Das Leben in Berlin ist solange schön, bis sich die Provinzverwandtschaft meldet. In der Serie Check Check, die nun beim deutschen Streamingdienst Joyn anläuft, will zum Beispiel der zugezogene Start-up-Szenen-Fuzzi Jan (Klaas Heufer-Umflauf) einfach nur Burger aus Algenkonzentrat an die anderen Berliner Hohlbirnen verkaufen. Dann aber wird irgendwo in Westdeutschland sein alleinstehender Vater zum Pflegefall, der Sohn muss hin und die Sache regeln. Als er wieder nach Berlin will, scheinen alle Rückwege in eine dortige goldene Zukunft jedoch plötzlich blockiert. Niemand will sich um den Vater kümmern, und niemand will Burger aus Algen essen. Jan muss erkennen: Es ist einfacher, die Kleinstadt zu verlassen, als ihr wirklich zu entkommen. Also bleibt er einfach da.



Check Check zeigt die westdeutsche Provinz als Welt, die sich im Verfall befindet. Nicht nur mit Jans Vater Udo (Uwe Preuss) geht es bergab, auch am Flughafen seiner Heimatstadt Simmering fällt höchstens dann echte Arbeit an, wenn eine Maschine aus Frankfurt umgeleitet werden muss. Meistens ist das vierköpfige Security- und Verköstigungsteam damit beschäftigt, das Durchleuchtungsequipment des Airports an sich selbst auszuprobieren. Einen Job als Sicherheitsmann erhält Jan trotzdem, die Flughafenchefin Sabine (Doris Golpashin) ist eine alte Flamme aus Schul- und Parkplatzbesäufniszeiten.

Die Simmeringer Mannschaft mischt der Neuankömmling schon deshalb auf, weil ihm die jobtechnische Hingabe seiner Kolleginnen und Kollegen abgeht. Harald (Jan Georg Schütte) filzt die gelegentlichen Fluggäste mit urdeutscher Kleingärtnerakribie. Ingrid (Petra Kleinert) hängt sich rein, weil sonst nichts los ist in ihrem Leben. Jans ehemaliger Mitschüler Ertu (Kailas Mahadevan) arbeitet doppelt hart, um seine einfach gestrickte und zu habende Schwester, die Flughafenbarista Samira (Sara Fazilat), im Auge behalten zu können. Erst der unmotivierte Jan mit seiner Berlin-Fresse und den lasch geknoteten Krawatten führt diesen sitcomtypischen Naivlingen die scheinbare Zwecklosigkeit ihrer Bemühungen vor Augen.

Das Hinterland und die großstädtische Arroganz

In dieser Ausgangslage hätte Potenzial gesteckt. Mit Themen wie Altersdemenz, dem Zustand hiesiger Pflegeheime und den moralisch-ökologischen Implikationen des Fliegens füllt das öffentlich-rechtliche Fernsehen derzeit ganze Brennpunkt-Wochen. Auch das Setting des menschenleeren Provinzflughafens (gedreht wurde auf dem tatsächlichen Provinzflughafen Kassel im tendenziell strukturschwachen Nordhessen) schreit geradezu nach eingehender Beschäftigung mit den Herausforderungen, die das deutsche Hinterland für die großstädtische Arroganz von Jan und anderen Rückkehrern bereithält.

Check Check schöpft dieses Potenzial allerdings nicht aus. Als Autor der Serie denkt der Stromberg-Veteran Ralf Husmann streng von Pointe zu Pointe. Vier Folgen wurden der Presse vorab gezeigt, doch die verfallen schnell in die gleiche Ereignislosigkeit, die auch den Arbeitsalltag des Flughafenpersonals bestimmt. Es geht um vorhersehbare Verbandelungen und Jans Wandlung vom beruflichen Egozocker zum kleinstadttauglichen Teamplayer. Statt die Evolution dieser Figur wirklich nachzuvollziehen, behauptet Check Check sie jedoch nur. Im Umgang mit ihrem Protagonisten ist die Serie genauso lauffaul wie bei den Berlin-Klischees, die sie aus 400 Kilometern Entfernung reproduziert.