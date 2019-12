Was immer passiert, wenn ich Leuten erzähle, dass ich jede Woche über den ARD-Sonntagabendkrimi schreibe: Es wird von Abneigungen und Vorlieben geredet und nach dem favorisierten Team gefragt. Was dagegen erst in letzter Zeit geschieht: dass die Leute sagen, sie guckten nicht mehr regelmäßig, sie hätten ausgemacht, wären eingeschlafen. Und dass, obwohl es sich bei diesen Menschen um eigentlich treue Guckerinnen handelt.

Wie belastbar diese ungebetene Privatempirie ist, wäre eine offene Frage. Was daraus für mich aber zu sprechen scheint, ist die Verschiebung im Medienökosystem, die durch die Digitalisierung verursacht wird: dass die ARD mit ihrem Flaggschiff nicht mehr selbstverständlich den Platz eins auf der Fernbedienung sicher hat, sondern nur ein Kanal ist unter vielen, der über den Smartphone-Bildschirm fließt.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Aus dieser Perspektive sieht die Münsteraner Folge Väterchen Frost (WDR-Redaktion: Nina Klamroth) ziemlich alt aus. Geschrieben wurde sie von Jan Hinter und Stefan Cantz, den Erfindern des Schauplatzes. Zwei erfahrenen Drehbuchautoren, die ihr Handwerk verstehen, insofern alle ausgelegten Fäden am Ende souverän zusammengerollt werden zu einem dramaturgisch stimmigen Knäuel.

Der Krimi beginnt mit einer Gerichtsverhandlung, in der Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) einen jungen Mann aus Russland namens Kirill Gromow (Oleg Tikhomirov) verurteilen will, weil der Fall klar zu liegen scheint. Gromow hat seinen deutschen Lover Alexander Bux ermordet, den er bei dessen Radtour durch Russland kennengelernt hatte. Und zwar aus zurückgewiesener Liebe.

Dann aber wird Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) vom Vater Gromows (Sascha Alexander Geršak) entführt, damit Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) noch mal ermitteln – und diesmal richtig. Und am Ende steht ein Showdown mit Geballer, weil der scheinbar harmlose Radler in Diamantenschmuggel involviert war und von einem fiesen Geheimdienstmann aus Südafrika (David Bennent) umgebracht wurde.

Wie gesagt, das Spiel mit dem doppelten Boden, unter dem sich das eigentliche Verbrechen verbirgt, gelingt ziemlich gut. Und auch das Nebenher zeugt von einem Bewusstsein für den Münsteraner Tatort, das natürlich keiner stärker hat als seine Erfinder. Die Folge spielt um Weihnachten, was den Autoren Anlass gibt, ans Privatleben ihrer Figuren zu erinnern.

Nadeshda erzählt vom Druck ihrer Familie in Russland auf sie, endlich einen Mann zu finden, den sie am Ende mit Vater Gromow auch bekommt (was das für folgende Episoden bedeutet, wird man abwarten müssen). Thiel redet nach Jahren wieder mal von seinem Sohn, den die Drehbücher schon früh nach Neuseeland abgeschoben hatten, damit er nicht in jeder Folge einen sinnlosen, weil die Ermittlung störenden, Auftritt hinlegen muss.

Und Boerne plant angeblich eine Reise in den Schnee mit alten Freunden, die wegen der wieder aufgenommenen Ermittlungen ausfallen muss. Damit sich am Ende die Familie unterm Tannenbaum wiederfindet, die in diesem Tatort den Kern bildet: der bodenständige Kommissar (der Sohn kommt natürlich nie an) und sein schnöseliger Vermieter, das odd couple von Münster.