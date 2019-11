Der letzte Schultag ist ja eigentlich der erste Tag im richtigen Leben. Zumindest denkt man das als Betroffene und Betroffener. Das Alte geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Das Versprechen auf die Freiheit ist groß, die Verunsicherung darüber womöglich noch größer. Manchen Teenagern fällt auch sehr plötzlich etwas auf.



Den besten Freundinnen Amy und Molly zum Beispiel, dass sie die ganze Zeit auf der Highschool damit verbracht haben, Partys auszulassen, in der Bibliothek zu sitzen und an feministischer Protestkunst zu feilen. Das Ziel war, später von ihren Traumuniversitäten angenommen zu werden. Amy und Molly sind keine schüchternen, gemobbten Mädchen, sondern selbstgefällige Streberinnen. Amy ist eine großherzige Idealistin, die im Begriff ist, den Sommer in Botswana zu verbringen, um "Frauen bei der Herstellung von Tampons zu helfen". Molly träumt davon, die jüngste Richterin am Obersten Gerichtshof in den USA zu werden. Das Verrückteste, was diese beiden jemals gemacht haben, war, sich nachts in eine Unibibliothek zu schleichen.

Als sie erfahren, dass einige ihrer Mitschüler Studienplätze an Eliteunis bekommen haben, obwohl sie ihre Schulzeit damit verbracht haben, Bierdosen gegen ihre Schädel zu drücken (zumindest sieht Molly das so), wird ihnen klar, wie viel sie verpasst haben. Ein Problem, das sie in einer einzigen Nacht vor ihrem Highschool-Abschluss beheben wollen. Im Kfz-Mechanikerinnen-Overall-Partnerlook und bewaffnet mit Lippenbalsam jagen die beiden Mädchen der coolsten Party hinterher, flirten, probieren Drogen aus und versuchen, eine lächerlich schlecht geplante Entführung durchzuziehen. Und das alles, eh der Morgen graut.

Besondere Freundinnen

Das klingt vielleicht wie das Zeug aus einer Bromance, bloß auf weiblich gedreht. Der Kinofilm Booksmart von Olivia Wilde aber lässt einen über den prächtigen Zustand der amerikanischen Filmkomödie staunen, ähnlich wie das gerade erst Good Boys von Gene Stupnitsky getan hat. Ein Teil dieser Hoffnung rührt daher, dass die wesentlichen Beteiligten an Booksmart auch wirklich alle Frauen sind, neben der Regisseurin und den beiden Hauptdarstellerinnen Beanie Feldstein und Kaitlyn Dever sind das die vier Drehbuchautorinnen. Diese Kombination kommt in Hollywood beklagenswert selten vor. Und sollte es noch letzte Spuren der erbärmlichen Debatte darüber geben, ob Frauen denn wohl lustig sein sein können, müsste sie nach Booksmart endgültig beendet sein. Katie Silberman, Emily Halpern, Sarah Haskins und Susanna Fogel haben ein sehr gutes Skript verfasst. Eines, das Komik und Empathie verbindet.

Amy zum Beispiel verknallt sich in ein Skater-Mädchen namens Ryan (Victoria Ruesga), aber ihre superunterstützenden Eltern gehen davon aus, dass Molly ihre "besondere Freundin" ist. Wenn sie sich also "koreanische Gesichtsmasken" machen lassen, nimmt Amys Mutter (die herrliche Lisa Kudrow) an, dass das eine geheime Sexsache ist und sagt ganz entzückt: "Na ja, ich muss nicht alle Wörter kennen."

Booksmart zeichnet ein zurückhaltender Blick aus, die Kameraarbeit von Jason McCormick stellt die Figuren nie bloß. In einer Szene streift Amy ihr Partykleid ab und rutscht ihrem Schwarm, dem Skater-Mädchen, in einen Swimmingpool hinterher. Zum ersten Mal scheint Amy keine Angst zu haben. Sie taucht ins Wasser und schwimmt. Und obwohl sie spärlich bekleidet ist, bleibt die Kamera nicht auf ihren Körper fixiert. Stattdessen wird dieser Moment als schön und glückselig behandelt. Dann gibt es keinen Witz mehr. Nur ein Mädchen, das geliebt werden will.

Natürlich ist es verlockend, das Regiedebüt der als Schauspielerin (unter anderem in Dr. House) bekannt gewordenen Olivia Wilde als "Superbad für Mädchen" zu bezeichnen – was tatsächlich ein großes Kompliment wäre, denn der Film von Regisseur Greg Mottola war Ende der Nullerjahre tatsächlich der Auftakt für eine neue Art von Teenie-Komödie. Wie in Superbad geht es in Booksmart auch um zwei Loser, die am Ende des Schuljahres an der größten und coolsten Abschlussfeier teilnehmen wollen. Wie in Superbad endet das in einem fast pikaresken Kampf durch das Nachtleben. Nebenbei ist Beanie Feldstein, die in Lady Bird Saoirse Ronans beste Freundin spielte, die jüngere Schwester von Jonah Hill, der seinen Durchbruch als Schauspieler mit Superbad feierte.