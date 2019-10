Das Adjektiv "sagenumwoben" ist etwas aus der Mode gekommen, die Sage ist es ja auch als Erzählung, die die Realität übersteigt. Sagenumwoben aber ist das einzig passende Adjektiv für den Filmproduzenten und Studioboss Robert Evans. Bei Sagen allerdings kennt man meist ihren Urheber nicht. Bei den Sagen, die Evans' Leben umrankten, kannte man den Autor stets sehr genau: Evans selbst. Welche seiner Geschichten wahr waren, welche ein bisschen zurechtgebogen, welche mitunter wahnsinnig gut erfunden: Das bleibt sein Geheimnis. Er nimmt es mit ins Grab, Robert Evans ist, wie am späten Montag bekannt wurde, am vergangenen Samstag gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Evans hat all die wilden Stories in zwei Autobiographien aufgeschrieben, in The Kid Stays in the Picture (1994) und The Fat Lady Sang (2013). Der erste Teil war viel besser als die Fortsetzung, Evans hielt es mit seinen Büchern wie mit den Filmen, die er produziert hat. Chinatown von Roman Polanski war ein Meisterwerk, bei der Fortsetzung The Two Jakes ließ Evans den Star des ersten Films, Jack Nicholson, nun dummerweise auch Regie führen. Das ging wie so vieles bei Evans nicht gut aus.

Robert Evans war in seinen Geschichten oft der Letzte von irgendwas: der letzte Studioboss alter Prägung, der letzte wirklich unabhängige Filmproduzent, der letzte echte Playboy, der letzte spektakulär pleite Gegangene, der letzte Mann, der eigentlich an gebrochenem Herzen hätte sterben müssen, nachdem ihn seine über alles geliebte dritte Ehefrau Ali MacGraw im Jahr 1973 verlassen hatte – für Steve McQueen. Wenn jemand Evans ausstach, musste es schon eine Hollywoodikone sein.

Entdeckt am Pool des Beverly Hills Hotel (wo sonst!)

Ein Großteil dessen, was Evans über Frauen schrieb, lässt sich nicht erst heute kaum damit rechtfertigen, dass es nunmal andere Zeiten waren. Für seinen fantastisch halbseidenen Leumund hätte Evans 1983 nicht einmal in Verdacht geraten müssen, etwas mit dem Auftragsmord zu tun gehabt zu haben an einem seiner Co-Produzenten bei einem der spektakulärsten Geldverbrennungsfilme aller Zeiten, The Cotton Club von Francis Ford Coppola. Jahre später verweigerte Evans vor Gericht die Aussage, um sich nicht selbst zu belasten. Drei Männer und eine Frau wurden in dem Fall verurteilt, Evans gehörte nicht zu den Angeklagten. Die verurteilte Frau sagte aus, Evans sei nicht beteiligt gewesen an dem Mord, bei dem Opfer Roy Radin das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschossen worden war. Selbstverständlich hatte die Frau eine Affäre mit Evans gehabt. Er war siebenmal verheiratet und wurde siebenmal geschieden.

Die erste Hollywoodkarriere von Robert Evans als Schauspieler dauerte nur zwei echte Filmrollen lang. Mitte der Fünfzigerjahre war er als damaliger Mitinhaber einer New Yorker Modefirma auf Geschäftsreise in Los Angeles, als er am Pool des Beverly Hills Hotel für den Film entdeckt wurde (wo sonst!). Evans sah als junger Mann fast zu gut aus, schlank, arg gebräunt, auf alten Fotos wirkt er wie der Typ unsicher grinsender Gigolo. Er spielte dann in Man of a Thousand Faces den sagenumwobenen Studioboss Irving Thalberg und in der Erstverfilmung des Hemingway-Romans The Sun Also Rises (Deutsch: Fiesta) den umschwärmten Matadoren Pedro Romero. Ernest Hemingway hielt Evans für eine totale Fehlbesetzung. Am Set war Errol Flynn der Einzige, der Evans mochte – schrieb Evans später.

Evans behauptete, er habe schnell begriffen, dass er nicht der beste Schauspieler werden würde. Aber vielleicht ja der beste Produzent. Jedenfalls begann er, Filmrechte von Büchern zu kaufen und deren Verfilmung wiederum an die Bedingung zu knüpfen, dass er selbst sie produzieren würde. Das Etikett selfmade man passte auf Evans perfekt.

Die zweite Hollywoodkarriere von Robert Evans als Studioboss und Filmproduzent dauerte ebenfalls nicht allzu lang, knapp zehn erfolgreiche Jahre hatte Evans, von 1966 bis 1974 als Produktionschef von Paramount Pictures und danach noch ein paar Jahre als freier Produzent, bis es mit den Flops losging.