Die Saga um die Jedi-Familie der Skywalkers wird im Dezember endgültig abgeschlossen sein. Das kündigt der neue Trailer für Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers an, den Disney veröffentlicht hat. "Die Saga wird enden. Die Geschichte lebt für immer", heißt es in dem Ausblick der Produktionsfirma Lucasfilm. Am 18. Dezember soll der Film in die deutschen Kinos kommen.

Anfang Mai hatten die Walt Disney Studios, die die Rechte am Star-Wars-Universum besitzen, drei neue, noch titellose Star-Wars-Filme für die Jahre 2022, 2024 und 2026 angekündigt. Fans hatten daher über eine Fortführung der Skywalker-Saga über den bald erscheinenden neunten Film hinaus spekuliert. Über den Inhalt der angekündigten Trilogie ist nichts bekannt. Als Drehbuchautoren und Produzenten hat Disney David Benioff und D.B. Weiss angeheuert, die Macher der Erfolgsserie Game of Thrones.



Mit dem neunten Teil, erneut mit Daisy Ridley in der Hauptrolle, besteht die Saga aus insgesamt drei chronologisch angeordneten Trilogien. Die klassische Trilogie drehte Regisseur George Lucas zwischen 1977 und 1983, drei Prequel-Filme, ebenfalls von Lucas, entstanden zwischen 1999 und 2005. Nachdem Disney 2012 Lucasfilm kaufte und mit der Produktionsfirma auch die Rechte am Star-Wars-Material, erschienen 2015 und 2017 zwei Filme der Fortsetzungstrilogie, die im Dezember abgeschlossen wird. Darüber hinaus existieren bereits mehrere Filme, die Nebenstränge der Weltraumsaga erzählen.