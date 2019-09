Gesichte erfreuen sich im ARD-Sonntagabendkrimi gerade einiger Beliebtheit. Vor zwei Wochen begleitete Verena Altenbergers neue Münchner Polizeiruf-Ermittlerin einen zerzausten Jungen in dessen Hypnose, um in den Visionen Anhaltspunkte zur Falllösung zu finden.

Und in der Stuttgarter Folge Hüter der Schwelle (SWR-Redaktion: Brigitte Dithard) begegnet der Betrachterin nun ein Mittelalterfreak namens Luxinger (André M. Hennicke), der seine Informationen aus "magischer Schau" bezieht, wie er zu Protokoll gibt, und hohepriestermäßige Ekstase-Events in Kellergewölben veranstaltet.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Tot ist der Student Marcel Richter (Max Bretschneider), der auf einem Feld gefunden wird mit magischem Zeichen auf der Brust. Die Ermittlungen führen zu Luxinger, der unbeteiligt wirkenden Mutter (Victoria Trauttmansdorff), die ein Müllverbrennungsunternehmen betreibt, und der feschen Kommilitonin Diana (Saskia Rosendahl). Zwischendurch geht Bootz (Felix Klare) relativ ausführlich einem Hinweis nach, der sich allerdings als ein sehr irdisches Vergnügen entpuppt ("weißes Licht") – als eine Fight Club-artige Klopperei mit einem Restaurantbesitzer (Gerdy Zint), in der sich der Kommissar relativ wacker, nun ja, schlägt.

Es raunt, flüstert und wabert in Hüter der Schwelle so lange, dass der Film darüber seinen Fall zu vergessen scheint. Oder vielmehr verlieren das Raunen, Flüstern und Wabern zwangsläufig an Spannung, weil nicht hervortritt, was hinter dem ganzen Hokuspokus steht.

Serie "Der Obduktionsbericht" Serie "Der Obduktionsbericht" Alle Kolumnen von Matthias Dell und weitere Beiträge zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite.

In München war vor zwei Wochen zu sehen, dass man aus einer Quatsch-Idee (die synchronisierte Hypnose, bei dem die eine in das Unbewusste des anderen lugen kann) einen interessanten Film produzieren kann. In Stuttgart ist es nun leider so, dass das Interesse am höheren Stuss, den Luxinger so von sich gibt, ziemlich bald schwindet.

Was auch damit zu tun hat, dass der Kult, dem Luxinger vorsteht, nicht sonderlich aufregend ist (Buch: Michael Glasauer). Die Ekstase-Events sehen aus wie eine Mischung aus schlecht besuchter Goa-Party und mittelmäßigem Tanztheater. Und der angedeutete Umstand, Marcel Richter könne sich in einem früheren Hexenjäger namens "Juschtinus" Pfaff wiedererkannt haben, wird durch das Bild, das Pfaff in einem super wichtigen Buch zeigt, eher nicht gedeckt. Dabei hätte man sich doch ein schickes Requisit basteln können, in dem eine gewisse Ähnlichkeit für ein wenig mehr Brisanz in Sachen ewige Wiederkehr oder anderer kosmischer Ordnung sorgte.

Inszeniert ist der Quark mit Sinn für Gravität und Größe (Regie: Piotr J. Lewandowski), was das Grundproblem aber nur verlängert: Der Film schafft es nicht, sich seinen Stoff anzueignen und vermittelt stattdessen den Eindruck, er sei von seinem Stoff gekapert worden.

Richy Müller spielt Lannert zwar sehr zurückgenommen, auch wenn ihn am Ende doch noch mal andeutungsweise die Irrationalität des Luxinger-Laberns streift. Ärger ist es mit dem Kollegen Bootz, der Kommilitonin Diana schöne Augen macht. Denn daraus entsteht eine für Zuschauer äußerst unangenehme Szene, die jedoch durchaus symptomatisch für den Tatort ist: Der Kommissar ist der jungen Frau derart verfallen, dass Lannert ein paar Mal streng gucken muss, was natürlich auch eine alberne Reaktion ist, zumal er später nicht mehr drauf zurückkommt.

Vermutlich soll mit dem würdelosen Angeklampfere etwas von Dianas halbmagischer Strahlkraft erzählt werden. Was wiederum keinen Abstand schafft zwischen dem Wabern und der Ermittlung, die doch eigentlich dazu da sein sollte, das okkulte Gefasel okkultes Gefasel sein zu lassen. Dabei ist es keine abwegige Idee, dass der Herr Kommissar bei der Arbeit auch mal eine Zeugin kennenlernt, mit der er abends ausgehen wollen würde.