Das Känguru gehört zu den beliebtesten Zuwanderern Deutschlands. Geschichten mit ihm hat der Autor und Kleinkünstler Marc-Uwe Kling für seine Textsammlung "Die Känguru-Chroniken" aufgeschrieben. Kling taucht darin als Ich-Erzähler auf, in dessen Wohnung eines Tages ungebeten das Känguru einzieht. Es liebt Schnapspralinen und geht keiner geregelten Arbeit nach. Auf die Frage warum, antwortet es lediglich "Ich bin Kommunist. Was dagegen?". Nach den großen Bucherfolgen auch der Folgebände wurden die Geschichten des Kängurus nun verfilmt. Am 5. März 2020 läuft der Film an. Heute, am 11. Dezember, wird der erste Trailer veröffentlicht. Anlass für das Känguru, sich über diesen Marketingkram aufzuregen.

Marc-Uwe Kling (geboren 1982) ist Autor, Kleinkünstler und nun auch Drehbuchschreiber. Er ist der Erfinder des Kängurus. 2008 trat es erstmals als Figur in einem Podcast auf, später als Protagonist der Textsammlung "Die Känguru-Chroniken", die auch die Vorlage für den Film liefert.

Liebe Genossinnen und Genossen,

meine Güte! Dieses ganze Tamtam. Nur weil ich mal in einem Kinofilm mitgespielt habe. Als ob ein sprechendes Känguru so etwas Besonderes wäre. Und jetzt präsentiert sogar ZEIT ONLINE den Trailer. Dabei hätte doch sicher irgendein Schweizer Luxus-Uhren-Hersteller sehr gerne hier seine Werbeanzeige geschaltet. Und bestimmt hat auch Trump wieder etwas Dummes getwittert, über das man berichten könnte. Nun ja. Wenn ich es mir recht überlege, dann ist es vielleicht doch besser, den Trailer zu präsentieren. Der macht wenigstens gute Laune.

Im Film geht es übrigens um mich. Und leider auch um den unterambitionierten Kleinkünstler, mit dem ich zusammenwohne. Ich hätte ihn gerne ganz aus dem Film rausgehalten, was aber schwierig gewesen wäre, weil er das Drehbuch geschrieben hat. Auch in die Planung der Werbemaßnahmen quatscht er mir leider immer wieder rein. So hat er zum Beispiel gegen einen sehr guten Vorschlag meinerseits sein Veto eingelegt. Dabei wollte ich einfach nur das gesamte Marketingbudget in Schnapspralinen-give-aways stecken und diese dann behalten. Aber nein, der feine Herr war ja der Meinung, dass es keine Give-aways seien, wenn man sie behält. Wie man vielleicht merkt, bin ich immer noch etwas verärgert darüber. Aber das nur am Rande. Aus Rache habe ich die kreative Kontrolle über den Trailer an mich gerissen! Also viel Spaß!

Das Känguru

