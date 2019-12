Wenn eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten fast 40 Jahre nach seiner Bühnenpremiere noch unverfilmt ist, hat das womöglich seine Gründe. Tom Hooper hat das nicht abgeschreckt. Der Regisseur und Oscarpreisträger (The King’s Speech), der vor sieben Jahren mit Les Misérables schon ein ähnlich erfolgreiches Musical zum Kinohit und Oscar-Gewinner machte, hat nun Cats auf die Leinwand gebracht.

Das auf einer Gedichtsammlung von T. S. Eliot basierende Musical von Andrew Lloyd Webber ist bekannt dafür, ohne Dialoge und letztlich auch ohne Plot auszukommen. Hooper und sein Co-Autor Lee Hall (der auch für das Elton-John-Biopic Rocketman verantwortlich zeichnet) haben dem nicht viel hinzuzufügen. Sie erzählen lediglich die Geschichte der Jellicle-Katzen, die auf einer Müllkippe im London der Dreißigerjahre hausen, aus der Perspektive des weißen Kätzchens Victoria (Francesca Hayward, hauptberuflich Primaballerina beim Royal Ballet, in ihrer ersten Kinorolle). Ansonsten lässt sich weiterhin alles auf eine recht schlichte Formel herunterbrechen: Rund um den bevorstehenden Jellicle-Ball stellen sich diverse Katzen und Kater mit einem Song vor. Die Auserwählten steigen am Ende wortwörtlich in den Himmel auf.

Jennifer Hudson, die für ihre Rolle in dem Musical Dreamgirls 2007 den Oscar für die beste Nebenrolle erhalten hatte, spielt Grizabella, die verstoßene und vom Schicksal gebeutelte einstige Glamour-Katze. Ihrer Interpretation des Megahits Memory (in der Vergangenheit unter anderem von Barbra Streisand und Angelika Milster gesungen) fehlt es jedoch an Subtilität.

Judi Dench tritt auf als rot-getigerte Eminenz Old Deuteronomy (auf der Bühne wird die Rolle sonst immer von einem Mann besetzt), Rebel Wilson ist die Gumbie-Katze Jennyanydots und Idris Elba deren durchtriebener Gegenspieler Macavity. Ausgerechnet der Popstar Jason Derulo schlägt sich als lässiger Oberverführer Rum Tum Tugger darstellerisch am wackersten. Und Taylor Swift (die gemeinsam mit Lloyd Webber für Victoria den neuen Song Beautiful Ghosts komponierte) legt als Bombalurina einen gelungenen Auftritt hin.

Ein Grund, warum Cats, das 1981 am Londoner West End seine Premiere hatte, bisher noch nicht fürs Kino adaptiert wurde, liegt sicher an den vierbeinigen Protagonisten selbst. Fellbesetzte Kostüme und Schnurrhaar-Make-up mochten bühnentauglich sein, aber auf der großen Leinwand wollte man sie sich lieber nicht vorstellen. Mit Kostümen und Make-up hält sich Hooper aber gar nicht erst lange auf, sondern setzt auf etwas, dass er "digitale Fell-Technologie" nennt – einen kuriosen Hybrid irgendwo zwischen Faschingsverkleidung und Computerkreation. Der im Juli veröffentlichte erste Trailer sorgte für allgemeine Fassungslosigkeit und verleitete den Guardian zu der Frage: Is Cats the creepiest film of the year?



Die Gesichter der Schauspieler und Schauspielerinnen sehen bisweilen aus wie mit Photoshop ins detailliert-naturalistische Fell hineinmontiert. Kombiniert mit einer fast schon fehlerhaft wirkenden Ausleuchtung der Szenen und schlampig aussehenden CGI-Effekten (etwa wenn die Katzen durch die Luft springen) ergibt sich eine so unansehnliche Künstlichkeit, dass man wehmütig darüber nachdenkt, was wohl daraus geworden wäre, hätte Steven Spielberg sein Vorhaben einer Zeichentrickversion von Cats in den Neuzigerjahren verwirklicht.