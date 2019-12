Diese Serie erzählt von der Angst, wenn du vor Paul Schäfer stehst. Von der Angst, wenn er dir über das Gesäß streicht und dir sagt: "Wie ich höre, hast Du etwas Böses getan, etwas Schmutziges." Wenn er sagt, du müsstest dich jetzt reinwaschen. Die Serie erzählt von der Angst vor dem Badezimmer, vor der laufenden Dusche, deren beige-rot-gestreifter Vorhang das Unzeigbare verdecken wird. Von der Angst vor dem Ausziehen, vor der Nacktheit. Von der Angst, wenn Paul Schäfer hinter dir das Badezimmer betritt. Und die Tür schließt.



Das Erlebnis des kleinen Pedro steht für den Horror mehrerer Jahrzehnte im Lager einer deutschen Sekte in Chile. Colonia Dignidad: Das war eine von der Außenwelt mit Stacheldraht und Wachtürmen abgeschottete Christen-Kolonie im damals diktatorisch regierten Chile. Die Serie Dignity, die auf dem Streamingportal Joyn von ProSiebenSat.1 und Discovery läuft, erzählt von den Verbrechen ihres Führers Paul Schäfer, eines sadistischen Ex-Sanitäters und Pädophilen, und der aktiven Mitbeteiligung vieler anderer.



Die deutsch-amerikanische Firma Story House Production hat diesen Stoff in einer achtteiligen Serie neu aufbereitet. Herausgekommen ist ein Thriller, der eine fesselnde Serienhandlung mit historischer Dokumentation verbindet. Es ist eine deutsch-chilenische Produktion, das ist wichtig, denn der Schatten der Colonia Dignidad stand lange zwischen beiden Ländern. Auch weil die Bundesregierung sich damals so blind wie schäbig verhalten hat.



Die Handlung des Films beginnt 1977. Der Staatsanwalt Leo Ramirez, gespielt von Marcel Rodrígues, nimmt auf den Fingerzeig des chilenischen Justizministers Ermittlungen gegen die Kolonie auf. Später lässt die ministerielle Unterstützung nach, aber Ramirez arbeitet aus eigenem bitteren Antrieb. Er selbst ist im Folterlager Colonia Dignidad aufgewachsen und hat unter Paul Schäfer gelitten. Nun will er ihn festnehmen und vor Gericht bringen lassen.



Doch Ramirez hat viele Feinde. Da ist die Colonia selbst, in der Schäfer, dargestellt von einem überzeugenden Götz Otto, sich rechtzeitig in einem Kellergewölbe vor der Außenwelt versteckt hat. Seine Gehilfen, allen voran der Colonia-Arzt Bernard Hausmann, gespielt von Devid Striesow, schützen den Haupttäter und führen den Staatsanwalt auf Abwege.



Da ist aber auch die Bevölkerung der Gegend, die die Colonia schätzt, weil die Leute so "nett" sind und das Anwesen in der abgelegenen Ecke Chiles die einzige Krankenstation weit und breit bietet. Ramirez bekommt Todesdrohungen. Er wird in seinem Auto von zwei Geländewagen abgedrängt und kommt gerade noch mal davon. Da sind aber auch das chilenische Regime unter dem Diktator Augusto Pinochet und die lokalen Behörden, die den politisch geistesverwandten Schäfer schützen.



Am meisten jedoch stehen Leo Ramirez seine eigenen familiären Verstrickungen im Wege. Er entkam der Colonia Dignidad, sein Bruder Pedro wurde umgebracht. So dachte Leo zumindest. Dann aber taucht ein Klaus (Nils Rovira-Muños) aus der Colonia auf, der behauptet, Pedro zu sein. Leo geht mit seiner Schwester und Pedro alias Klaus in Familienklausur und versucht herauszufinden, was an der Geschichte dran ist.



Über der Familienfindung vernachlässigt Leo seine Frau Caroline (Martina Klier), die nichts von seiner schrecklichen Vergangenheit in der Colonia weiß. Caroline aber ist selbst an der Aufklärung und der Fahndung nach Schäfer beteiligt. Als Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft in Santiago de Chile versucht sie, die Haltung der deutschen Behörden zu ändern, die Schäfer bisher schützten. Sie stößt auf massive Ablehnung ihrer Kollegen und des Botschafters.