Die "brillantesten kreativen Köpfe" habe man für Apple TV+ engagiert, "einzigartige Geschichten" werde man erzählen, um "Gespräche über Kultur zu inspirieren", hat Apple vorab verkündet. Der Konzern, der sich ab dem 1. November mit einem eigenen Streamingdienst gegen die Konkurrenz von Netflix, Amazon und bald auch Disney durchsetzen möchte (oder mindestens eine Ergänzung dazu sein will), hat die Messlatte hoch gehängt. Und den Preis niedrig gehalten. Ab 4,99 Euro pro Monat kann man zum Start vier Dramaserien, eine Dokumentation, eine Buchsendung mit Oprah Winfrey und ein paar Kinderserien abrufen; weitere Titel werden Ende November und im Dezember veröffentlicht. Bingewatching wird es bei Apple zunächst nicht geben, zunächst werden von den vier Dramaserien nur die ersten drei Episoden veröffentlicht, ab dann gibt es jede Woche eine neue. Wir haben die je ersten drei Folgen der Serien vorab gesehen.

Das Flaggschiff: "The Morning Show"

Mediensatire, #MeToo-Geschichte, Frauenempowerment: The Morning Show will all das sein und erfüllt keines dieser Genres wirklich. Für die 15 Millionen US-Dollar, die jede Episode des Apple-Aushängeschilds gekostet haben soll, ist das ein bitteres Ergebnis. Dabei hat die Geschichte eigentlich Potenzial: Seit 15 Jahren moderieren Alex Levy (Jennifer Aniston) und Mitch Kessler (Steve Carell) die titelgebende Morning Show im Frühstücksfernsehen. Bis Mitch über Nacht gefeuert wird, wegen "sexuellen Fehlverhaltens".

Alex kämpft sich durch alle erwartbaren Reaktionen: Schock, Wut, Unglauben, Selbstzweifel. Am meisten aber treibt sie die Angst um, dass auch ihre Stellung wanken könnte. Ganz richtig, denn der äußerst schmierige Senderchef Cory Ellison (wirklich äußerst schmierig: Billy Crudup) will sie tatsächlich durch ein frisches Gesicht ersetzen. Ja, es ist "eine kalte Welt", wie der unglückliche Producer der Show flüstert. Für den wärmenden, weil hoffnungsfrohen, idealistischen Teil gibt es die progressive Reporterin Bradley Jackson (Reese Witherspoon), die landesweit bekannt wird, als sie während eines Streiks einen pöbelnden Demonstranten anschreit. So trifft virales Video auf lineares TV, und nach dem erwartbaren Zickenkrieg dürfen die beiden Frauen Alex und Bradley Händchen haltend der bösen Männerwelt entgegentreten.

Was die Autorin und Showrunnerin Kerry Ehrin (Bates Motel) hier als Medienkritik erfunden hat, ist sehr konventionell und traditionellen Rollenklischees entsprechend geschrieben. Weitaus ärgerlicher ist aber der zweite Handlungsstrang, der #MeToo-Komplex. Das hat mit realen Geschehnissen zu tun.

The Morning Show musste komplett umgekrempelt werden, als Ende November 2017 Matt Lauer, damals Frühstücksfernsehmoderator der Today-Show von NBC, nach Beschuldigungen einer Kollegin, er habe sie sexuell belästigt, vom Sender fristlos entlassen wurde. Exakt drei Wochen vorher hatte Apple The Morning Show in Auftrag gegeben. Die Wirklichkeit war schneller als Apple. Und sie produziert bis heute neue Nachrichten: Mitte Oktober ist Durchbruch erschienen, Ronan Farrows Buch über seine Weinstein-Recherchen, die er ursprünglich für NBC gemacht hatte. Farrow durfte sie dort nicht senden und schrieb sie dann im Oktober 2017 für den New Yorker auf. In seinem Buch legt Farrow nun dar, dass NBC-Hierarchen Farrows Enthüllungen über Weinstein womöglich deshalb nicht ausstrahlen wollten, weil sie die da noch nicht öffentlichen Vorwürfe gegen ihren eigenen Mann Lauer längst kannten. Im Glashaus sitzend lässt sich schlecht mit Steinen werfen.



