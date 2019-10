Der US-amerikanische Schauspieler Robert Forster ist gestorben. Wie sein Sprecher dem Hollywood Reporter mitteilte, erlag er am Freitag den Folgen eines Hirntumors. Forster wurde 78 Jahre alt.



Forster spielte in seiner 50 Jahre langen Karriere in fast 200 Filmen und Serien mit. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch den Film Jackie Brown aus dem Jahr 1997. Für seine Rolle in dem Film von Regisseur Quentin Tarantino wurde Forster mit einem Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Außerdem spielte er unter anderem in David Lynchs Kultfilm Mulholland Drive von 2001, in der Serie Last Man Standing sowie der Fortsetzung der Serie Twin Peaks 2017 mit.



Forsters Todestag fiel auf die Premiere seines letzten Films El Camino: Ein "Breaking Bad"-Film auf der Streamingplattform Netflix. Forster hatte bereits in der ursprünglichen US-amerikanischen Serie Breaking Bad, auf der der Film basiert, einen Gastauftritt. Darin spielte er die Rolle des Ed, der Mann, der Walter White (Bryan Cranston) eine neue Identität verschafft. 2014 wurde er für seine Leistung mit einem Saturn Award ausgezeichnet.