Zu Beginn des Münchner Tatort: One Way Ticket (BR-Redaktion: Stephanie Heckner) kann man sich als treue Zuschauerin am falschen Programmplatz wähnen. Es kommen einem nämlich billige Südseestrandbilder entgegen, aus denen eine – wie es im Sprachgebrauch solcher Projektionsflächenvermessungen heißen würde – "afrikanische Schönheit" freudig in die Kamera guckt.

Das ist das Material, aus denen sich das deutsche Fernsehen in den Hochzeiten der Wolfgang-Jurgan-Degeto-Ära seine neokolonialistischen Schnulzen geschnitzt hat. In denen bekamen weiße Frauen in "Afrika" ihre Lebenskrisen von freundlichen Autochthonen abgetupft, damit sie sich final in den einzigen anderen Weißen vor Ort verlieben konnten.

Das Strand-Schönheit-Traumbild taucht in dem Tatort häufiger auf, was zumindest für einen gewissen Hang zur Motivik spricht. Den hat Autor und Regisseur Rupert Henning, wie auch der folgeninterne Running Gag zeigt: Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) darf den Kollegenanscheißer geben, während der Ivo (Miroslav Nemec) und der Franz (Udo Wachtveitl) vom Bühnenrand her stirnrunzelnd fragen, von wem der Bursche das wohl hat: "Das sind deine Kollegen, keine Flockis."

1.000 Folgen "Tatort" Themenseite "Tatort" Alle ZEIT-ONLINE-Rezensionen, ZEITmagazin-Kritikerspiegel, Kartengeschichten und Analysen zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite zum Tatort.

Drumherum werden die ganz großen Geschütze aufgefahren. Tot ist ein scheinbar unbescholtener NGO-Mitarbeiter namens Timo Harbig (Jakob Spieler). Allerdings entpuppt sich der junge Mann im Laufe der Ermittlungen als Spinne in einem kriminellen Netz: Harbig nutzt unter dem Deckmantel der NGO die sozialen Notlagen alter Leute aus, um sie als unauffällige Kuriere für Geld- und Drogenschmuggel durch die Welt zu schicken. Als Lockvogel dient mitunter seine Freundin Numa Imani (Cynthia Micas), die Frau, die am Anfang des Films am Strand rumtanzt.

Aber damit nicht genug: Der moralische Defekt von Timo Harbig wird in One Way Ticket genetisch erklärt, als "vererbtes Manko", wie der Papa (Harald Schrott) dem Ivo und dem Franz erklärt. Denn Papa Harbig hatte die Tochter eines sinistren Stasi-HVA-Offiziers geheiratet, der unter dem Namen Erich Becker in Bayern weiterhin MfS spielt und sich sonst dramatisch wirkungsvoll das Beatmungsgerät vor die Nase hält (Hark Bohm).

Zum Büro, das den im deutschen Historienfilm üblichen Mielke-Mief gegen schicke Glasfronten eingetauscht hat, gehören ein stumpfer Auftragsmörder (Oli Bigalke) und eine rührende Mitarbeiterin (Monika Lennartz), die mit dem Chef noch in einer Art Amtsslang à la früher kommuniziert ("Wie lautet die Direktive?"). Timo-Opa Becker organisierte die Geschäfte im Hintergrund, die dummerweise durch die aussteigewilligen Rentner gestört wurden – einer von denen, Heiner Hersfeld (der große Hans-Uwe Bauer), war nämlich auch bei der Stasi. Hersfeld hatte aus dieser Zeit ein Spitzengift durchgehend kühl gelagert, sodass 30 Jahre nach dem Ende der DDR Leute immer noch an der Vergangenheit sterben können.