Angesichts der realen Geschehnisse wirkt der Umgang mit dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in der fiktionalen Apple-Serie mindestens seltsam. In The Morning Show werden entsprechende Vorwürfe als etwas Unnötiges, Übertriebenes dargestellt. Der geschasste Anchorman Mitch kommt – zumindest in den drei vorab zu sehenden Episoden – als durchweg sympathischer Typ rüber. Er gibt zwar einige Affären mit Kolleginnen zu, die seien aber niemals gegen deren Willen zustande gekommen. Gegenüber seiner Co-Moderatorin Alex (mit der er selbstverständlich auch eine sexuelle Vergangenheit hat) verteidigt er sich mit den Worten: "Das ist Weinsteins Schuld." Alex umarmt ihn daraufhin und sagt: "Es tut mir leid, dass du so ein Arschloch bist." Er: "Me too." Das könnte man noch gequält als Witz weglächeln, würde nicht in einigen weiteren Szenen die #MeToo-Bewegung lächerlich gemacht, zum Beispiel als eine Mitarbeiterin der Sendung von einem Moderator Sex einfordert mit den Worten "Daddy, give it to me".



Die erfahrene Serienregisseurin Mimi Leder (L.A. Law, The Leftovers) konnte offenkundig nicht verhindern, dass The Morning Show ständig mäandert zwischen dem Versuch, Satire zu sein, aber auch sozialkritisches Drama sein zu wollen. Am Ende der dritten Episode kündigt sich zwar an, dass all dieses Das-wird-man-doch-mal-wieder-sagen-dürfen-Getue womöglich nur Effekthascherei war und sich alles in Versöhnlichkeit, Einsicht und Menschenliebe auflösen wird. Dennoch gibt es der Serie einen schalen Beigeschmack. (Carolin Ströbele)



Die Möchtegernvision: "See"

Männer in Fellen, die aufeinander einhauen, eine böse Königin mit dorniger Krone, seltsame Fabelwesen – an welchem berühmten Serienvorbild mag sich See wohl orientieren? Die Handlung der Fantasy-Scifi-Serie von Steven Knight (Peaky Blinders) versetzt die Zuschauer in eine ferne Zukunft, in der die Menschen blind sind und auch blinde Kinder zur Welt bringen – Folge eines Virus, der im 21. Jahrhundert wütete. In dieser Zukunft sieht es aus wie in der Bronzezeit und entsprechend mittelalterlich ist der verbreitete Aberglauben. Allein die Vorstellung des "Visuellen" gilt als Ketzerei, kündigt der Vorspann an. Doch wundersamerweise werden dem blinden Volk zwei Erlöser geboren, ein Zwillingspaar, das – oha! – sehen kann.



Trotz dieser hanebüchenen Storyline hätte man zumindest vom "Visuellen" etwas erwarten können bei einer Geschichte, die vom Sehen und Nichtsehen handelt. Aber der Blick auf die Nichtsehenden (sie tragen die üblichen milchig weißen Kontaktlinsen) wie auch die Perspektive der Blinden selbst ist absolut konventionell dargestellt. Der Regisseur Frances Lawrence (Die Tribute von Panem) steckt alle Energie in opulente Kampf- und Landschaftsaufnahmen. Das Drehbuch wählt dramaturgisch stets den simpelsten Weg: Vergangenheit wird einfach erzählt und dass eine Gesellschaft von Blinden kriegsstrategische Apparaturen herstellen kann, Metall schmieden, Tiere fangen und zähmen kann – das wird schlicht behauptet. Darüber hinaus gibt es viele Szenen, die so absurd sind, dass man oft unfreiwillig lachen muss. Etwa wenn der Stammesführer und Ziehvater der Zwillinge Baba Voss (Jason Momoa aus Game of Thrones und Aquaman) mit dem Widderhorn zur Schlacht bläst. Oder wenn die böse Queen Kane (Sylvia Hoeks) durch Selbstbefriedigung telepathische Kräfte erhält.

Eine Schlüsselszene soll offenbar das Öffnen einer geheimnisvollen Kiste sein, in der sich das "Wissen über eine neue Zeit" befindet. Das sollen die Zwillinge sich anschauen, wenn sie alt genug sind. Die Box enthält, was hier leider rücksichtslos verraten werden muss, ein kleines Boot aus Holz. Und ABC-Fibeln. "Bücher", raunt daraufhin die Hebamme und, nun ja, Seherin des Stamms: "Sie sind stumm und doch sprechen sie direkt zur Vorstellungskraft, man kann sie verbrennen und doch sind sie mächtiger als Feuer." Wenn das kein Aufruf zur Bücherlektüre ist – und zum Abschalten dieser Fernsehserie. (Carolin Ströbele)