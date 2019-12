Wer träumt nicht davon: raus in die kristallklare Winterluft, sich eine Phantomkippe anstecken, mit zwei Fingern vor dem Mund einfach mal so tun, als würde man rauchen? Aber wer kommt schon darauf, so was der Kripo zu erzählen? Wer redet überhaupt über solchen Quatsch? Und wer macht einen Film daraus? Quentin Dupieux natürlich.

Der französische Regisseur erfindet Filmhelden, die es auf der großen Leinwand eigentlich gar nicht geben dürfte. Einen Autoreifen auf Amok-Wanderschaft zum Beispiel. Oder eine Lederjacke im Killermodus. Und jetzt eben eine Polizeistation im Leerlauf. In Dupieuxs Nonsenskomödie Die Wache geht es vordergründig um ein Verhör in einem Mordfall. Der Verdächtige führt als Teil seines Alibis an, er habe irgendwann in der Tatnacht das dringende Bedürfnis verspürt, eine Phantomzigarette zu rauchen, allein. Das wirkt so strohdumm ausgedacht, dass es eigentlich nur stimmen kann. Man glaubt ihm sofort. Noch lieber hätte man mitgeraucht.

Diesen Effekt, dass sich aus dem Allerhirnrissigsten eine Form von Wahrhaftigkeit schält, haben alle Filme von Quentin Dupieux. Wenn es ihn nicht gäbe, würde diese Geschichten niemand sonst im Kino erzählen. Rubber hieß sein Horrorfilm über einen Sommerreifen, der eine Blutspur durch die amerikanische Prärie zieht. Das Stück Gummi ermordet seine Opfer ganz gezielt, und zwar allein mit mentaler Kraft, wie auch sonst?

Die Handpuppe sitzt headbangend am Chefschreibtisch

Als Rubber im Jahr 2010 in die Kinos kam, war der 1974 geborene Dupieux längst weltbekannt gewesen – und schon wieder ein bisschen vergessen. Allerdings nicht in seiner Funktion als Filmemacher, sondern als Musiker. Sein Album Flat Beat, 1999 unter dem Decknamen Mr. Oizo veröffentlicht, verkaufte sich mehrere Millionen Mal. Dupieux hatte dafür die gelbe Handpuppe Flat Eric erfunden und mit ihr eine Reihe von Werbespots für ein Jeans-Label gedreht. Erics irres Kopfwackeln zum Stottern des Rhythmus ging um die Welt wie ein Vorläufer der heutigen Meme-Kultur.

Musik macht Dupieux als Mr. Oizo immer noch. Disco-Persiflagen oder Techno-Perversionen mit lauter Stolperfallen, in denen sich die gängigen Klischees von Tanzmusik ordentlich die Beine brechen. Aber im Grunde war sein One-Hit-Wonder ein Nebenprodukt, zusammengeschraubt in gerade mal zwei Stunden. Seine ersten Beats hatte Dupieux produziert, damit auch auf der Tonspur der schrägen Filmchen etwas passierte, die er seit Teenagertagen drehte. Später jobbte er für die Produktionsfirma von Regisseur Michel Gondry und drehte einige Musikvideos für den Techno-Produzenten Laurent Garnier. Dupieuxs erklärter Lieblingsregisseur ist Luis Buñuel. Auf YouTube ist er nach wie vor unter dem Profilnamen "bunuel3333" zu finden.

Im Videoclip zu Flat Beat sieht man Flat Eric erst an seinem CEO-Schreibtisch headbangen. Dann gönnt er sich ein Frankfurter Würstchen. Er beißt nicht etwa hinein. Er nuckelt daran wie an einer fetten Havanna und verzieht das Gesicht genießerisch zu einer Grimasse seiner Macht und Wichtigkeit. Und bleibt dabei doch, was er ist: eine Puppe. Mit Wurst.

Diese Freude am Banalen und Absurden und dem entlarvenden Potenzial, das in der Kombination von beidem steckt, macht Dupieuxs Werk so einzigartig. Zwei Jahre nach dem Überraschungshit von Flat Beat konnte er seinen ersten Spielfilm realisieren – der keiner war. Nonfilm handelt von einem misslungenen Dreh in der Wüste und würfelt verschiedene Realitätsebenen durcheinander. Ein Fall für Skurrilitäts-Spezialisten. Inzwischen arbeitet Dupieux längst mit Stars. Sein jüngster Film Deerskin, mit Jean Dujardin und Adèle Haenel in den Hauptrollen, eröffnete 2019 beim Filmfestival in Cannes die Nebenreihe Quinzaine des Réalisateurs. Die Story: Eine Jacke aus Wildleder löst eine Mordserie aus.