späteren Auftauens und Wiederbesiedelung der Erde. Für die Hege und Pflege ist eine anthropomorphe, zyklopenäugige Maschine zuständig. Ihre Gestik ist geschmeidig, die Stimme sanft, mit der sie sagt: "I am Mother."

Nun lautete einer der bekanntesten Sätze aus dem Science-Fiction-Kino der letzten Jahrzehnte "Ich bin dein Vater". Seit 1977 erzählen die Star-Wars-Filme in einer unendlichen Fortsetzungsgeschichte vom galaxienumspannenden Patriarchat, von männlich strukturierten Genealogien und Erbfolgeproblemen und deren innerstem, alltäglichen Kern: der schwierigen Beziehung zwischen Vater und Sohn. Mit I Am Mother versuchen sich die Debütanten Grant Sputore (Regie) und Michael Lloyd Green (Drehbuch) an einer Art matriarchalen Variante dieser klassischen Genre-Erzählung. In ihrem schön düster inszenierten und ausgestatteten Post-Doomsday-Werk legen sie die Zukunft der Menschheit in die Hände der nämlichen Androidenmutter – und der von dieser alsbald ausgebrüteten Tochter. Zügig stellt sich heraus: Auch das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter kann ausgesprochen kompliziert ausfallen.



Der Film beginnt mit dem Mutterdasein der Zyklopenmaschine – ansprechend designt und in Bewegung gebracht nach dem Vorbild von RoboCop, Terminator, Wall-E und dem Roboter V.I.N.CENT aus Disneys unterschätzter 1979er-SF-Dystopie Das schwarze Loch. Man sieht die Zyklopenmutter beim Säuglingschwenken, bei den ersten Gehversuchen des Kindes und den ersten Mathelektionen im Individualschulunterricht. Schließlich ist aus dem Embryo ein keckes Teenagermädchen geworden.



Klaustrophobie im Hightechbunker

In der ersten Stunde ist I Am Mother als Kammerspiel in den Gewölben des Hightechbunkers inszeniert; das Set-Design ist funktional in der Erzeugung von klaustrophobischen Gefühlen, aber nur mäßig originell und manchmal allzu aufdringlich bei Star Wars und Star Trek abgekupfert. Noch betrüblicher ist der Umstand, dass das Drehbuch alle wesentlichen Fragen einer solchen Kammerspielhandlung unter Beteiligung menschlicher und künstlicher Intelligenz schlichtweg unbehandelt belässt. Zum Beispiel: Wie verläuft eigentlich eine Ontogenese, wenn das Kind keinerlei Bezugspersonen besitzt außer einer mütterlich auftretenden Androidin? Das berührt ja nicht nur die Frage, ob eine Mutter sich durch eine Maschine ersetzen lässt. Sondern auch jene, was überhaupt aus einem Kind wird, das jenseits dieser Dyade keine anderen sozialen Kontakte besitzt, keine Konflikte mit anderen austragen muss, keine Anregungen, keine Einübung in irgendeine Art von menschlichem Verhalten erhält. Wie reifen unter diesen Umständen die kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten heran? Welche Art des sexuellen Begehrens und Selbstbildes entwickelt ein pubertierendes Mädchen, das vollständig isoliert von anderen menschlichen und also sexuell begehrenden Wesen aufwächst?



Die feministische Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin hat unter anderem solche Fragen in ihren Earthsea-Romanen behandelt. Auch in I Am Mother wären sie zwingend und ihre Behandlung hochinteressant anzuschauen. Leider haben sich Sputore und Green nicht im Geringsten dafür interessiert. Sie hecheln in wenigen schnellen Schnitten durch das Aufwachsen der Tochter bis zur Pubertät, und am Ende haben wir es mit einem eigentlich ganz normalen, etwas einsamen, aber durchschnittlich intelligenten und verhaltensunauffälligen Teenager zu tun. Diese Nachlässigkeit führt beim Betrachten zu einer frühen Enttäuschung und zum Verdacht auf filmische Irrelevanz. Auch interpretiert die Hauptdarstellerin Clara Rugaard ihre Rolle weitgehend regungslos und lakonisch, was dem Fortgang der Story zusätzlich Schwung nimmt.



Ein bisschen Stimmung kommt erst in die Bude beziehungsweise den Bunker, als nach der zu langen ersten Hälfte des Films eine zweite Mutter die Bühne betritt, dargestellt von Hilary Swank. Denn anders als von der Androidin bislang behauptet, haben draußen vor der Tür wohl doch ein paar Menschen überlebt. Eine von ihnen schleppt sich nun schwer verletzt durch die Sicherheitsschleusen und lässt sich von der mutterlosen Tochter gesund pflegen – welcher daraufhin zu dämmern beginnt, dass in ihrem bisherigen Leben eventuell etwas fehlte. Also entwickelt sie töchterliche Gefühle für die unbekannte Frau, vor der ihr andererseits auch gruselt. Was tun? Zwei Mütter sind eine zu viel. Die überlebende und die maschinelle Mutter beginnen auf unterschiedliche Weise, um die Zuneigung des Mädchens zu buhlen und Misstrauen gegen die jeweils andere zu säen.



Am Ende versteht man, dass es Sputore und Green weniger um eine psychologisch stimmige Geschichte geht als vielmehr um eine Parabel. Nicht nur pflegt die zugelaufene menschliche Ersatzmutter ein Faible für Marienbildnisse und die christliche Ikonografie. Alle drei Figuren werden im Verlauf der Handlung eschatologisch aufgeladen und stehen am Ende, jede für sich, als Erlöserinnen dar, deren anfängliche Konkurrenz sich in das Bild einer heiligen Dreifaltigkeit auflöst. Oder anders gesagt: Nach dem Ende der Menschheit, wie wir sie kennen, will I Am Mother den Neustart der Geschichte unter das Zeichen des Matriarchats stellen und setzt also alle Hoffnung darin, dass die Frauen es in der nächsten Runde der Evolution besser hinkriegen werden als die Männer.

Auch das könnte eine interessante Geschichte abgeben, aber auch hier fehlt es wieder an einer zufriedenstellenden dramaturgischen Durcharbeitung – diesmal nicht in psychologischer Hinsicht, sondern in Bezug auf die Metaphern- und Metonymienketten. Und an dem Pathos, mit dem eine – zumal religiös grundierte – Parabel ja unbedingt aufgepimpt werden muss, um in den Betrachtern und Betrachterinnen das erhabene Schaudern vor der Undurchdringlichkeit des Unendlichen zu erzeugen. Man verlässt den Film mithin mit dem Gefühl, dass hier eine in mythologischer und patriarchatskritischer Ambition allzu groß aufgezogene Story allzu klein ausgeführt worden ist.