Wer gerne schöne junge schwule Männer dabei betrachtet, wie sie in Schlachtereibetrieben frisch zersägte Schweinehälften aus dicken Schläuchen mit Wasser bespritzen, der kommt in dem Debütfilm des österreichischen Regisseurs Georg Schmidinger, Nevrland, unbedingt auf seine Kosten. Der Held der Geschichte, Jakob, ist gerade 17 geworden. Er hat die Schule abgeschlossen und möchte nun Kosmologie studieren, also die Lehre vom Aufbau des Universums und den letzten Dingen als solchen. Bis zum Beginn seines Studiums will er sich als Schlachtereigehilfe über Wasser halten; auch hier geht es ja um letzte Dinge, nur eben aus Sicht der Schweine. Seine Nächte verbringt Jakob damit, sich durch schwule Video-Livechats zu klicken, in denen Männer, die ihre Nächte ebenso einsam wie er vor dem Laptop verbringen, einander nach ihren sexuellen Interessen befragen und dann zumeist ihre Tätowierungen und Penisse zeigen. Manchmal schaut sich Jakob auch Videos an, in denen zwei oder mehr Männer miteinander kopulieren; in seinen Träumen vermischen sich diese Szenen dann mit den Bildern der von ihm bespritzten Schweinehälften, die ja ihrerseits durchgehend tätowiert sind.



Nevrland erzählt in symbolisch hoch aufgeladenen, schön fotografierten und rhythmisierten Bildern von der Sinn-, Selbst- und Sexsuche eines heranwachsenden Mannes. Jakobs Coming-of-Age wird noch einmal dadurch erschwert, dass er unter Angststörungen leidet. Diese blitzen wie elektrische Stürme in seinem Hirn auf und wie Stroboskopgewitter in den Augen des Filmbetrachters. Deswegen muss Jakob seinen Job auch schon nach wenigen Tagen an den Fleischerhaken hängen und sich in die Obhut eines Psychiaters begeben. Ein wesentlicher Grund für die Angststörungen scheint im frühen Verlust der Mutter zu liegen. Sie hat Jakob allein gelassen, als er noch ein kleines Kind war, seither lebt er mit seinem Vater (Josef Hader) und seinem Großvater (Wolfgang Hübsch) in einer schweigsamen Männer-WG. Der Vater spricht nicht, weil er zu mürrisch ist; der Großvater nicht, weil er gerade in der Demenz versinkt und nur noch lallen kann.



Jakob wiederum spricht einerseits nicht, weil es nichts zu sagen gibt, und andererseits nicht, weil er zu beschäftigt damit ist, in sich nach sich selbst zu suchen. Auch sein Darsteller ist ein Debütant: Simon Frühwirth spielt in diesem Film seine erste größere Rolle, und er spielt sie in ebenfalls stroboskophaft flackernder Form. Sein minimalistisches Spiel flackert zwischen jener für heranwachsende Männer in diesem Alter oft typischen Komplettverklemmung, die ihre Träger gleichermaßen geistesabwesend und gelähmt wirken lässt – und der rätselhaft undurchdringlichen Stoik einer Kunstfigur, die sich nicht durch eine realistische Story bewegt, sondern durch eine Folge von psychoanalytisch und traumsymbolisch strukturierten Szenen. Simon Frühwirth erscheint in seiner Mimik, seiner Gestik und Körperlichkeit, im Wechselspiel zwischen selbstkontrollierender Starrheit und Kontrollverlust gleichermaßen als Subjekt und Symbol. An den besten Stellen des Films durchdringen die unterschiedlichen Darstellungs- und Wirklichkeitsebenen einander allein durch die Virtuosität von Frühwirths Spiels.



Der Regisseur Georg Schmidinger hat auch das Drehbuch geschrieben und darin nach eigener Auskunft seine Biografie und seinen Kampf mit Angststörungen verarbeitet. Angesichts dieses Umstands ist es erstaunlich, dass er gerade bei der Konstruktion seiner visuellen Symbolik etwas Malen-nach-Zahlen-artig verfährt. Dass Jakob den Verlust seiner Mutter nicht verwunden hat, wird beispielsweise durch ein riesiges Muttermal verdeutlicht, das auf seiner Brust prangt. Und die allmähliche Erlösung aus diesem traumatischen Zustand wird durch den Auftritt eines schönen, jungen, kunstbeflissenen Mannes versprochen, der sich beim Videochat in Jakob verliebt – beziehungsweise eben nicht in ihn selbst, sondern in sein Muttermal. Dank Kristjan (Paul Forman) kommt Jakob erstmals in ein Museum und mit der Welt der Kunst in Berührung. Er lernt von ihm, dass man Kunst nicht verstehen muss, um von ihr berührt werden zu können, anschließend wird Jakob von Kristjan defloriert.



Nevrland wird begleitet von einem schön düsteren Industrial-Techno-Soundtrack mit gelegentlichem Cold-Wave-Gehechel darin. Produziert hat ihn der Wiener DJ Gerald VDH, der in seiner Heimatstadt vorzügliche und politisch hoch reflektierte LGBTQ-Partys veranstaltet, die zum Beispiel "Mutter", "F*cken plus" oder "Meat Market" heißen – lauter Stichworte, mit denen man schon die Handlung dieses Films zusammenfassen könnte. Es könnte also alles toll sein in Nevrland; am Ende findet Jakob auch das E wieder, das im Titel fehlt, und wirft es beim Tanzen ein.



Bloß paart sich eben die symbolische Überfrachtung der Story in gelegentlich etwas ungünstig wirkender Weise mit der mangelnden Originalität der Symbolik. Wenn die Bilderrätsel derart simpel zu lösen sind wie in Nevrland, geht der Witz der Verrätselung irgendwie flöten. Als er sich allmählich aus der Verklammerung mit seinen Kindheitstraumata zu lösen beginnt, schreitet Jakob durch ein dunkles Tor in einen blühenden Garten hinaus. Das Tor ist vergittert, aber er geht durch das Gitter, als ob er die Last des Körpers verloren habe. Ich selbst habe so etwas auch schon einmal geträumt, aber meine Therapeutin meinte daraufhin, dass sie mein Unbewusstes ziemlich langweilig findet.