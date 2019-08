Im Kino lernt man ja immer etwas über die Welt und die Geschöpfe, die sie bevölkern. Zum Beispiel, dass es offenbar junge Frauen gibt, die ihren Ehepartner nicht frei wählen dürfen, weil ihre Eltern darüber bestimmen. Oder dass manche junge Frauen sich ihre sexuellen und beruflichen Wünsche nicht erfüllen dürfen, weil es Religionen gibt, die ihnen das verbieten. Oder solche, deren Lebens- und Geschäftswert darin besteht, dass sie sich bedingungslos den Wünschen des Kapitals fügen. Und solche, die gesellschaftlich ausgestoßen werden, weil sie herrschenden Körperstandards nicht entsprechen. Von so was schon mal gehört? Wahnsinn, oder? Was es alles gibt auf der Welt!

Wer mehr solcher heißen Neuigkeiten erfahren will, sollte sich unbedingt Paradise Hills im Kino ansehen. Der Debütfilm der 29-jährigen Spanierin Alice Waddington möchte den Zuschauern Mädchenstereotype mit Mädchenstereotypen austreiben. Man könnte dahinter geradezu eine feministische, aufklärerische Idee vermuten. Besonders interessant ist an diesem Film, auf der Leinwand live und in ganz viel Farbe mitzuerleben, wie sich die Zeit dehnen lässt. Ja, es ist möglich, 94 Filmminuten wie einen dreieinhalbstündigen Aufenthalt im Folterkeller von Barbie und Ken erscheinen zu lassen. Bitte schnell noch ein Glas Roséchampagner für Albert Einstein!

Aber kurz zur Handlung, verbunden mit dem Hinweis, dass an dieser Stelle leider auch einige der spannendsten Szenen aus Paradise Hills verraten werden müssen. Sonst liefe das Publikum Gefahr, die wertvolle Botschaft des Films zu übersehen. In einer Gesellschaft nach unserer Zeit haben es junge Frauen schwer, ihre eigenen Vorstellungen von individueller Lebensgestaltung umzusetzen. Wer zu widerspenstig ist, wird zur Umerziehung auf eine prachtvoll rosenumrankte Trauminsel gebracht und innerhalb von zwei Monaten in ein gefügiges Frauenzimmer verwandelt. Vier neue Makeover-Kandidatinnen sind gerade eingetroffen: eine grummelige Asiatin, ein renitenter Latino-Popstar, eine Dicke und ein weißer Wohlstandspunk. Letztere, gespielt von Emma Roberts, ist die Hauptfigur des Films. Sie sieht auch so richtig hübsch punkig aus, mit ihrem Puppengesicht und den perfekten blonden Beach Waves. Das Widerständige dringt aus jeder Pore ihrer porenfreien, rosig-strahlenden Haut.

Bei jungen Frauen ist das Aussehen ja ganz wichtig, wegen der Beliebtheit und Fortpflanzung und so, deshalb legt dieser Film auch so großen Wert darauf. Die Regisseurin kennt sich super damit aus, weil sie vorher hauptsächlich Werbefilmchen gedreht hat. Sie hat sich jetzt auch ganz viel Mühe gegeben mit der Ausstattung, den Kostümen, dem Styling, dem Setdesign. Die Mädchen müssen weiße Uniformen mit Taillenschnürung, Schnallen und Riemen tragen? Oh, sie sind wohl gefangen in einem gesellschaftlichen Korsett. Und überall wuchern diese Rosenbüsche. Ob das gut ausgeht? Rosen haben Dornen, liebe Kinder. Die Metaphorik ist so gehaltvoll, dass sich die Hutkrempen biegen.

Alice Waddington wollte diese Dystopie nicht als harmloses Märchen erzählen, sondern als Science-Fiction-Thriller. Und wenn man Spannung erzeugen will, braucht man ja einen Dualismus, etwas Dunkles, das unter all der blümeranten Nettigkeit, den sanften Ertüchtigungskursen, den pudrigen Schminksessions, den flatternden Negligées lauert. Für diesen Gegenpart ist Milla Jovovich zuständig, als schwarze Gräfin und Anstaltsleiterin, die offenbar selbst vor institutionalisiertem Massenmord nicht zurückschreckt. Denn freilich kann man selbstbewusste junge Mädchen nicht innerhalb von zwei Monaten brechen, nein, nein. Man bastelt stattdessen in einem kleinen unterirdischen Labor menschliche Duplikate, füttert willfährige Ausgestoßene mit Big Data über die Insassinnen und unterzieht sie derweil so vielen kosmetischen Operationen, bis sie den Originalen identisch sind. Dann wird man die Originalfrauen los und schickt die rebooteten Kopiefrauen nach zwei Monaten zurück ins Leben, zu den ahnungslosen Familien und Auftraggebern.

Nun ist Milla Jovovich bekannt als begnadete Charakterdarstellerin, in einer Liga mit Megan Fox und Heidi Klum. So gelingt es ihr spielend, zum kalten Herz dieser Moodboard-Collage aus Alice im Wunderland, Die roten Schuhe, Die Frauen von Stepford und Westworld zu werden. Welche Frau braucht schon einen Gesichtsausdruck, wenn sie in opulenten Kostümen nur gut aussehen soll. Parallelen zu Brigitte Nielsen als schwarzer Hexe im Neunzigerjahre-Märchenklassiker Prinzessin Fantaghirò sind sicherlich beabsichtigt. Überaus fesselnde Schauspielkunst.

Falls nun vor allem die zarten weiblichen Gemüter fürchten, die Verbindung von feministischer Gesellschaftskritik, überschäumendem Designwillen und erstklassiger Besetzung könne sie um den Schlaf bringen: Es steckt noch so viel Märchen in diesem Thriller, dass er freilich gut ausgeht. In einem furiosen CGI-Spektakel wird die böse Herzogin am Ende von ihren eigenen Rosenranken erwürgt und zerfällt zu Asche. Paradise Hills ist wirklich eine ästhetische und intellektuelle Implosion auf ganz vielen erzählerischen Ebenen.



"Paradise Hills" läuft ab 29. August im Kino.