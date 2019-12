Da kommt er den Quai entlanggeschlendert: helle Jeans, weißes T-Shirt, Sonnenbrille; die Tasche mit der frisch gebügelten Uniform über die Schulter geworfen, vorbei an der Chefhostess Hanna Liebhold (Barbara Wussow) zum Personaleingang und dann in die Katakomben des Schiffs, bis zur Kabine mit der Aufschrift "Kapitän". Florian Silbereisen geht an Bord.



Als fünfter Kapitän des Traumschiffs, dem kollektiven Sehnsuchtsort der Bonner Republik, der es irgendwie geschafft hat, sich in die Gegenwart zu retten. Die gesamte BRD-Schauspielerelite hat sich hier im Verlauf von vier Jahrzehnten an Deck geräkelt, und wenn Gila von Weitershausen oder Maria Sebaldt, Volkert Kraeft oder Heinz Hoenig mal wieder einen Job brauchten – der Produzent Wolfgang Rademann machte das dann schon.

Silbereisen, geboren in der Nähe von Passau, steht mit seinem Dienstantritt in schönster Tradition süddeutscher Seebären auf der Traumschiff-Brücke. Nach Günter König (Dortmunder), Heinz Weiss (Stuttgarter), Siegfried Rauch (aus Landsberg am Lech) und Sascha Hehn (Münchner) ist sein Max Parger allerdings der Erste, der das bayerische R offensiv rollt. Und er ist auch der erste Nichtschauspieler, der sich als Kapitän versuchen darf.



Warum? Der 38-Jährige, der 1991 im Alter von zehn Jahren mit der Single Florian mit der Steirischen Harmonika debütierte und dafür umgehend von Karl Moik selig in den Musikantenstadl geholt wurde, sei einfach einer "der interessantesten und beliebtesten Entertainer der jüngeren Generation", fand das ZDF. Übersetzt: Der Flori liefert zuverlässig hohe Einschaltquoten, ganz gleich, wo er auftritt. Und weil die Zuschauer des Traumschiffs, darüber braucht man sich nichts vorzumachen, im Schnitt im Bereich des Rentenalters liegen, ist der smarte Volksmusikmoderator der logische Nachfolger von Sascha Hehn, der den Job aus Frust über die zunehmend lieblose Produktion und die schludrigen Drehbücher hingeschmissen hatte.

Silbereisen hat das Ganze recht pragmatisch zusammengefasst: "Etwas Besseres kann dem Traumschiff doch gar nicht passieren", sagte er Anfang des Jahres der Bild am Sonntag. "Als Kapitän darf ich nun völlig neue Ziele ansteuern, mit einem Tatoo-Kompass auf dem Arm." Als er dann zum ersten Mal in Uniform die Traumschiff-Brücke betritt, sieht er tatsächlich aus wie ein adrett zurechtgemachter Erstklässler, der sich mithilfe von Hubba-Bubba-Abziehbildern aus seiner Schultüte ein paar Bildchen auf die Arme gepappt hat. Nur dass sich Silbereisen den Kompass auf dem linken Unterarm wirklich extra für die Serie hat stechen lassen.