Mit 17 hat man noch Träume, sang dereinst Peggy March. Was in gewisser Weise für den 17. und letzten Fall des 2012 gestarteten Luzerner Tatort-Schauplatzes gilt. Denn Der Elefant im Raum (SRF-Redaktion: Adrian Illien) mobilisiert die Vorstellungskraft der Betrachterin in einen attraktiv wirkenden Konjunktiv hinein: Was hätte aus diesem Krimi werden können, wenn er mit der an Finesse und Komplexität interessierten Art entworfen worden wäre, in der etwa bestimmte US-amerikanische Serien und Filme Machtspiele entfalten!



Der letzte Fall von Reto "Flücki" Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) ist derweil ein recht planes Unternehmen. Flücki wird auf einem Boot auf dem Vierwaldstättersee Zeuge eines merkwürdigen Anschlags: Ein maskierter Gesellschaftskritiker versetzt das Vernetzungstreffen der Luzerner Hautevolee auf einem Boot in Aufregung, als er ins fröhliche Schlabbern ausgewählter Speisen Leuchtraketen feuert.



Ein als links apostrophierter Journalist verschwindet und wird später tot aus dem Wasser gefischt, während ein doch eher als rechts und verschwörungstheoretisch erkennbarer Website-Betreiber (Veritas News) namens Frédéric Roux (Fabian Krüger), bei dem der tote Journalist allerdings veröffentlicht hatte, den Vorfall umgehend zum Skandal hochjazzt.



Flücki macht schon hier vor der ständig laufenden Kamera von Rouxens Redakteurin (Linda Gunst) keine gute Figur, und Liz Ritschard ist verschnupft. Die Ermittlungen führen zwar bald zum später erkannten Täter, dem ehemaligen Gastronomen Streuli (Aaron Hitz). Der haust mit Hund Nero in einer Hütte im Wald, weil er durch eine Intrige von Planker senior (Andrea Zogg, als Kommissar Carlucci Anfang der Neunzigerjahre Amtsvorvorgänger von Flücki) sein Lokal verloren hat. Planker senior ist Politiker und der Obervernetzer zwischen Politik und Wirtschaft auf dem Boot. Planker junior (Manuel Löwensberg) leitet eine global agierende Firma, die mit Waffengeschäften in Verbindung gebracht wird.



Weil der Beweis von Streulis Involviertheit fehlt beziehungsweise vom Tatort so früh einfach nicht ermittelt werden will, kann der Film noch mehrere Runden durchs Duell von Polizei und Veritas News drehen. Und an dieser Stelle hätte es interessant werden können, wenn das Drehbuch (Felix Benesch, Mats Frey, Regie: Tom Gerber) sich nicht mit urwüchsigen Empörungsgefühlen von Flücki und Kolleginnen begnügen würde.



Denn die Polizei macht gegenüber der ruchlosen, alles vulgär verfälschenden und übertreibenden Website keine gute Figur. Mehrfach laufen die Gesetzeshüter im Bunker auf, der die Redaktion von Veritas News sein soll, um bescheuerte Sätze in die Kamera zu sprechen – halbe Drohungen und ungeschickte Aufgeregtheit, kurz: Material, das sich leicht in die Verzerrung pimpen lässt.



Das beste Beispiel für diese nichts dazulernen wollende Ungestümheit ist der Auftritt der Kriminaltechnikerin Corinna (Fabienne Hadorn) bei Roux. Die kriecht zwar nur zum Schein zu Kreuze, weil sie in Wirklichkeit einen Keylogger in das System von Veritas News einstecken will (der dann auch den entscheidenden Hinweis auf Streuli liefert). Aber dass sich Der Elefant im Raum damit begnügt und nicht einen Gedanken oder gar Versuch darauf verwendet, wie das Spioniergerät wieder aus dem Veritas-News-System rausgeholt werden könnte, ist traurig. Denn natürlich wird der Keylogger entdeckt und von Roux entsprechend beklagt.