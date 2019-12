Manipuliert hier ein Filmemacher hin und wieder sein Publikum und dessen Gefühle, oder bekommt man es mit einem ganz und gar manipulativen Film zu tun? Der brasilianische Regisseur Fernando Meirelles (City of God, Der ewige Gärtner) weiß jedenfalls, wie man Zuschauer mit Sympathieträgern einfängt. Vor allem aber gelingt es ihm, der Realität entspringende Züge einer Figur so in Szene zu setzen, dass auch die Fiktion ihren Ursprung in der Wirklichkeit zu haben scheint. In immer neuen Szenen und Tonlagen inszeniert er die Person des gegenwärtigen Papstes, seinen Ruf, ein Geistlicher zum Anfassen, ein Mann der Tat zu sein: In einer anfänglichen Rückblende schneidet Jorge Mario Bergoglio Gemüse auf einem staubigen Dorfplatz, wo er eine Mahlzeit für die arme Landbevölkerung Argentiniens vorbereitet. Als amtierender Papst Franziskus versucht er, einen Flug nach Lampedusa zu buchen (die Assoziation einer Begegnung mit Geflüchteten liegt auf der Hand). Nachdem er seinen Namen und den Vatikan als Wohnort angegeben hat, vernimmt man am anderen Ende der Leitung ein Klicken. Ein Papst, der selbst zum Hörer greift? Das kann nicht sein! Es darf und soll geschmunzelt werden.

Die zwei Päpste ist auch deshalb ein unterhaltsamer Film, weil er das Publikum an einem allgemeinen Wissenstand abholt, um es gemeinsam mit der Kamera Räume betreten zu lassen, zu denen sonst kein Normalsterblicher Zutritt hat. In einer Szene sieht man Bergoglio (Jonathan Pryce) noch als Kardinal am Esstisch in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo sitzen. Gerade noch hat er sich mit dem Gärtner über den Anbau von Oregano ausgetauscht, nun wirkt der leutselige Mann an der großen Tafel ein wenig verloren. Papst Benedikt XVI. (Anthony Hopkins) bevorzugt es, allein zu speisen und lässt seinem aus Argentinien angereisten Gast eine bayerische Leberknödelsuppe servieren.

Ob es sich tatsächlich um die Lieblingsspeise von Benedikt handelt, wie es Bergoglio im Film erklärt, wissen wir nicht. Aber es ist ein augenzwinkernd erzähltes Detail, das zum Bild des deutschen Papstes passt. Seine Vorliebe für Fanta, die er im Film immer wieder trinken wird, ist hingegen verbürgt. Genauso wie die Tatsache, dass sich die beiden Geistlichen insgesamt dreimal getroffen haben.

Der Film ist – so verkündet es eine Einblendung – von wahren Begebenheiten inspiriert und folgt der Dramaturgie eines Vorstellungsgesprächs. Bergoglio wird befragt, geprüft und getestet. Allerdings weiß er zu Beginn noch gar nicht, dass der amtierende Papst ausgerechnet ihn als möglichen Nachfolger in Betracht zieht, und damit jenen Kardinal, der bei der Wahl zum Pontifex 2005 sein größter Konkurrent war.



Ein amtsmüder Papst trifft auf einen populären Geistlichen

Bergoglio ist nach Rom gereist, um über sein Rücktrittsgesuch zu sprechen. Seine Visionen und Vorstellungen der römisch-katholischen Kirche stimmen nicht mit dem konservativen bis reaktionären Kurs des Vatikans überein. Der Argentinier möchte zurück zu seinen Wurzeln, er will nicht mehr von oben walten, sondern als einfacher Pfarrer eingesetzt werden. Die historische Sensation wird der Rücktritt des anderen sein.

Schon das Schuhwerk drückt die gegensätzlichen Haltungen der beiden katholischen Würdenträger aus. Die roten Pantoffeln an den Füßen von Benedikt XVI. sprechen vom Eingerichtetsein in der Macht, die abgelaufenen, schmutzigen Schuhe Bergoglios verweisen auf einen Mann, der für seine Mission keinen Weg scheut. Ein amtsmüder, in die Kritik geratener Papst trifft auf einen populären Geistlichen, der keinesfalls in dessen Fußstapfen treten möchte.