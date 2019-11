Was bei der Erinnerung an 30 Jahre Mauerfall zu oft vergessen wird: 1989 heißt auch 30 Jahre Lena Odenthal. Am 29. Oktober 1989 lud nicht allein Bürgermeister Erhard Krack in Ost-Berlin zum Sonntagsgespräch mit Bürgerinnen ein. Nein, am Abend desselben Tages strahlte das Westfernsehen auch den ersten Tatort mit der Ludwigshafener Ermittlerin aus. Titel: Die Neue.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht" © Daniel Seiffert

So richtig populär machte die heute dienstälteste, wenn auch nicht meistermittelnde Kommissarin aber erst Folge drei, die 1991 lief: Tod im Häcksler. Weil die pfälzische Gemeinde, in der das fiktive Zarten aufgebaut wurde, nach der Ausstrahlung Sturm lief gegen das rückschrittliche Bild, das von seinen Bewohnern vermittelt worden sei.



Klassischer Fall von fehlender Medienkompetenz, könnte man seufzen, auch wenn Tod im Häcksler (Regie: der spätere Unsere Mütter, unsere Väter-Tröster-Produzent Nico Hofmann) kein Highlight der Reihe ist – in der Rangliste von tatort-fundus.de rangiert der Film knapp im oberen Mittelfeld.

Der SWR hat zum Odenthal-Jubiläum und Neue-Folge-Vorglühen einen süffigen Halbstünder über die Aufregung damals gedreht. Und, ab hier wird es interessant, einen Film in Auftrag gegeben, der die Geschichte von 1991 weitererzählt. Die Pfalz von oben (SWR-Redaktion: Ulrich Herrmann). Heißt vor allem: die (Liebes-)Geschichte zwischen Lena Odenthal und Stefan Tries, dem Dorfpolizisten, den Ben Becker spielte (und zwar nicht als erste Rolle in einem Tatort, wie die erfolgshungrige SWR-Doku behauptet).



Dieser Stefan Tries ist nun, wiederum gespielt von Becker, erneut mit von der Partie. Für Philologinnen des ARD-Sonntagabendkrimis – und so viel Zeit muss sein – ist aber auch von Belang, dass der aktuelle schon der dritte Auftritt Beckers als Stefan Tries im Ludwigshafener Tatort ist. 1995 trat er in Die Kampagne einmal auf dem frei gewordenen Platz als Odenthal-Assistent auf – im Interregnum zwischen den Seidel-Jahren (sechs Folgen bis 1994: Michael Schreiner) und vor der Kopper-Ära (1996-2018: Andreas Hoppe).



Die Kampagne (Buch und Regie: Thomas Bohn) – und so viel Zeit muss leider auch noch sein – ist ein in seiner Übelkeit beredtes Dokument über den geschlechterpolitischen Rollback der neunziger Jahre und den traurigen Stand des Gleichstellungsdiskurses in Westdeutschland generell. Ein Kind wird von seinem Ziehvater umgebracht, weil die Mutter sich unbedingt als workoholische "Powerfrau" selbst verwirklichen muss.



Man kommt aus dem Staunen kaum raus, wie vor gerade 25 Jahren Misogynie schnurstracks mit Päderastie kurzgeschlossen wird. Die Frau, die arbeitet, versagt ihrem Kind die mütterliche Liebe, die der Patchwork-Vater durch sexuelle Nähe aufzufangen versucht, damit das Kind später kein gestörtes Verhältnis zu Frauen haben soll. Viel gestörter als die Beziehung, die dieser Tatort zu berufstätigen Frauen hat, kann das eigentlich nicht sein.