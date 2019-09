Inhalt Seite 1 — Wenn Moral nur noch eine Option ist Seite 2 — Schwache Orientierungspunkte Auf einer Seite lesen

Der Mann ist selbst schuld, hat stur einfach weitergemalt. Trotz rechtswirksamen Verbots. Trotz Ermahnungen und guten Zuredens durch seinen Freund, den Dorfpolizisten, das illegale Treiben endlich bleiben zu lassen. Nein, der Maler Max Ludwig Nansen muss sich wirklich nicht wundern, dass irgendwann die Ordnungskräfte vorfahren, seine kranken Bilder konfiszieren, auf einen Lkw schieben und abtransportieren.

Als der Regisseur Christian Schwochow diese Szene am 17. April 2018 auf Nordstrand drehte, strahlte die Sonne von einem weiten, wolkenlosen Himmel. Später, im fertigen Film, wird die Szene jedoch düster wirken. Tobias Moretti wird dann als Nansen in der Tür lehnen und dem Laster und seinen Bildern hinterherschauen. Neben ihm steht der kleine Siggi Jepsen (Levi Eisenblätter), Sohn ebenjenes Dorfpolizisten Jens Ole Jepsen (Ulrich Noethen), der einst der Jugendfreund von Max war und jetzt penibel dessen Malverbot überwacht. Die Frau von Max ist weinend weggelaufen. Sie hat den Abtransport kaum ertragen. Jetzt herrscht Stille. Hinter Max und Siggi ist zu erkennen, was einst das helle, wohnliche Atelier war. In dieser Einstellung ist es jedoch nichts mehr weiter als ein schwarzes Loch. Schwochow hat den Abtransport tatsächlich wie eine Deportation inszeniert. Seine Verfilmung des Romans Deutschstunde ist abgründiger als die Vorlage von Siegfried Lenz.



Christian Schwochow wurde 1978 auf Rügen geboren. Kurz nach der Grenzöffnung zog er mit seiner Familie nach Hannover. Er studierte an der Filmhochschule Ludwigsburg, die er 2008 mit dem Spielfilm "Novemberkind" abschloss. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Grimme-Preis für seine Serie "Bad Banks". © Lucas Wahl/​​Kollektiv25 für ZEIT ONLINE

Es ist die wohl deutscheste Geschichte über Pflichterfüllung und individuelle Verantwortung: Siggi muss als zehnjähriger Junge in dem norddeutschen Dorf Rugbüll miterleben, wie der Vater seine Auffassung von Dienstpflicht im NS-Regime über das eigene moralische Empfinden stellt, den Freund am Malen hindert und damit am Ende zwei Familien zerstört. Siggi wird selbst Opfer des väterlichen Machtmissbrauchs, weil der ihn zwingt, den Maler, der auch Siggis geliebter Patenonkel ist, zu bespitzeln. Aber auch der Maler instrumentalisiert den Jungen, indem er ihn dazu bringt, heimlich selbst zu malen und Bilder zu verstecken. In der Rahmenhandlung von Roman wie Film sitzt Siggi wenige Jahre nach den Ereignissen – der Krieg ist inzwischen vorbei – in einem Jugendgefängnis und entledigt sich anlässlich eines Besinnungsaufsatzes über "Die Freuden der Pflicht" wie zwanghaft von diesen Erinnerungen.



Der Roman wurde bei seinem Erscheinen 1968 schnell zu einem Bestseller und blieb es sagenhafte 37 Wochen lang. 2,3 Millionen Mal hat sich nach Verlagsangaben Deutschstunde bis heute verkauft. Die Geschichte des Siggi Jepsen und seines Vaters, des NS-Polizisten Jepsen, der seine Pflichtversessenheit über seine persönliche Verantwortung stellt, ist – das kann man sagen – weit über Rugbüll hinaus bekannt. Schwochow rückt sie mit seinem Film ganz nah ans Jetzt.



In seinem Film gibt es keine Hakenkreuze und kaum historisierende Requisiten. Rugbüll ist ein Dorf, zufällig an der Nordseeküste und fast ebenso zufällig zur NS-Zeit, in dem sich das Land wie unter einer Lupe betrachten lässt. Es ist ein deutscher Mikrokosmos zu einer Zeit, die, wie Schwochow meint, gerade wieder beängstigend aktuell werde. "Ich finde es erschreckend und gruselig, wie man es in der öffentlichen Debatte innerhalb kürzester Zeit wieder normal findet, dass es wieder eine extreme Rechte gibt. Wie schnell sich das Gift von einigen wenigen verbreitet!" Das sagte er bereits vor mehr als einem Jahr am Set auf Nordstrand.



Inzwischen sitzt die AfD, die fremdenfeindliche Vorstellungen hätschelt, in allen Landtagen. Selbst Begriffe wie "entartet" will mancher wieder genutzt wissen. Wie damals wird behauptet, dass der Begriff sich aus der Natur beziehungsweise den Naturwissenschaften ableite. Womit auf perverse Weise wieder so getan wird, als gäbe es eine gutes "Natürlich" und ein schlechtes Davon-Abweichen.



Im April auf Nordstrand erläuterte Schwochow während einer Drehpause, dass es für uns lange kein solches Dilemma mehr gab wie im nationalsozialistischen Deutschland. "Was Jepsen gemacht hat, war legal, entsprach der gesetzlichen Anweisung. Heute schauen wir darauf und sagen: Ja, aber moralisch war es nicht in Ordnung." Damit halten wir uns das Problem jedoch nur vom eigenen Leib. Seit Jahrzehnten wähnen wir uns in dem sicheren Glauben, dass das, was legal ist, deckungsgleich ist mit dem, was moralisch richtig ist. Aber werden wir es merken, wenn sich wieder eine Kluft auftut zwischen Legalität und dem, was "richtig" ist? Werden wir merken, wann es Zeit ist, dass sich jeder Einzelne auf seine Verantwortung im großen Ganzen besinnt?