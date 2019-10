Ursprünglich war die Geschichte so geplant: Junges royales Paar mit Baby ist auf Charity-Tour durch Afrika unterwegs, es gibt emotionale Momente, denn die Frau ist eine woman of color, die erste in der britischen Königsfamilie. Beide umarmen viele Kinder und es gibt tolle Fotos, zum Beispiel jenes, wie der Friedensnobelpreisträger Bischof Desmond Tutu das blonde Söhnchen auf ihrem Arm küsst. Ein tränenreiches, weichgespültes Familienbild von Prinz Harry, Meghan Markle und dem kleinen Archie. Damit noch mehr Menschen von solchen Momenten profitieren könnten, ließ das Paar das alles vom Journalisten Tom Bradby begleiten, der aus der Tour am Ende einen Dokumentarfilm geschnitten hat, Meghan & Harry – Eine afrikanische Reise.

Doch plötzlich bekam die Geschichte einen ganz anderen Twist. Der Film, der am 20. Oktober im britischen Fernsehen und nun auch in der ARD gelaufen ist, erregte die britische Presse wegen der ungewöhnlich privaten Momente, die das Paar zulässt.



Sowohl Prinz Harry als auch Meghan Markle geben darin während eines Interviews offen zu, dass das vergangene Jahr seit ihrer Hochzeit, die Schwangerschaft und die ersten Monate als junge Eltern sehr hart gewesen seien, was sich durch die Übergriffigkeit der Boulevardpresse auf die junge Mutter zusätzlich verschärft habe.



Diese Offenheit löste sofort wieder mediale Kritik aus. Vor allem der Herzogin von Sussex wurde vorgeworfen, sie stelle ihre eigenen Befindlichkeiten über die der weit weniger privilegierten Menschen, um die es auf dieser Reise vordringlich gehen sollte. Etwa der jungen Frauen in den Townships von Kapstadt, die Boxen lernen, um sich gegen die täglichen sexuellen und gewalttätigen Übergriffe zu wehren.



Erinnerungen an Diana

Gleichzeitig löste das Interview aber auch Erinnerungen an eine andere Frau aus, die vor 24 Jahren ebenfalls mit einem Fernsehauftritt das Königshaus erschüttert hatte. Prinzessin Diana, Mutter von Harry und damals schon geschieden, erzählte 1995 in einem inzwischen legendären BBC-Interview, dass sie unter einer postnatalen Depression gelitten habe, und dass sie, bedingt durch den psychischen und medialen Druck, dem sie ausgesetzt gewesen sei, an Bulimie erkrankt sei und sich selbst verletzt habe. Sie war die erste in der Royal Family, die eine psychische Erkrankung offenlegte. Damit hatte sie die ungeschriebene Regel des never complain, never explain ("Beschwere und erkläre dich nie") des Königshauses gebrochen.

Heute ist das anders. Nicht nur viele Prominente äußern sich freimütig über Lebenskrisen, Süchte oder Depressionen. Auch Prinz Harry hat das in der Vergangenheit getan. 2017 erklärte er der Tageszeitung The Telegraph, er habe sich nach dem Tod seiner Mutter jahrelang emotional abgekapselt und sich schließlich wegen Angststörungen in Behandlung begeben. Prinzessin Diana starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris, verfolgt von Paparazzi. Harry war damals 12 Jahre alt.



Der Journalist Tom Bradby, seit vielen Jahren ein enger Freund Harrys, greift dieses Thema in seiner Dokumentation auf, indem er dem Prinzen Statements entlockt wie "Ich dachte, ich sei über den Berg, aber dann kam alles zurück." Der Interviewer trifft den Prinzen am Abend eines symbolträchtigen Tages: Harry war gerade über das Minenfeld in Angola gelaufen, auf dem sich seine Mutter im Zuge ihres Kampfes gegen Landminen vor 22 Jahren bewegt hatte. Eine der bewegendsten Szenen in der sonst eher kitschigen und pseudo-historisch aufgepimpten Dokumentation.



Um so unverantwortlicher ist es, dass Bradby Harry mit seinen Fragen auf ein emotionales Minenfeld zieht, auf dem dieser nur verlieren kann. Vor dem dramatischen Setting der untergehenden Sonne fragt er ihn zunächst über seine Beziehung zum älteren Bruder William aus. Harrys Antworten, alle Brüder hätten "bessere und schlechtere Tage" und man "befinde sich auf unterschiedlichen Wegen" werden seitdem in Dauerschleife in den Medien wiederholt und suggerieren eine Entzweiung, die sich bisher lediglich in einer Trennung ihrer beiden Büros manifestiert hat. Und Harry sagt auch: "Ich werde immer für ihn da sein und soweit ich weiß, wird er auch immer für mich da sein."

Aber es gehört nun mal seit Jahrzehnten zur Inszenierung der royalen soap opera, dass es Antagonisten geben muss: die Edelmütigen und die Heißblütigen. Diese Dualität ist unschlagbar: Jeder kann sich mit einer Seite identifizieren – die einen mit dem aufrechten, aber etwas faden William, dem seine Zukunft als König seit Jahren die Schultern herunterdrückt, die anderen mit Captain Harry, dem wilden, um keinen Skandal verlegenen Partylöwen. Die Partnerinnenwahl der beiden Brüder passte exakt in dieses Schema. Williams Studienfreundin Kate Middleton erhielt wegen der langen Verlobungszeit von acht Jahren den Beinamen "waity Katie". Harry hingegen heiratete die amerikanische Seriendarstellerin Meghan Markle nach nur knapp zwei Jahren.

Darum geht es selbstverständlich in Wahrheit – um royale Liebesgeschichten. Peter Morgans großartige Netflix-Serie The Crown, deren dritte Staffel Mitte November erscheint, hat schon einige von ihnen durchgespielt: den Sündenfall, die Abdankung König Edwards VIII. 1936, der wegen seiner Liebe zu der geschiedenen und nicht standesgemäßen Amerikanerin Wallis Simpson auf den Thron verzichtete; die unglückliche Liebesgeschichte von Prinzessin Margaret, der Schwester von Königin Elisabeth II., die ebenfalls einen Geschiedenen ehelichen wollte; und natürlich die Dreiecksgeschichte zwischen Charles, Camilla und Diana. In der dritten Staffel heißt es an einer Stelle, bei den Windsors gebe es eben zwei Typen – die etwas Drögen, die glanzlos ihre Pflichten erledigten (damit ist Queen Elizabeth gemeint), und die Wilderen, Ungestümeren, die Margarets und Harrys dieser Welt.