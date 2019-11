In einer der lustigsten Szenen der dritten Staffel von The Crown sitzt die königliche Familie vor dem Fernseher im Buckingham Palace. Prinz Philip hat der BBC die Türen geöffnet, damit sie mit einer Dokumentation über das Leben am Hofe das angeschlagene Image der Royals verbessern. Man solle sich einfach so verhalten wie an einem ganz normalen Abend, schlägt der Regisseur schüchtern vor. Also drapieren sich Queen, Queen Mum, Prinzessin Margaret und Prinzessin Anne lustlos auf den königlichen Sofas und tun so, als schauten sie fern, während sie fürs Fernsehen aufgenommen werden. "An Banalität wohl nicht zu übertreffen", ätzt Margaret.



Es ist ein hübsch verpacktes Eigenlob, das sich Peter Morgan, der Schöpfer von The Crown, an dieser Stelle gönnt. Denn das, was sich Prinz Philip in der Serie so sehr wünscht – einen persönlichen Einblick in die Normalität des Außergewöhnlichen zu schaffen und damit die Anteilnahme eines großen Publikums zu gewinnen –, genau das hat Morgan mit seiner Netflix-Serie geschafft.

Die erste Staffel setzte im November 2016 mit der überraschenden Krönung der damals erst 25-jährigen Elizabeth im Jahr 1952 ein. Claire Foy spielte diese junge Queen als naive Unbedarfte, die sich gerade erst von ihren Eltern emanzipiert hatte durch die Eheschließung mit dem ungestümen Flieger und Navy-Veteranen Philip Mountbatten. Die außen- und innenpolitischen Probleme ihres Landes meisterte diese Königin mit dem Charme der Anfängerin und dem Vorteil einer Frau, die permanent unterschätzt wird.

Staffel drei beginnt 1964, die Turbulenz der frühen Jahre ist dem Pragmatismus des täglichen Repräsationsgeschäfts gewichen. Am Respekt innerhalb und außerhalb der Mauern des Buckingham Palace mangelt es der Queen nicht mehr, dafür aber an der bedingungslosen Liebe, die ihr einst entgegengebracht worden war. Und während durch die Londoner Palastmauern ein Hauch der wilden Sechziger dringt, hat Prinz Philip Angst vor einem Wahlsieg der Labour-Party: "Diese Leute wollen unsere Köpfe aufgespießt sehen."



Zwei Jahre hat es gedauert von der Veröffentlichung der zweiten bis zu der der neuen Staffel nun, was sicher auch daran liegt, dass die Besetzung komplett ausgewechselt wurde. Die königlichen Personen der Zeitgeschichte werden, das war immer der Plan bei der auf sechs Staffeln ausgelegten Serie, von Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert, die etwa im Alter der prominenten Vorbilder zum Zeitpunkt der Handlung sind. Der Übergang ist in fast allen Fällen geglückt, vor allem Olivia Colman als Queen fügt der Figur eine Schärfe hinzu, die dieser bisher gefehlt hat. Für die 45-jährige Colman ist Elizabeth II. die zweite Königinnenrolle innerhalb kurzer Zeit, für ihre Darstellung der extravaganten und liebeshungrigen Queen Anne in The Favourite ist sie im Februar mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Mit ihrer harschen Interpretation der aktuellen Königin, die ja in Großbritannien nie nur eine Rolle ist, wird sich Colman sicher nicht nur Freunde machen.



Doch ihre Elizabeth II. ist die folgerichtige Weiterentwicklung dieser Figur innerhalb der Serie und zugleich Vertreterin eines Rollenfachs, in dem Colman schon in anderen Serien wie Broadchurch oder Fleabag brilliert hat: der Frau, die in der zweiten Lebenshälfte angekommen ist und ahnt, dass nun viele Dinge unwiederbringlich verloren sind. In der ersten Szene der neuen Staffel sieht man die Queen von hinten, wie sie ihr ausgetauschtes Konterfei auf neuen Briefmarken betrachtet. Man erkenne auf diesem Porträt, flötet einer der Hofleute, wie sich die Königin gewandelt habe, "von einer jungen Frau zu einer…" "Alten Schachtel", ergänzt diese trocken.



Colman, die aus einem working-class-Background stammt (ein britischer Kolumnist monierte allen Ernstes, die Schauspielerin habe ein left-wing face, ein "linkes Gesicht"), fügt der Queen eine weitere neue Nuance hinzu: das Eckige, manchmal sogar etwas Trampelige, was diese Regentin in manchen Momenten tatsächlich ausstrahlt. Die gewisse Bodenständigkeit, für die viele Britinnen und Briten sie lieben. Perfekt kopiert hat Colman den Gang der Queen, sie bewegt sich in der Serie durchgehend, als sei sie eingeschnürt in ein unsichtbares Korsett und als seien ihre Füße mit einer Kette aneinander gebunden.