Wenn am Ende dieses Films die beiden Sonnen versinken über jenem entlegenen Planeten am Äußeren Rand der Galaxis, auf dem die hiermit nun abgeschlossene Saga vor über vier Jahrzehnten ihren Ausgangspunkt nahm – dann muss man als Betrachter schon eine Träne verdrücken vor Rührung und sentimentalem Gedenken an die seither verflossene Zeit. Es sei denn, man hat kein Herz für bombastische Abenteuergeschichten im Weltall; oder man ist ein Protokolldroide mit frisch gelöschtem Gedächtnisspeicher und kann sich nicht einmal mehr an die letzte halbe Stunde erinnern.

Mit dem neunten Teil Der Aufstieg Skywalkers endet jene Geschichte, die George Lucas 1977 mit dem Film Krieg der Sterne zu erzählen begann: die Geschichte des Kampfes der Jedi-Ritter gegen das dunkle Imperium und gegen dessen wechselnde Oberschurken. Sie endet so, dass man nach knapp zweieinhalb Stunden das Kino – wie es sich nach einer Star-Wars-Episode gehört – angenehm bedröhnt und beduselt verlässt: beduselt von bunter Bilderflut, detonierenden Sternen und Lichtsäbelgezische; aber man verlässt das Kino auch ausgesprochen befriedigt, beseelt und beglückt und mit keinerlei Bedürfnis mehr danach, noch irgendeine weitere Episode aus dieser Welt zu erleben. Es ist zu Ende, und das Ende ist gut.

Die Handlung des Films darf nicht verraten werden, das macht aber nichts, denn es kommt auf sie auch nicht an. Es reicht zu wissen, dass bis zur Stunde des letzten Sonnenuntergangs auf Tatooine alle Fragen beantwortet sind, die sich in den vorigen acht Filmen stellten, insbesondere in der bislang letzten Episode, Die letzten Jedi aus dem Jahr 2017. Wir wissen jetzt, wer die in diesem Titel angesprochenen Leute sind, und ob es der zuletzt der dunklen Seite der Macht anheimgefallene Jedi, Kylo Ren (Adam Driver), auf die helle zurückgeschafft hat. Auch erfahren wir, ob aus ihm und der tapferen Kämpferin Rey (Daisy Ridley) ein Liebespaar wird, und ob Rey das Geheimnis ihrer Herkunft und ihrer Eltern zu lüften verstand.

Damit es dazu kommen kann, müssen alle Beteiligten noch einmal hektisch kreuz und quer durch das All hetzen und auf galaktische Schnitzeljagd gehen. Besonders in der ersten, handlungsmäßig allzu vollgepackten Stunde des Films kann man schon mal den Überblick darüber verlieren, wer jetzt gerade aus welchem Grund wem auf welche entlegene Eis-, Dschungel- oder Wüstenwelt folgt, um irgendein weiteres Rätsel zu lösen.

Aber diese Überfrachtungen und Überforderungen sind gar nicht schlimm. Denn der Regisseur J. J. Abrams und sein Drehbuch-Co-Autor Chris Terrio verschaffen einem beim Zuschauen sofort das Gefühl eines behaglichen Grundvertrauens darin, dass sich all diese Fragen und Rätsel schon auflösen werden, egal, ob man der Lösung in jedem Detail zu folgen versteht oder auch nicht – sodass man sich ebenso gut einfach den Bildern überlassen kann, den schwerelosen Kamerafahrten und auratisch gefärbten, blutigrot wabernden oder eiseskalt flirrenden Panoramen des unendlichen Alls.

Die Art Direction wurde in diesem Film erstmals von Paul Inglis geleitet; er war zuvor für die visuellen Konzepte von Blade Runner 2049 und Prometheus verantwortlich. Seine Mitarbeit tut der Ästhetik von Star Wars überaus gut: Stärker als in den vergangenen beiden Folgen sind die Bilder über ihre Funktion für den reinen Handlungsverlauf hinweg überhöht und in Extreme getrieben. Sie sind entweder wimmelnd überfüllt (mit Raumschiffen, Kriegern und Himmelskörpern) oder aber mystisch entleert; dann verliert der Blick sich in riesigen Räumen, in denen dieser oder jener Schicksalsstrang wieder entschieden wird. Manchmal – das sind vielleicht die eindrücklichsten Stellen – herrscht um die Figuren herum auch schlichte Monochromie; dann kollabiert die hyperrealistische Fantasywelt in den Spiegel der Innerlichkeit jener Heldinnen und Helden, die sich in ihr bewegen. Angesichts ihres unbegreiflichen Schicksals wirken sie hier so menschlich wie nie zuvor.

Es ist ein sehr altes Universum, in das uns dieser Film führt. Die Menschen und sonstigen Wesen, die in diesem Universum gegeneinander kämpfen, wirken darin winzig klein und verloren und auf sonderbare Weise auch unbedeutend angesichts der sie umschließenden Ewigkeit. Die Story schlägt den Bogen zurück zu den früheren Episoden der Saga, diesmal auch in die unter Star-Wars-Anhängerinnen eher unbeliebte, in der erzählten Zeit der Saga erste Trilogie aus den späten Neunziger- und frühen Nullerjahren und sogar in die geradezu verachtete Animationsserie The Clone Wars aus der Zeit danach. Doch werden alle diese Zitate und Referenzen ohne jede Art von Nostalgie dargeboten – ganz anders als in Abrams’ erstem Beitrag zur Serie, Das Erwachen der Macht aus dem Jahr 2015. Damals setzte er vor allem auf Wiedererkennungsmomente und Insiderwitze; der Film ging gerade in dem Moment zu Ende, als die letzte noch fehlende, vertraute Figur aus der klassischen Trilogie in die Handlung eingebaut worden war.