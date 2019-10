Der Wiesbadener Tatort ist eine Art Sahnehäubchen auf dem Gemischtes-Eis-Becher des ARD-Sonntagabendkrimis. Hier werden Dinge relativ angstfrei ausprobiert, die anderswo wegen zu viel gefühlter Sorge um vermutete Zwänge ("Das versteht die Zuschauerin nicht") nicht denkbar wären.

Es spricht aus den wechselnden Murot-Auftritten ein Interesse, den Fernsehfilm in jener künstlerischen Freiheit zu produzieren, für die das Kino in seiner besten Form steht. So legte Dietrich Brüggemann beim letzten Mal eine kluge und elegante Aneignung von Harold Ramis' Zeitschleifen-Fantasie Und täglich grüßt das Murmeltier vor.



Die Offenheit, wechselnde Drehbuchautoren und Regisseure für Wiesbaden an ihren Idiosynkrasien arbeiten zu lassen, schließt allerdings auch ein Scheitern ein, wie es bei der neuen Folge Tatort: Angriff auf Wache 08 (HR-Redaktion: Jörg Himstedt, Liane Jessen) in großem Stil zu begutachten ist. Dort sind der Schriftsteller Clemens Meyer (Buch und Darsteller) und der Filmemacher Thomas Stuber (Buch und Regie) verantwortlich, die zuletzt für In den Gängen von 2018 zusammengearbeitet hatten.

Aufs Kino schielen Meyer und Stuber, insofern sie sich für Angriff auf Wache 08 John Carpenter zum Vorbild nehmen, genauer: Assault – Anschlag bei Nacht, dessen Originaltitel den Bezug noch einmal deutlicher macht: Assault on Precinct 13. Deswegen allerdings zu behaupten, das Remake bleibe sehr dicht am Original, ist, milde gesagt, kühn.

Der Film handelt von einer Belagerung, wie sie im Western und Actionkino zu den Standardsituationen gehören. Die Guten sind eingeschlossen und unter Beschuss, müssen auf die Kavallerie warten, sich bis dahin zusammenraufen und selbst verteidigen. Bei Carpenter besteht die Gefahr von außen aus einem nicht personalisierten und kaum rationalisierten Klumpen Jugendgewalt; mit schwerem Gerät wird dort ein Polizeirevier beschossen, das kurz vor dem Umzug steht.

Im Tatort macht nun Murot (Ulrich Tukur) einen Urlaubsausflug zu seinem alten Kollegenfreund Walter (Peter Kurth), mit dem er, als die noch die gab, die RAF gejagt hat. Und der nun gemeinsam mit einer Kollegin (Christina Große) Schulklassen in einer zum Polizeimuseum umfunktionierten alten Wache Schreibmaschinen erklärt. In das Museum verirrt sich noch ein Gefangenentransport mit plattem Reifen. Beschossen wird das Museumsrevier offenbar, weil es zum Auftakt eine martialische Polizeiaktion gab, bei der fiese Hinterzimmer-Clan-Gesichter beim Kartenspielen umgelegt wurden.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Wie schief die Übersetzungen von Carpenters Klassiker in den deutschen Fernsehkrimi sind, wird von der ersten Sekunde an deutlich. In "Anderson, California, a Los Angeles Ghetto", wie es bei Carpenter heißt, sieht man bewaffnete Jugendliche durch Gänge und Treppenhäuser huschen, ehe eine metallische Polizeistimme "Hände hoch" fordert. Weil die Jugendlichen dem nicht Folge leisten, schießt die Polizei – zu sehen sind allerdings nur die Gewehre, die von unten gefilmt, in ihrer brutalen Autorität durchaus ein Hinweis darauf geben, warum es danach zu der Belagerung des Reviers als Racheaktion kommt.

Carpenter psychologisiert nicht und ist, gerade durch die grafische Art der Gewaltdarstellung, weit davon entfernt, etwas zu "erklären". Und trotzdem liefert ein solcher Auftakt plausible Indizien dafür, was gesellschaftlich hinter dem völlig filmisch gedachten Duell der beiden Gruppen stehen könnte.

Der Rachefeldzug ist wenig überzeugend

Bei Angriff auf Wache 08 ist die Carpenter-Perspektive komplett gedreht. Die Zuschauerin sitzt mit den Polizisten im Auto auf dem Weg zum Einsatz, folgt ihnen auf dem Weg zum Gangsterversteck (Kamera: Nikolai von Graevenitz) und trifft dann eben klar erkennbar auf Berufsverbrechermachos. Deren Rachefeldzug wirkt im Folgenden weit weniger überzeugend. Warum sollten Leute, die ihre Geschäfte im Dunklen machen wollen, so offen aufbegehren gegen die Staatsmacht?



Was den Anfang des Tatort zusätzlich verwirrt, ist die Musik. Bei Carpenter dräuen kühl und abstrakt die Synthesizer, während der von Clemens Meyer gespielte, viel zu präsente und in seiner Präsenz eitel-nervige Radio-DJ-Eckie allen Ernstes My Girl von den Temptations auflegt. Einen derart zuckrig-harmlosen Song (I've got a sweeter Song than the Birds in the Trees) zum blutigen Geballer anzuspielen, macht etwas mit dem Geballer – es veralbert, ironisiert das Treiben, stellt die Grausamkeit der Gewalt infrage. Kurz: Der Soundtrack akzentuiert also ganz anders, als es die Handlung bräuchte, damit man sich später nicht fragt, was der ganze Driss nur soll.