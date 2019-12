Stellen wir uns folgendes vor: Eine Bar irgendwo an einem Mittelmeerstrand, es sieht ein bisschen aus wie in der Szene im Bond-Film "Skyfall", als 007 vom Terroranschlag auf das MI-6-Gebäude in London erfährt. Die Bar ist leer, bis auf zwei Menschen: James Bond (Daniel Craig) – und die Serienfigur Fleabag (Phoebe Waller-Bridge). Sie sitzen nebeneinander auf angeranzten Hockern und warten darauf, dass endlich der erste Trailer des neuen, 25. Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" online geht (siehe unten). Und sie sehen: James Bond ist schon wieder nicht tot, Christoph Waltz taucht noch einmal als Ernst Stavro Blofeld auf, Rami Malek hat wie so viele Bond-Bösewichter vor ihm ein kleines Problem mit seinem Gesicht, und ansonsten explodiert relativ viel Zeug. So what's new?



Das ist neu: Im richtigen Leben hat Daniel Craig den Produzenten von "Keine Zeit zu sterben" empfohlen, Phoebe Waller-Bridge anzuheuern, die Autorin und Hauptdarstellerin der britischen Serie "Fleabag" – damit sie das offenbar renovierungsbedürftige Drehbuch des neuen Bond-Films aufmöbelt. Die wichtigste Frage beim Start des Films am 2. April 2020 wird deshalb sein: Was hat Waller-Bridge mit Bond gemacht? Klingt er vielleicht wie das unten folgende Mashup aus dem alten Geheimagenten und der fabelhaft verpeilten Londoner Café-Betreiberin, die etwa ihrer Therapeutin von ihrer Fixiertheit auf einen katholischen Priester erzählt?



Also Aufblende, Strandbar, Mittelmeer, Sonnenaufgang. Bond und Fleabag lernen sich kennen. Wichtig zu bedenken ist nur eines: Fleabag weiß natürlich nicht, wer neben ihr sitzt. Denn James Bond ist ja ein GEHEIMAGENT.



Fleabag: Ich möchte einen Geheimagenten ficken.

Bond (guckt den Skorpion an, der auf dem Rücken seiner Hand sitzt, in der sich ein Tumbler voll mit Hochprozentigem befindet): Russe? Amerikaner? Brite?

Fleabag: Katholik.

Bond: Ein gutaussehender?

Fleabag: Ja.

Bond (streift sich über eine imaginäre Seidenfliege am Hals, Smoking und so; formt dann mit der freien Hand eine Pistole und mit den Lippen ein stummes "Peng! Peng!"): So?

Fleabag: Ja.

Bond: Brite also.

Fleabag: Ja.

Bond: Möchtest du wirklich einen Geheimagenten ficken? Oder den britischen Staat?

Fleabag: Kann man den britischen Staat ficken?

Bond: Oh ja. Frag' Boris Johnson.

Fleabag: Okay, bitte helfen Sie mir dabei, keinen britischen Geheimagenten zu ficken. Nicht dass ich noch verhaftet werde.

Bond (führt den Tumbler zum Mund und beäugt dabei den Skorpion, der immer noch auf dem Handrücken sitzt – gulp): Ich glaub nicht, dass sich das Ficken eines britischen Geheimagenten so machtvoll anfühlen wird, wie du dir das vorstellst.

Fleabag: Können Sie mir bitte einfach sagen, was ich tun soll?

Bond (greift mit der freien Hand den leeren Tumbler, kippt den Skorpion auf die Theke, stülpt das Glas darüber und sieht Fleabag zum ersten Mal ins Gesicht): Du weißt, was du tun wirst. Jeder weiß, was er oder sie tun wird.

Fleabag: Häh?

Bond: Du hast dich bereits entschieden, was du tun wirst.

Fleabag: Warum frag' ich Sie dann? Was genau ist Ihre Rolle hier?

Bond: Du weißt, was du tun wirst.

