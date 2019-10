Wie das Buch aller Bücher hat auch der Film aller Filme (oder das, was manche dafür halten) ein Ende. Star Wars wird mit dem dann neunten Teil des ursprünglich als Trilogiechen ausgelegten Epos beendet. Und ähnlich wie beim Finale der Bibel wird mindestens Apokalyptisches erwartet. Selig ist, der die Worte darin bewahrt.

Wir erinnern uns: Erzählt wird die Geschichte eines Jungen, der vaterlos und mutmaßlich unbefleckt gezeugt wurde und zu einem Heilsbringer heranreift, von dem viele ähnlich Großes erwarten wie von Gottes Eingeborenem Sohn. Dass sich das Ganze dann über weit mehr als dieses eine Leben erstreckt, liegt daran, dass der Mann – im Film heißt er Anakin Skywalker – sich verlocken lässt und ins Böse stürzt. Ein Skyfall, ein Höllensturz mit den entsprechend versengenden Konsequenzen für seinen Körper und all jene, die an ihn glaubten. Diachronisch wie synchronisch. Als Darth Vader erhebt Anakin sein behelmtes Haupt, sein Sohn Luke und seine Tochter Leia kämpfen gegen ihn und später spukt er im Geist seines Enkels Kylo herum. Der Stoff reichte für inzwischen mehr als 1.000 Filmminuten, zuzüglich weiterer Kinofilme, etlicher Zeichentrickserien und anderer Bewegtbildapokryphen.

Natürlich kommt es zu allerlei Versuchungen und Wundern, selbst Tote (Carrie Fisher als Leia) stehen wieder auf, und es gibt einen Heiligen Geist. Er heißt hier "the Force" und beseelte derart viele Menschen, dass er seinen Erfindern bis heute mehr als 7,7 Milliarden Dollar einbrachte (bei knapp einer Milliarde Filmproduktionskosten). Die Star-Wars-Filme gehören zu den erfolgreichsten des Universums. Bereits eine Stunde nach dem offiziellen Verkaufsstart waren für Episode IX mehr Tickets gebucht als seinerzeit für Avengers: Endgame, den bis dato meistantizipierten und schlussendlich weltweit allererfolgreichsten Film. Zum sinnfreien Vergleich: Die Bibel wurde im vergangenen Jahr 350 Millionen Mal verbreitet.

Am 18. Dezember (also kurz vor dem Geburtstag des literarischen Vorbilds, aber das mag eine marketingstrategische Koinzidenz sein) kommt nun der letzte Teil in die Kinos. Damit alle Jünger dieses Datum rechtzeitig memorieren, wurden in regelmäßigen Abständen neue Trailer veröffentlicht. Am 22. Oktober nun der allerletzte. Man sieht erwartbar viel und weiß am Ende dennoch kaum mehr, als dass man den Film wohl unbedingt sehen muss: Schwindelerregende CGI – Check. Daisy Ridley alias Rey – Check. Adam Driver alias Kylo Ren – Check. Und erste Dialogfetzen. Noch kennen wir ihre Schicksale nicht, auch wenn die Gemeinde im Internet spekuliert. Das Einzige, was wir ziemlich sicher wissen: Für 2022 ist ein neuer Teil geplant. Der erste Film einer neuen Trilogie.

Wie das? Ist The Rise of Skywalker also doch nicht das Ende? Im chronologischen Sinne wohl schon. Narrativer Platz für neue Geschichten gibt es dennoch viel: zwischen Episode III und IV beispielsweise. Oder nach VI. Oder aber The Rise of Skywalker bleibt allen Verkündigungen zum Trotz doch nicht das erzählerische Ende.