Die Story ist noch gar nicht erzählt, da drängelt das wahre Leben schon wieder. Skylines ist das erste Deutschrapprojekt von Netflix, eine Serie über ein Hip-Hop-Label aus Frankfurt und die Verbindungen seiner Protagonisten zu Drogenhandel und Bankenviertel. Oder, wie die Betreiber eines echten Labels namens Skyline Records nun sagen: Es ist unsere Geschichte. Im Gespräch mit der FAZ berichtete ein Anwalt unlängst, es gehe seinen Mandaten um Marken- und Persönlichkeitsrechte, die Ausstrahlung der Serie wollten sie verhindern. Fast möchte man ihnen mit Blick auf diese Sorgen zurufen: Stellt euch mal hinten an, Brüder.

Denn ob geklaut oder nicht: Skylines ist die Serie, in der Männer alles haben und trotzdem nicht zufrieden sind. Wie bei den Sopranos, in Mad Men und Breaking Bad oder bei Ernie und Bert geht es auch hier um gekränkte Männlichkeit. Testosteronschübe treiben die Geschichte voran und verbinden ihre Handlungsstränge miteinander. Eitelkeit und Penisneid führen zu dummen Entscheidungen, und schließlich gipfelt das ganze Brunftgebrüll in Erpressung, Verrat und Mord, einem riesengroßen Samenerguss aus Komplexen, blinder Brüderloyalität und unterdrückten Gefühlen. Sigmund Freud hätte das heutige Serienfernsehen bestimmt nicht geliebt, aber trotzdem heimlich Skylines gebinget.

Hauptfigur der Serie und in seiner männlichen Zerrüttung noch vergleichsweise harmlos ist der ambitionierte Musikproduzent Jinn (gespielt von Edin Hasanović). Tagsüber schlägt er sich als Concierge eines Stundenhotels durchs Leben. Wenn es dunkel wird, holt er den Laptop raus und programmiert Beats für seinen besten Freund, den mäßig talentierten Rapper Tonic (gespielt vom echten Rapper Booz). Als ihm das Frankfurter Hip-Hop-Label Skyline einen Exklusivvertrag anbietet, steht Jinn vor einer schweren Entscheidung. Einerseits lockt die Möglichkeit, mit den größten Stars der Szene zu arbeiten. Andererseits machen ihm die Skyline-Manager klar: Deinen Buddy kannst du zu Hause lassen.



Der am schnellsten florierende Heroinhandel der TV-Geschichte

Wie immer in Frankfurt entscheidet am Ende das Geld. Jinn zieht ein im Kellerstudio der Plattenfirma und kartoffelt fortan durch eine Welt der permanent angespannten Oberarme, chauvinistischen Schenkelklopfer und sonstigen Geheimsprachen. Musik wird auch gemacht zwischen zwei Blunts oder Sessions auf der Kraftstation – zumindest, bis der Import-Export-Experte Ardan (Erdal Yıldız) auftaucht und im Nebenraum des Hip-Hop-Hobbykellers den am schnellsten florierenden Heroinhandel der TV-Geschichte aufzieht. Jinn vergräbt sich zunächst unter seinen Kopfhörern, doch irgendwann passt seine Keycard nicht mehr zur Studiotür.

Ardan ist der ältere Bruder von Kalifa (Murathan Muslu), dem Gründer und erfolgreichsten Künstler von Skyline Records. Wie fast das ganze Serienpersonal kann auch Kalifa vor Kraft kaum laufen. Im echten Leben aber fehlt ihm die Härte, die seine Hip-Hop-Persona auszeichnet: Es sind die Folter-, Überfall- und Drogenabenteuer des Bruders, die dem Rapper einst das Material für seine Songs und das Startkapital für seine Firma bescherten. Nun ist Ardan zurück aus dem Exil, um sein Stück vom Kuchen einzufordern – und wird erst einmal im Keller geparkt. Hoch auf die Chefetage darf er nur kommen, um seinem Bruder beim Ringkampf im leergeräumten Büro den Arsch zu versohlen.

Der Drehbuchautor Dennis Schanz hatte für seinen Rapstar offenbar eine Mischung aus Haftbefehl und Bushido im Kopf. Muslu aber macht so viel mehr aus Kalifa: Er spielt den Musiker, Geschäftsmann und Familienvater als sensibles Dichterseelchen, das sich gar nicht entscheiden kann, was am schlimmsten ist: die Arbeit (nervt), die Fans (zu aufdringlich) oder doch der Bruder (hat auf Firmenkosten einen Maserati geleast). Als dann auch noch Probleme beim Barkauf der nächsten Speckgürtelimmobilie auftreten, droht Kalifa vollends in der Existenzkrise zu versinken. Schließlich hatte seine Frau noch bei der Besichtigung gesagt: "Hier drin kannst du mich so oft und lang ficken, wie du willst."

Der Rapper kompensiert dieses Unglück mit genre- und geschlechtstypischen Aufplusterungsversuchen. Sein Umfeld aber hat längst verstanden, dass es ihn nicht fürchten muss: Leitende Angestellte nennen den Chef Kalle, die anderen Rapper hauen keine Hits mehr raus, neue Vertriebspartner wollen plötzlich nachverhandeln, und der Bruder macht sowieso, was er will. Kalifa wird darüber zum Rumpelstilzchen, doch Muslu lässt ihn auch dann nicht als Witzfigur entwischen. Der große Star von Skyline Records entpuppt sich als heimlicher Star von Skylines – und gibt jenen Ton zwischen Authentizität und Augenzwinkern vor, mit dem die Serie ihr anspruchsvolles Milieu immer wieder treffend einfängt.