Fleabag: Weiß ich nicht.

Bond: Weißt du wohl.

Fleabag: Weiß ich nicht.

Bond: Weißt du wohl.

Fleabag (zieht ihren Pulli hoch, darunter trägt sie einen schwarzen BH): Weiß ich nicht!

Bond: Okay!

Fleabag (zieht ihren Pulli wieder runter): Ich mache mir manchmal Sorgen darüber, dass ich womöglich keine derart eingefleischte Feministin wäre, wenn ich größere Brüste hätte.

Bond: Ich habe keine Erfahrungen mit Feministinnen. Nicht auf dem, nun ja, Gebiet.

Fleabag: Erzählen Sie mir mehr vom Sex.

Bond: Alles? Moment, tauschen wir jetzt die Rollen?

Fleabag: Sie erwähnten, dass Sie keinen Sex mehr haben.

Bond: Richtig, ich spiele nur noch Tennis. Sex brachte nichts Gutes mit sich.

Fleabag: Und was haben Sie durch Ihre Abstinenz herausgefunden?

Bond: Dass ich total notgeil bin.

Fleabag: Der Impuls ist also nach wie vor da?

Bond: Yep, der Impuls ist immer noch da. Er richtet sich bloß immer auf die falsche Person.

Fleabag: Es gibt also eine bestimmte Person, mit der Sie keinen Sex haben?

Bond: Es ist nichts passiert. Die Person ist nicht verfügbar.

Fleabag: Sie ist in einer Beziehung?

Bond: Ja, in einer schlechten.

Fleabag: Wieso ist die schlecht?

Bond: Es ist die Sorte von Beziehung, in der ein Partner dem anderen sagt, was er anzuziehen hat.

Fleabag: Sie führen also so etwas wie … ein Influencer-Leben? In dem dürfen Sie nur die Hosen, Hemden, Schuhe, Uhren tragen, die von den richtigen Werbepartnern sind? Trockener Martini, gerührt, nicht geschüttelt, Aston Martin, immer das gleiche Zeug?

Bond: So ungefähr.

Fleabag: Trotzdem verliebt?

Bond (lacht verzweifelt): Häh?

Fleabag: Finden Sie das lustig?

Bond: Hmm, nun … Nein.

Fleabag: Es ist nichts Romantisches, was Sie mit dieser einen Person verbindet?

Bond: Nein.

Fleabag: Sie sind also ein Typ ohne Freunde und ohne Herz – gemäß Ihrer eigenen Beschreibung.

Bond: Ich habe Freunde!

Fleabag: Sie haben also jemanden zum Reden?

Bond: Yep.

Fleabag: Wen?

Bond: Eine alte Frau. Sie ist vor einer Weile gestorben. In meinen Armen. Zuletzt hat ein Mann ihren Vornamen übernommen, M. Mit ihm verstehe ich mich auch.

Fleabag: Was machen Sie beruflich?

Bond: Ich bringe Leute um.

Fleabag: Für Geld?

Bond: Fürs Vaterland. 007 meldet sich zum Dienst.

Fleabag: Wo waren Sie die ganze Zeit, als ich Sie gebraucht hätte?

Bond: Ich habe meinen Tod genossen.

Fleabag: Ha! Da bin ich aber froh, dass Sie endlich einen Weg gefunden haben, von Ihrer erbärmlichen, selbstsabotierenden, egogesteuerten, masturbatorischen, grapschigen, heimtückischen, überwältigenden Mittelmäßigkeit abzulenken – nur um herauszufinden, dass Sie im Kern ein Schwächling sind.

Bond: Okay.

Fleabag: Wir spielen jetzt dieses Spiel: Ich gebe Ihnen ein Wort vor und Sie assoziieren sofort eines dazu.



Bond: Okay.



Fleabag: Agent?

Bond: Provokateur.

Fleabag: Frau?

Bond: Provokateurin.

Fleabag: Meerschweinchen?

Bond: Done.