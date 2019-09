© Paula Winkler

Die Fernsehbranche bleibt auch nach dem Ende der Talkshow-Sommerpause unübersichtlich: Zum Beispiel bekommt Kurt Krömer eine neue Show beim rbb, obwohl er sich doch vor Jahren vom Fernsehen verabschiedet hat. Der Bayerische Rundfunk soll 170.000 Euro ausgegeben haben, um sich von Beratern erklären zu lassen, wie man die Talkshow Münchner Runde verjüngen könnte. Dabei hätten die Schaulustigen es für die Hälfte gemacht. Außerdem wurde im Osten gewählt, was deutsche Fernsehjournalisten an die Grenzen ihres handwerklichen Könnens getrieben hat.

Die Streaminganbieter haben die Schaulustigen ausnahmsweise auch nicht viel glücklicher gemacht. Zwar tanzt BVB-Trainer Lucien Favre in der zweiten Folge Inside Borussia Dortmund lustig rum, aber dafür ist und war die dritte Staffel von 13 Reasons Why eine so große Enttäuschung, dass Passmann und Kalle Musik von The Cure einspielen müssen, um sich aufzumuntern. Passmann war im Kino und hat sich den Film Late Night angeschaut, Kalle hat in der Zeit zu Hause das Buch von acht selbst ernannten Kulturkritikern gelesen, in dem Unsinn über Fernsehen geschrieben steht. Wären die Schaulustigen nicht so gern schlecht drauf, wäre es eine schlechte Woche gewesen.