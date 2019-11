Jacques Tati (1907-1982) hatte seine ersten Erfolge in den Dreißigerjahren auf Theaterbühnen mit selbst geschriebenen Pantomimen. Schon damals haderte er höchst kunstvoll mit dem Reisen und dem Verkehr. Es blieben zwei seiner Lieblingsthemen, auch als er sich aufs Filmen verlegte. Ebenso hielt er an seiner Vorliebe fest, beim Schreiben und Spielen ohne Dialoge auszukommen. Am Ende drehte er lediglich sechs Langfilme – darunter Tatis Schützenfest (1949), Die Ferien des Monsieur Hulot (1953) und Mein Onkel (1958), für den er sogar eine Oscarnominierung erhielt. Sie zeichnen sich durch ihre stark komponierten Bilder und eine ebenso präzise komponierte Geräuschkulisse aus. Zumindest die Bilder kann man nun in einem neuen Bildband aus dem TASCHEN Verlag noch einmal bewundern.