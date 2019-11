Eigentlich ist es erstaunlich, dass es 32 Jahre gebraucht hat, bis Star Wars nun erstmals richtig ins Fernsehen kommt. Die Filmsaga hat sich diesem Medium vorenthalten, obwohl sie doch immer schon die Anmutung einer Endlosserie hatte. Gut und Böse kämpften immerzu gegeneinander in drei demnächst vollendeten Kinotrilogien, in denen Bösewichte ständig wiederauftauchten und ständig wieder aufs Neue besiegt werden mussten. Gewiss, die ersten Versuche, das Epos auf Fernsehgröße zu schrumpfen, schlugen gründlich fehl – das Star Wars Holiday Special (1978) und die zwei Ewoks-Fernsehfilme (1984 und 1985) sind für echte Star-Wars-Fans Hassobjekte. Auch die größte Anstrengung, sie ironisch anschauen zu wollen, konnte sie nicht retten. Aber schon die Animationsserie The Clone Wars, die in den Nullerjahren das Star-Wars-Universum sozusagen zu seinen narrativen und ästhetischen Wurzeln im Samstagmorgencartoon zurückführte, zeigte, wie gut dieses Format aufgehen kann.



Mit The Mandalorian läuft nun die erste Realserie der Saga im Fernsehen, das heißt auf der Streamingplattform Disney+, die zunächst nur in den USA, den Niederlanden und in Kanada verfügbar ist; Deutschland soll angeblich im kommenden Frühjahr dazukommen. Disney, das die Star-Wars-Produktionsfirma Lucasfilm vor sieben Jahren gekauft hat und damit auch die Rechte zur Weiterführung des Franchise, hat The Mandalorian in die erfahrenen Hände von Leuten gegeben, die dem Unternehmen ohnehin verbunden sind. Jon Favreau, der als Autor fungiert, hat zwei Iron-Man-Filme für die Disney-Tochter Marvel gedreht; bei der ersten Folge von The Mandalorian führt der Clone-Wars-Veteran Dave Filoni Regie; kommende Folgen wurden von Favreau und Taika Waititi (Thor: Ragnarok) gemacht.

Ohne Disney hätte es The Mandalorian auch kaum geben können. Denn ein Grund, weshalb Star Wars das Fernsehen mied, war schlicht: Geld. Es bedurfte des Erfolgs von Monsterserien wie Game of Thrones und der irren Budgets, die im Krieg der Streamingdienste eingesetzt werden, bis sich jemand ernsthaft daran machen konnte, eine Fernsehadaption zu wagen, die der Star-Wars-Ästhetik würdig ist. Angekündigt sind acht Folgen für die erste Staffel, zunächst ist nur die Auftaktepisode online gestellt worden, bis Ende des Jahres folgt jeweils freitags eine neue Folge. (Wie man aus Deutschland bereits jetzt an einen Account bei Disney+ kommt, ist … eine andere Geschichte.)



Von A nach B zu C

Obwohl The Mandalorian also offenkundig eher eine Prestigeminiserie à la Netflix sein soll, fällt auf, dass sie im Vergleich zu ähnlich hoch gehypten Serien eher tiefstapelt. Die erste Folge ist gerade mal vierzig Minuten lang, es treten eine Handvoll Figuren auf. Der Plot geht ziemlich schnurgerade von A nach B zu C. Die titelgebende Hauptfigur ist ein Kopfgeldjäger, dessen Montur der von Boba Fett aus der ersten Filmtrilogie ähnelt. In der Auftaktfolge der Serie nimmt der Mandalorianer seinen (zugegebenermaßen schicken) Helm kein einziges Mal ab.

Das Serielle hat bei Star Wars schon sehr früh zur Verdichtung statt zur Expansion geführt, die große Stärke der Filme war von Anfang an die unglaubliche Belebtheit ihres Universums. Man hatte immer das Gefühl, dass man statt Luke Skywalker und Han Solo auch jeder der schrillen Figuren aus der Mos Eisley Cantina folgen könnte und die einen in ein eigenständiges Abenteuer führen würden. Genau diesem Impuls folgt Star Wars auch spätestens seit dem Ende der Originaltrilogie.



Anders als Star Trek, das immer weiter in die Zukunft und die Vergangenheit der ursprünglichen Serie schaut (und längst bei Netflix angekommen ist), hat Star Wars bevorzugt ausdekliniert, was zwischen der erzählten Zeit der Filme passiert ist. So war die Handlung von Rogue One inhaltlich für die Saga eigentlich nur eine Fußnote, der Film beantwortete vor drei Jahren bloß die Frage, wie die Rebellenallianz eigentlich an die Pläne für den ersten Todesstern herangekommen ist. Rogue One aber war einer der besten Star-Wars-Filme seit Das Imperium schlägt zurück (1980). Umgekehrt fällt auf, dass die Filmserie in ihren mittlerweile drei Haupttrilogien sehr viel steifer erzählt, sehr viel gehemmter fantasiert als in dem Zwischenwerk. Dass die Fans den Trilogien auch immer weniger Flexibilität zugestehen, hat der erhebliche Furor um Rian Johnsons Modernisierungsversuche mit The Last Jedi vor zwei Jahren noch einmal demonstriert.



The Mandalorian ist wie Rogue One eine weitere Auspinselung des Star-Wars-Universums. Die Serie spielt ein paar Jahre nach dem Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) und ein paar Jahrzehnte vor dem Beginn der neuen Trilogie. Das Imperium liegt am Boden, Darth Vader ist tot, aber der Krieg hat seine Spuren hinterlassen. Die neue Republik, so sie denn existiert, scheint in den abgelegenen Eis- und Wüstenplaneten, die der Mandalorianer besucht, keine Macht zu besitzen. Ein Wildwestsetting also. Die an David Lean geschulte Optik der Kinofilme ist in der Fernsehserie einer eher an Sergio Leone angelehnten gewichen – noch größere Einstellungen, noch mehr Totalen, mit wortkargen Männern, die in abwechslungsreicher Ödnis ihrem einsamen Handwerk nachgehen.