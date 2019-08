Komisch, dass er da nicht schon früher drauf gekommen ist. Jan Böhmermann for SPD-Vorsitz! Ein Selbstläufer. Stellt man sich mal schnell vor eine rote Wand, erzählt was vom alten Willy, der einem im Traum erschienen ist, und haut auf Olaf Scholz drauf. Den mag eh keiner. Noch schnell eine Website gebaut, das Hashtag neustart19 abgefeuert und dann ab an den See. Wird ja noch mal heiß am Wochenende.

Jan Böhmermann inszeniert sich seit einiger Zeit als Entertainer mit politischem Tiefgang. Sein Interview im ORF im Mai war als offenkundig ernst gemeinter Ausdruck des Entsetzens über die rechtspopulistischen Auswüchse im Nachbarland zu verstehen, seine Besorgnis über die Attacken der FPÖ auf kritische Medien ebenfalls. Der Glaube an Böhmermanns aktivistische Durchsetzungskraft ging sogar so weit, dass nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos mit Heinz-Christian Strache in der Hauptrolle viele glaubten, Böhmermann und sein Team stecken hinter der Aufnahme.



Vor diesem Hintergrund muss man seine Kandidatur um den SPD-Vorsitz sehen. Bei jedem anderen Satiriker würde das als nette Comedyeinlage weggelächelt werden, bei Böhmermann steht zu befürchten, dass viele Menschen seine vermeintlichen Ambitionen ernst nehmen. Er wäre schließlich nicht der erste Komiker, der den Sprung in die Politik unternehmen würde. Der Satiriker Beppe Grillo hat sogar gleich seine eigene Partei gegründet, die Fünf-Sterne-Bewegung, die Teil der eben zerbrochenen Regierung Italiens war und voraussichtlich auch die künftige mitbilden wird.

Aber um Politik, den Parteivorsitz der SPD, gar das Regieren, geht es bei Böhmermann selbstverständlich nicht. Er hatte einfach Glück, dass seine erste Sendung nach der Sommerpause nicht nur wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg lag, sondern ebenso wenige Tage vorm Bewerbungsschluss für die SPD-Vorsitzendensuche am 1. September. Hat der Böhmi also das Naheliegende rausgehauen. So spät im Prozess der SPD-Kandidatenkür, dass ihm der Ernstfall niemals drohen wird. Es ist einigermaßen ausgeschlossen, dass Böhmermann die parteiinternen Voraussetzungen für eine Kandidatur erfüllen wird, nämlich dass mindestens fünf Unterbezirke oder ein Landesverband der SPD an diesem Wochenende noch Sitzungen einberufen und ihre offizielle Unterstützung schriftlich dem SPD-Vorstand vorlegen.



Zu lasch, zu langsam, zu umständlich

Mit seinem Ausspruch "Es kann nicht sein, dass die Rettung der deutschen Sozialdemokratie an Formalitäten scheitert!" stellt Böhmermann daher nicht nur den innerdemokratischen Prozess einer Partei als lächerlich und überflüssig dar, er befeuert auch den ewigen Vorwurf, "die Politik" agiere zu lasch, zu langsam, zu umständlich. Es muss doch möglich sein, dass sich da ein paar Leutchen zusammenfinden und den Böhmermann wählen! Aber die Luschen werden's eh wieder nicht hinkriegen.



Das alles wäre nicht so ärgerlich, würde der Satiriker nicht permanent den Last Man Standing im vermeintlichen Kampf um die Demokratie in Deutschland markieren. Möglicherweise eifert er mit seiner Aktion auch nur Rezo nach – dem Einzigen, der Böhmermann in dessen Rolle als Chefdisrupter der deutschen Politik bisher Konkurrenz machen konnte. Der YouTuber hatte im Frühjahr die "alten" Parteien CDU, CSU und SPD in einem aufsehenerregenden Video kritisiert. Während Rezo das damals mit zum Teil sehr validen Argumenten tat, macht es sich Böhmermann nun leichter. Die SPD liegt eh am Boden, da ist das Nachtreten leicht: Die bewegt sich nicht mehr.



Die SPD kann auf diese Satire nur mit dem gebotenen Galgenhumor reagieren. Doch egal, was Kevin Kühnert, Sawsan Chebli und Lars Klingbeil nun twittern, und womöglich fällt ihnen ja noch etwas erheblich Lustigeres, Klügeres oder Eleganteres ein als Böhmermanns ödes Bewerbungsredevideo – sie alle wissen, was von der Aktion medial in der Erinnerung bleiben wird: Die SPD hat sich blamiert. Weil das derzeit das herrschende Narrativ im öffentlichen, oft sozialmedialen Diskurs zu sein scheint – Parteien blamieren sich, insbesondere, wenn sie versuchen, auf diese jungen Leute und deren prima sharebare Videos zu reagieren.



Die wenigsten Menschen, das steht zu befürchten, werden die Böhmermann-Aktion als das sehen, was sie im Kern ist: ein wohlfeiles Spiel um Aufmerksamkeit mit den Mitteln des politischen Populismus.