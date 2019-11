Nur sehr lose hat Disney vor sechs Jahren seinen Animationsfilm Die Eiskönigin (im englischen Original Frozen) an Hans Christian Andersens Kunstmärchen angelegt. Die Herrscherin der Kälte war hier keine böse Zauberin, die mit ihrem Fluch lautere Liebhaber versklavte, sondern ein heranwachsendes Mädchen, das seine Vereisungskräfte nicht mehr gut kontrollieren konnte. Das Regieduo Jennifer Lee und Chris Buck stellte auch keine Romanze ins Zentrum des Films, sondern die wechselhafte Beziehung zweier grundverschiedener Schwestern, die füreinander bedingungslos einstanden.

Die Mischung aus übernatürlichen Kräften, einer großen Geschwisterliebe und spektakulären Tiefkühleffekten bescherte dem Film ein riesiges Publikum. Für die meisten Mädchen, die damals zwischen 3 und 13 Jahre alt waren, gehört der Film zum kindheitsprägenden Kulturereignis. Über 1,27 Milliarden Dollar spielte Frozen weltweit ein. Das ist auch für den erfolgsverwöhnten Disney-Konzern ein nettes Sümmchen. Ganz zu schweigen vom Profit aus den zahllosen Merchandisingartikeln, auf denen vom Ratzefummel bis zum Surfbrett die geliebte Eiskönigin verewigt wurde. Nun also Teil zwei.

Hat sich das lange Warten gelohnt?

Sechs Jahre sind eine verhältnismäßig lange Wartezeit für ein Sequel mit einer solch erfolgreichen Vorgeschichte. Möglicherweise setzen die Disney-Strategen gezielt darauf, eine neue Geschwistergeneration für Frozen zu gewinnen. Erneut zeichnen Lee und Buck für die Regie verantwortlich und mit dieser personellen ist auch eine sichtbare inhaltliche Kontinuität gewährleistet.

Im ersten Teil floh Prinzessin Elsa aus der restriktiven Enge des Hofes in die raue Natur, um mit einem kraftvoll geschmetterten Let It Go ihren gefährlichen, übernatürlichen Fähigkeiten endlich freien Lauf zu lassen. In der Fortsetzung steht nun Phase zwei der Selbstfindung an. Elsa ist inzwischen zur verantwortungsbewussten Herrscherin über das Königreich Arendelle aufgestiegen, hadert aber mit sich und ihrer neuen Rolle. Immer wieder hört sie eine ferne Stimme, die außer ihr niemand vernimmt. Schließlich folgt sie dem Ruf in die selbstverständlich sehr verwunschenen Wälder. Seit einem Krieg ihrer Vorfahren liegen diese mitsamt dem Naturmagiervolk von Northuldra unter einer undurchdringlichen Nebelglocke. Hier gilt es ein grausames Geheimnis zu lüften, um Arendelle von seiner Schuldlast zu befreien und beide Völker neu miteinander zu versöhnen.

Schwester Anna, die über keine magischen Fähigkeiten verfügt, folgt Elsa, um diese vor dem eigenen Übermut zu schützen. Die enge Beziehung der königlichen Geschwister, die sich mit ihren konträren Charaktereigenschaften in Gefahrensituationen bestens ergänzen, steht erneut im emotionalen Zentrum des Films.

Auch wenn die Geschichte, die auf verschiedenen Zeit-, Realitäts- und Traumebenen umherspringt, oftmals etwas überladen wirkt, ist es Lee und Buck gelungen, auf der glitzernden Oberfläche eines Disney-Märchens ihre Heldinnen durch Konflikte von psychologischer Tiefe zu schicken. Mit der Aufdeckung des Geheimnisses geht es nicht nur um die familiäre Herkunft, sondern auch um die Verdrängung einer historischen Schuld, die metaphorisch, aber deutlich an die Untaten weißer Siedler gegen die nordamerikanischen Ureinwohner anknüpft. Dass Angst nicht nur Folge, sondern oft auch Ursache von Gewalt ist, gehört zu den einfachen, aber klugen Erkenntnissen, die hier nebenher vermittelt werden.

Im Vordergrund schillert natürlich wieder die magische (und witzige) Ausgestaltung, mit der bereits der erste Eiskönigin-Film bezaubern konnte. Welches Kinderherz wird widerstehen können, wenn Elsa auf einem durchsichtigen Eispferd über den stürmischen Ozean galoppiert.