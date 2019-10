Achtung: Dieser Text enthält Spoiler auf die vergangenen fünf Staffeln von "Breaking Bad".



"Ob ich im Meth-Business oder im Geld-Business bin? In keinem von beiden. Ich bin im Imperium-Business." Dieses legendäre Zitat von Walter White, Ex-Chemielehrer und bekanntester Fernsehdrogenkoch aus dem Staate New Mexico, taucht in dem Netflix-Film El Camino – Ein "Breaking Bad"-Film auf. Die Aussage bringt ziemlich gut auf den Punkt, worum es bei der großartigen Serie von Vince Gilligan einst ging: darum, wie ein todkranker Mann, den Bryan Cranston als mal verzweifelten, mal ruchlosen Ehrgeizling spielte, zum Verbrecher wurde, um seine Familie zu versorgen – und wie am Ende das Verbrechen zu seinem Lebenselixier wurde, ohne das er nicht mehr existieren konnte.

Sechs Jahre sind seit dem Ende der Serie vergangen und eine Rückschau vor der filmischen Fortsetzung ist tatsächlich nötig, denn die Katz-und-Maus-Spiele zwischen all den Dealern, Fahndern und Trittbrettfahrern hatten sich am Ende doch als ziemlich verworren gestaltet. Was war zuletzt passiert? Jesse Pinkman (Aaron Paul), Walter Whites ehemaliger Schüler und partner in crime, sagte sich von seinem Lehrmeister los und verriet ihn an die Drogenbehörde DEA. Nach einem Showdown in der Wüste erschoss jedoch eine von Walter engagierte Nazigang die Fahnder, kassierte das gesamte Drogengeld und nahm Jesse gefangen, um ihn als Sklaven fürs Meth-Kochen zu missbrauchen. In der letzten Folge befreite Walter seinen Kompagnon und brachte alle Mitglieder der Gang um. Er selbst wurde durch eine Kugel verwundet und, so sah es aus, starb mutmaßlich beim Eintreffen der Polizei. Zum Abschied stieg Jesse in den 1978 Chevrolet El Camino des Oberbösewichts Todd und raste ins Nirgendwo davon.

Nach diesem Auto ist nun der Film benannt, der die Geschichte fortschreibt und nahtlos ansetzt am Finale der Serie. Produziert, geschrieben und gedreht hat El Camino Gilligan, allerdings nicht wie die Serie für den Fernsehsender AMC, sondern für die Streamingplattform Netflix.



Kein leichter Weg

Natürlich ist El Camino nicht nur ein Wagen, sondern bedeutet im Spanischen auch "der Weg", und Jesse Pinkman beschreitet den seinen in den zwei Stunden des Films: Er versucht, nach dem Seriengeschehen in ein neues Leben aufzubrechen. Jesse begegnet dabei, wenig überraschend, einigen Figuren aus den fünf Serienstaffeln. Am rührendsten ist das Aufeinandertreffen mit seinen beiden Drogenkumpeln Skinny Pete (Charles Baker) und Badger (Brandon Mayhew), bei denen er zunächst Zuflucht findet. Sie sind so gut zu ihm wie kaum jemand, mit dem Jesse in den letzten Jahren erzählter Serienzeit zu tun hatte.



Doch je länger Jesses Flucht voranschreitet, desto offensichtlicher treten die Schwächen des Drehbuchs zutage. Der ohnehin etwas lasche Spannungsbogen wird durchbrochen von Erinnerungen an die Vergangenheit. Geschildert wird vor allem, wie Jesse von seinen Entführern misshandelt und gedemütigt wurde. Überdimensional viel Raum erhält dabei der schmierige Todd (Jesse Plemons), den man von allen Breaking Bad-Figuren nun wirklich am wenigstens vermisst hatte.

An Todd wird deutlich, was dieser Fortsetzung fehlt: Es gibt nach dem Serienende keine angemessenen Sparringspartner mehr für Jesse. Es sind ja alle tot. Ja, auch Walter White ist wahrhaftig gestorben, das hatte Gilligan kurz vor der Premiere auf Netflix schon in einem Interview bestätigt für alle, die daran noch gezweifelt haben mögen. Mögliche Rachefantasien kann Jesse also eigentlich keine mehr in die Tat umsetzen. Und Menschen, die er liebt, gibt es, bis auf den Sohn seiner ermordeten Freundin Andrea, auch keine mehr.