© Paula Winkler

Die Zeiten, in denen sich der Durchschnittsdeutsche für eine Serie auf lediglich vier Streamingplattformen entscheiden musste, sind endlich vorbei! Apple TV+ ist auf den Markt gekommen, und weil die Schaulustigen Netflix schon zweimal durchgespielt haben, haben sie sich den neuen Anbieter direkt angeschaut. Wichtigste Show auf Apple TV+ ist bisher The Morning Show mit Jennifer Aniston und Steve Carrell, was weniger eine gute Serie als vielmehr eine lange, sehr gut besetzte Schleichwerbung für Apple-Produkte zu sein scheint.



Aber es geht auch um Liebe bei den Schaulustigen! Passmann und Kalle haben sich die Hype-Show Modern Love angesehen, eine Serie, die behauptet, großartige und außergewöhnliche Liebesgeschichten aus New York zu erzählen. Leider wurden selten so gewöhnliche und komplett egale Liebesgeschichten erzählt wie in Modern Love, mit wenigen Ausnahmen ist der Plot einer jeden Liebschaft überflüssig und vorhersehbar. Großartig besetzte Langeweile. Kalle spricht sich in Rage für ein Ende von Filmen aus New York City aus, Passmann fordert direkt einen sofortigen Stopp aller Liebesfilme.



Aber alles, was Modern Love schlecht macht, macht eine andere Netflix-Serie zufällig und nebenher so viel besser: In The Kominsky Method spielt Michael Douglas nicht nur eine seiner besten Rollen der letzten Jahre, es ist auch alles, was Modern Love nicht ist: rührend, klug, witzig. Es geht um Liebe im Alter, Liebe und Tod, Liebe zu Kindern und Liebe, die nicht funktionieren darf. Weiterer Pluspunkt: Die Serie spielt nicht in New York.