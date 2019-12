"Und hier sind die ausschließlich männlichen Kandidaten" – mit diesem Satz stellte Natalie Portman vor zwei Jahren bei den Golden Globes die nominierten Regisseure vor. Zustimmendes Lachen im Saal und ein positives Medienecho ließen die Illusion aufkommen, der Kommentar sei ein guter Weg gewesen, um darauf aufmerksam zu machen, dass keine Frau nominiert worden war.



Aus heutiger Perspektive wirkt das naiv. Bei den Golden Globes 2019 war wieder keine Regisseurin nominiert – und auch 2020 findet sich kein weiblicher Name in der Liste. Mehr noch: Auch unter den als bester Film nominierten Produktionen befindet sich keine, die von einer Frau gedreht wurde, weder in der Kategorie Drama noch in der Sparte Komödie oder Musical. Das Besondere ist, dass es nichts Besonderes ist, keine Ausnahme, sondern die Regel. Bei den Oscars sieht es ähnlich aus. Kein Hashtag und kein Shitstorm haben daran etwas geändert.



Das Zählen macht schon lange keinen Spaß mehr. Es gibt nichts Öderes, als Filme statistisch auszuwerten. Man muss gelegentlich daran erinnern, dass diese Statistiken nur Hilfskonstrukte sind, um das Ungleichgewicht darzustellen. Dabei sind die reinen Zahlen oft nicht einmal besonders aussagekräftig, wie zum Beispiel der Twitter-Streit um Anna Paquins Rolle in Martin Scorseses The Irishman zeigte, der zu den großen Favoriten der diesjährigen awards season und des Oscarrennens zählt. Da beklagten einige sehr laut, dass die von Paquin gespielte Tochter des Irishman nur wenige Zeilen Dialog habe in einem dreieinhalb Stunden dauernden Film.



Aber viele, die den Film tatsächlich gesehen haben, werden wissen, wie wichtig die Figur gerade in ihrem Schweigen ist. Neben den drei Männern im Zentrum – Robert De Niros Irishman, Joe Pescis Russell Bufalino und Al Pacinos Jimmy Hoffa – ist die Figur der Tochter absolut essenziell: Ihr eisig schweigender Blick zieht alles in den Zweifel und nimmt den mordenden Machos den Glanz des Heroischen, den sie noch in manch anderem Scorsese-Film hatten. Sie ist damit geradezu die Schlüsselfigur dieses Films. The Irishman ist auch deshalb Scorseses großes Alterswerk, weil er sich zum ersten Mal in dieser Konsequenz der Perspektive einer Frau stellt.



Es braucht also eher mehr Werke wie The Irishman und nicht weniger. Es kommt nicht auf die Zahl der in einem Film vorkommenden Frauen an, wichtig ist, dass ihre Lebensgeschichten vorkommen und dass diese aus weiblicher Perspektive erzählt werden. Das wahrhaft Deprimierende an der Jahr um Jahr geführten Diskussion um den Frauenanteil ist nämlich genau das: wie wenig Frauenleben und Frauenperspektiven zählen – eben auch in künstlerischer Hinsicht.



Das eigentliche Ungleichgewicht verbirgt sich nämlich tiefer in der Statistik: dort, wo Repräsentation und Wertschätzung zusammenkommen. Wo es darum geht, ob Filme von Frauen oder mit mehr Frauenrollen tatsächlich für würdig erachtet werden, mit The Irishman in einer Liga zu spielen. Dafür ist es hilfreich, sich die Darstellernominierungen und -preise der letzten Jahre anzuschauen: Auch wenn die Tradition, dass der beste männliche Schauspieler im besten Film mitspielt, außer Mode geraten ist, so sind doch die Filme, für die Männer nominiert sind, mehrheitlich die breit diskutierten, favorisierten Werke. Die Frauen dagegen sind oft für die "Ferner liefen"-Filme nominiert, die nur lauwarmen Kritikerzuspruch erhielten, wie zum Beispiel Glenn Close für Die Frau des Nobelpreisträgers im vergangenen Jahr.



In der aktuellen Saison ist das Bild sogar noch krasser: Die Beiträge, die bei den Golden Globes um den Preis für den besten Film konkurrieren, sind nicht nur von Männern gemacht, sie handeln auch nahezu ausschließlich von Männern. Neben The Irishman sind das Joker, der Erster-Weltkrieg-Film 1917 und Die zwei Päpste. Einzig Noah Baumbachs für Netflix produzierte Marriage Story hat mit Scarlett Johansson zumindest eine weibliche Hauptrolle im Angebot – auch wenn man argumentieren könnte, dass die männliche von Adam Driver gespielte Figur doch letztlich die Wichtigere ist.