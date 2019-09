Treffen sich zwei Dokumentarfilmer in der Kabine von Real Madrid, einer stolpert über das Kabel des anderen. Fragt der eine erschrocken: Machst du auch Kroos? Ne, Ramos, sagt der andere.



Wenn man sich die Fülle der Fußballdokumentationen der letzten beiden Jahre ansieht, wäre diese Szene gut denkbar. Der Film Kroos! über den deutschen Mittelfeldspieler lief im Juli im Kino, die Serie über seinen Kapitän Sergio Ramos läuft am 13. September auf Amazon Prime an. In El Corazón de Sergio Ramos (Das Herz von Sergio Ramos) zeigt sich der Spanier, der einer der passioniertesten Zweikämpfer im Weltfußball ist und seiner Mannschaft gelegentlich damit hilft, Schlüsselspieler des Gegners mit gezielten Fouls aus dem Spiel zu nehmen, von seiner angeblich weichen Seite, umgeben von Frau und Kindern. "Im Fußball geht es um Opferbereitschaft, Anstrengung, Zeit", erzählt Ramos mit bedeutungsschwangerer Stimme. "Aber die Wahrheit ist, dass es mir schwerfällt, von meiner Familie getrennt zu sein." Und: "Mein Image hat nie ganz offenbart, wer ich bin." Ach, wirklich?



Offensichtlich haben die Clubs gemerkt, dass sie mit ihrer zunehmenden Abschottung und strengen Autorisierungspraxis dazu beigetragen haben, dass kaum noch etwas Interessantes über ihre Spieler bekannt ist. Nun will man offensichtlich gegensteuern und dem Publikum das "echte" Leben der Spitzenspieler und den Alltag eines Vereins nahebringen.

Und so werfen Produzenten, Sender und Streamingdienste derzeit ein Fußballformat nach dem anderen auf den Markt: All or Nothing: Manchester City (Dokuserie, Amazon Prime, 2018), Being Mario Götze (Spielfilm, 2018), Sunderland 'Til I Die (Dokuserie, Netflix 2018), Boca Juniors – Hautnah (Doku-Serie, Netflix 2018), Auf dem Weg zum Champion (Dokuserie, Netflix 2018) oder Take Us Home: Leeds United (Dokuserie, Amazon Prime, 2019). Angekündigt für den September sind weiter: Die rbb Reporter – Eisern in der 1. Liga, eine Langzeitbeobachtung von Union Berlin und der Kinofilm Diego Maradona – Rebel. Hero. Hustler. God.

Rebellen, Helden und Götter: Der Fußball bietet wirklich oft die ganz großen Tragödien. Wie in Game of Thrones hält jede Saison zuverlässig neue Charaktere bereit, Wandlungen bestehender Figuren, Leiden, Brüche, Triumphe und Vernichtung, sogar die Erlösung ist ein Wesensmerkmal dieses Sports. Manchmal sogar all das innerhalb einer Woche.

Dennoch gelingt es nur wenigen Serien oder Filmen, das Gefühl auf oder neben dem Platz auf Bildschirm oder Leinwand zu übertragen. Sehr anschaulich kann man das in der dritten Folge der Dokuserie Inside Borussia Dortmund beobachten, die derzeit auf Amazon Prime läuft. Darin begleitet das Filmteam um Aljoscha Pause die Dortmunder Profis zum Auswärtsspiel nach München. Man sieht die Fußballer, wie sie im Flieger Instagram-Beiträge liken und im Hotel frühstücken. Der Sportdirektor Michael Zorc ist "angespannter als sonst" und sagt, es sei wichtig, "die Bayern vom Tor wegzuhalten". Und Marco Reus findet, es fehle beim BVB noch daran, in jedes Spiel mit dem Selbstverständnis hineinzugehen, dass es heute nur einen Sieger geben kann: die eigene Mannschaft. Das übliche Gerede eben.

Doch dann verliert der BVB in München mit 0:5, die Meisterschaft ist dahin. Und die Folge plätschert einfach so weiter. Nett, aber unspektakulär, wie schon die beiden Episoden zuvor. Am 13. September erscheint die vierte und letzte Folge, das Staffelfinale, wenn man so will. Gespannt darauf ist wohl keiner.

Fußballdokus haben gegenüber anderen Formaten einen offensichtlichen Nachteil: Das Ende ist bekannt. Eigentlich ist alles bekannt. Netflix versprach deshalb in seiner ersten Fußballdokumentation über Juventus Turin 2018 "tiefgründiges Verständnis über Spieler, Trainer, Manager". Die BVB-Doku kündigte "Einzigartiges, Exklusives, Intimes" an. Was man in beiden Fällen sieht, lässt nur zwei Schlüsse zu: Das Einzigartige wird nicht gezeigt. Oder es ist banal.

Heutige Profifußballer leben eben nicht mehr wie ein Maradona, sondern essen gesund und werden von Ärzten und Mentalcoachs versorgt. Dieses Bild wollen sie auch vermitteln. Und das ist leider furchtbar langweilig. In der Netflix-Serie über Juventus Turin waren die Spieler vor der Kamera so sauber, dass man nach Schweißtropfen suchen musste. Auf die Hintergründe zur aufregenden Geschichte Juves als Verein der Fiat-Familie Agnelli, die mit ihrem Arbeitsmantra den italienischen Fußball wie niemand sonst prägte, wartete man vergeblich. Stattdessen sah man einen Spieler beim Rasieren, den anderen auf der Couch mit seinen Hunden.