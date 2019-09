Die lauteste Stimme in den US-Medien? In den Neunzige- und Nullerjahren war das unbestreitbar Roger Ailes. Als Medienstratege beriet er drei republikanische Präsidenten – Richard Nixon, Ronald Reagan und George Bush senior – und auch der Anfang von Donald Trumps politischer Karriere wird ihm zugeschrieben. Sein erzkonservativer Nachrichtensender Fox News, den er 1996 unter Rupert Murdoch aufgebaut hatte, entfaltete im letzten Vierteljahrhundert einen immensen Einfluss auf die politische Landschaft in den USA. Ailes verschob das Overton-Fenster in den Vereinigten Staaten nach rechts und zerschmetterte es schließlich, wodurch Ideen wie eine Mauer zu Mexiko, ein Einreiseverbot für Muslime oder ein Antiabtreibungsgesetz, egal wie unsagbar sie auch sein mochten, in der Öffentlichkeit plötzlich tolerierbar schienen.

Die siebenteilige Dramaserie The Loudest Voice von Tom McCarthy und Alex Metcalf, die jetzt auch in Deutschland bei Sky zu sehen ist, beleuchtet Ailes' Karriere und deren Ende. Im Juli 2016, rund ein Jahr, bevor MeToo zum Hashtag und zu einem gesellschaftlichen Phänomen wurde, verklagte ihn die ehemalige Fox-News-Moderatorin Gretchen Carlson wegen sexueller Belästigung. Dutzende weitere Frauen äußerten sich daraufhin ähnlich und deckten nicht nur eine Kultur des Machtmissbrauchs und der Frauenfeindlichkeit im Sender auf, sondern auch ein Klima, in dem Überwachung, Schmierkampagnen und Schweigegeld an der Tagesordnung waren. Ailes musste zurücktreten, allerdings nicht ohne ein Abfindungspaket von 40 Millionen Dollar. 2017 verstarb der Fernsehproduzent.

Grundlage für die Serie waren die Berichte des Journalisten Gabriel Sherman für das New York Magazine und sein Buch The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News – and Divided a Country (2014), das auf rund 600 Interviews beruht.

Die Serie schildert die Kultur des sexuellen Missbrauchs hinter den Kulissen von Fox News und die reaktionären politischen Inhalte auf dem Bildschirm als zwei Seiten derselben Medaille. Jede der sieben Folgen handelt von einem Jahr in Ailes' Leben, darunter die Gründung des Senders 1996, die Anschläge am 11. September, die Wahl von Barack Obama 2008 ("Er ist zu 100 Prozent in eine islamische Schule gegangen", behauptet Ailes) und der Aufstieg von Donald Trump. Und schließlich die Konfrontation mit Gretchen Carlson.

Ailes' Frauenbild durchdringt die gesamte Atmosphäre der Serie – von der Einstellung ausnahmslos attraktiver Frauen über die streng vorgeschriebene Kleiderordnung (kurze Röcke) bis hin zur berühmten leg cam ("Beinkamera"), die auf den Beinen weiblicher Gäste verweilt. Ailes, furios gespielt von Russell Crowe, umarmt Frauen in privaten Besprechungen lange, bittet sie, sich für ihn zu drehen, damit er ihre Figur beurteilen kann, und bietet ihnen Karrierechancen im Gegenzug für sexuelle Dienste an. "Wenn du ins Fernsehen willst, musst du dafür kämpfen, und bereit sein, den ganzen Weg zu gehen", sagt er zu einer jungen Frau, die davon träumt Moderatorin zu werden. Er äußert sich auch offen rassistisch, wenn etwa eine Bewerberin nicht seinem Stereotyp des All-American Girl entsprach.

Gretchen Carlson dagegen passte perfekt in dieses Bild. Die ehemalige Miss America war die archetypische Fox-Moderatorin: weiß, blond, schlank ­­– und dem Sender treu ergeben. In der Serie gelingt es ihr zwar halbwegs, Ailes wiederholten sexuellen Avancen aus dem Weg zu gehen. Er revanchiert sich aber, indem er anderen Produzenten erzählt, dass es schwierig sei, mit ihr zusammenzuarbeiten und bestraft sie, indem er sie von der beliebten Morgensendung Fox & Friends abzieht und ihr einen ungeliebten Sendeplatz um 14 Uhr zuteilt. Als sie einmal ohne Make-up in ihrer Sendung auftritt, herrscht Ailes sie an: "Ich habe dich angeheuert, weil du eine Schönheitskönigin bist. Das ist kein Make-up-Feminazi-Bullshit. Wenn du wie ein lesbischer Teamster aussehen willst, mach das in deiner Freizeit."

Fast eineinhalb Jahre lang zeichnete Carlson Besprechungen wie diese in Ailes Büro mit ihrem Handy heimlich auf und ging damit zu einer Anwältin. Dazu gehören berühmte Aussagen von Ailes wie: "Ich denke, Sie und ich hätten vor langer Zeit eine sexuelle Beziehung haben sollen, dann ginge es Ihnen besser und mir."

Die australische Schauspielerin Naomi Watts sieht die inzwischen 53-jährige Journalistin als eine Wegbereiterin der MeToo-Ära. "Sie war eine Pionierin und das hat unglaublich viel Mut gekostet", sagt Watts am Telefon. Carlson habe gewagt, "sich mit dem mächtigsten Mann in ihrer Branche anzulegen". Als die Geschichte von Harvey Weinstein ein Jahr später an die Öffentlichkeit gekommen sei, "fühlten sich andere sicher genug, um ihre Geschichten zu erzählen".